كيفية الحصول على تذاكر إسبانيول ضد إلتشي: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه إسبانيول فريق إلتشي يوم الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2026 على ملعب RCDE في برشلونة.

يدخل إسبانيول هذه المباراة سعيًا لاستغلال أفضلية الأرض وحصد نقاط مبكرة مهمة في جدول الدوري. وفي المقابل، يتطلع إلتشي إلى قلب نتائجه الأخيرة وتحقيق فوزه الأول في هذه المواجهة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2021.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة إسبانيول ضد إلتشي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة إسبانيول ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

تنطلق مباراة إسبانيول ضد إلتشي على ملعب RCDE في برشلونة، مع تأكيد التوقيت الدقيق في تفاصيل المباراة أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 09:00 كورنيا إل برات

كيفية شراء تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو عبر القنوات الرسمية أو منصات التذاكر الثانوية الموثوقة:

الموقع الرسمي ونقطة بيع التذاكر الخاصة بـ CA Osasuna: المكان الأساسي والأكثر موثوقية لشراء تذاكر المدرجات المخصصة للجماهير صاحبة الأرض هو مباشرة عبر بوابة التذاكر في الموقع الرسمي لـ CA Osasuna أو من شباك التذاكر في ملعب إل سادار في بامبلونا قبل يوم المباراة. وعادة ما تُطرح التذاكر الرسمية للجمهور العام قبل أسبوع إلى أسبوعين من انطلاق المباراة، بعد انتهاء فترة الأولوية الخاصة بأعضاء النادي (socios).

منصات تجميع الأسواق الثانوية: إذا نفدت التذاكر من الموقع الرسمي، يمكنك مقارنة المقاعد عبر منصات إعادة البيع على مواقع التجميع مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو على ملعب إل سادار بحسب قناة الشراء وفئة المقاعد:

تذاكر النادي الرسمية (السعر الاسمي): مباشرة من CA Osasuna، تتراوح أسعار التذاكر القياسية للجمهور العام عادة بين 35 و80 يورو بحسب القطاع، سواء خلف المرمى أو في المدرجات الزاوية أو المدرج الرئيسي أو المقاعد المركزية المميزة.

الأسواق الثانوية: على مواقع تجميع إعادة بيع التذاكر مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 42 إلى 50 يورو للمقاعد القياسية، مع وصول متوسط الأسعار إلى مستويات أعلى بحسب التوافر وموقع المقعد وحجم الطلب.

إسبانيول ضد إلتشي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إسبانيول وإلتشي

فاز إسبانيول في مباراة واحدة وتعادل في مباراتين وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات خاضها في جميع المسابقات. وكان أفضل نتائجه خلال هذه السلسلة الفوز 3-0 على ليفانتي في الدوري الإسباني يوم 16 أغسطس/آب، بينما انتهت آخر مواجهة له بخسارة على أرضه 1-2 أمام ريال مدريد يوم 22 أغسطس/آب. وشهدت فترة ما قبل الموسم تعادلًا 3-3 مع ميدلزبره وتعادلًا 2-2 مع بيرنلي، فيما كانت النتيجة الأخرى خسارة 1-3 أمام كوفنتري سيتي. وسجل إسبانيول تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

لم يحقق إلتشي أي فوز في آخر خمس مباريات، إذ سجل تعادلًا واحدًا في الدوري الإسباني وثلاثة تعادلات في فترة ما قبل الموسم. وكانت آخر نتائجه الخسارة 0-5 أمام برشلونة يوم 23 أغسطس/آب، وذلك بعد تعادل 1-1 مع ديبورتيفو دي لا كورونيا في مباراته الافتتاحية في الدوري. وتعادل إلتشي 2-2 مع قرطبة و2-2 مع العين و0-0 مع جوهور دار التعظيم خلال تحضيراته للموسم. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل إلتشي خمسة أهداف واستقبلت شباكه تسعة أهداف.

إسبانيول ضد إلتشي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الفريقين جاءت في الدوري الإسباني يوم 1 مارس/آذار 2026، حين انتهت المباراة على ملعب إلتشي بالتعادل 2-2. وقبل ذلك، فاز إسبانيول 1-0 على أرضه في أكتوبر/تشرين الأول 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة في هذه البيانات، والتي تشمل الدوري الإسباني ودوري الدرجة الثانية الإسباني، فاز إسبانيول مرتين وفاز إلتشي مرة واحدة، فيما اكتمل السجل بتعادلين.