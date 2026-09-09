تدخل إسبانيا نسخة 2026/27 من دوري الأمم الأوروبية بصفتها حاملة لقب كأس العالم، ولم يكن الطلب على مشاهدة لا روخا مباشرة أعلى من أي وقت مضى بعد تتويجها في كأس العالم 2026.

وأوقعتها القرعة في المستوى A، المجموعة A3، إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وتشيكيا، حيث تخوض إسبانيا ست مباريات بين سبتمبر ونوفمبر وهي تتطلع إلى إضافة لقب دوري الأمم إلى خزائنها المتنامية من الألقاب.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون إلى معرفته بشأن شراء تذاكر إسبانيا في دوري الأمم، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تقام مباريات إسبانيا في دوري الأمم؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر السبت، 26 سبتمبر 2026 - 20:45 إنجلترا ضد إسبانيا ملعب ويمبلي، لندن اشترِ التذاكر الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 - 20:45 إسبانيا ضد كرواتيا رامون سانشيز بيزخوان، إشبيلية اشترِ التذاكر السبت، 3 أكتوبر 2026 - 20:45 إسبانيا ضد تشيكيا كارلوس تارتييري، أوفييدو اشترِ التذاكر الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 - 20:45 كرواتيا ضد إسبانيا ملعب بوليود، سبليت اشترِ التذاكر الخميس، 12 نوفمبر 2026 - 20:45 تشيكيا ضد إسبانيا Epet Arena، براغ اشترِ التذاكر الأحد، 15 نوفمبر 2026 - 20:45 إسبانيا ضد إنجلترا Riyadh Air Metropolitano، مدريد اشترِ التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر إسبانيا في دوري الأمم؟

تُطرح تذاكر مباريات إسبانيا على أرضها أولًا عبر قنوات البيع الرسمية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع منح الأولوية عادة لأعضاء الاتحاد قبل طرح ما يتبقى من المخصصات للبيع العام. وقد نفدت بالفعل تذاكر مباراتين من أصل ثلاث لإسبانيا على أرضها، في إشبيلية وأوفييدو، من المصدر الرسمي.

إليكم بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء التذاكر لهذه الحملة:

البيع العام الرسمي ، يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، إذا تبقى مخزون

المباريات التي نفدت تذاكرها ، انتهت تذاكر مباراتي إشبيلية وأوفييدو من المصدر الرسمي، ما يجعل السوق الثانوية الطريق الوحيد المتبقي للحصول على مقعد

تذاكر المباريات خارج الأرض ، يختلف توفرها في ويمبلي وسبليت وبراغ بحسب الاتحاد المضيف

السوق الثانوية ، يُعد StubHub خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت

ونظرًا إلى حجم الطلب الذي ظهر بالفعل على هذه الحملة، يُوصى بشدة بالحجز المبكر لكل مباراة متبقية، وبالأخص مواجهة الحسم في نوفمبر أمام إنجلترا.

كم تبلغ أسعار تذاكر إسبانيا في دوري الأمم؟

تختلف الأسعار الرسمية لمباريات إسبانيا على أرضها بحسب موقع المقعد والملعب، إذ توفر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الاسمي ما دامت المخصصات متاحة. أما أسعار مباراتي إشبيلية وأوفييدو فلم تعد متوفرة من المصدر.

أرخص المقاعد: تبدأ من نحو 45 € إلى 60 € للمباريات التي يتوفر فيها مخزون أكبر، وعادة ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرمى

مقاعد الفئة المتوسطة: تتراوح عمومًا بين 100 € و200 €، وتوفر رؤية أوضح على جانبي الملعب في ملاعب مثل Riyadh Air Metropolitano

المقاعد المميزة: تبدأ من أكثر من 300 € في أكبر مباريات المجموعة، بما في ذلك الختام أمام إنجلترا في مدريد

المباريات التي نفدت تذاكرها (إشبيلية وأوفييدو): مع عدم تبقي أي مخزون رسمي، فإن أسعار إعادة البيع تتجاوز بكثير السعر الاسمي نظرًا إلى حجم الطلب

StubHub هو خيارك إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت. وكما هو الحال مع أي مباراة تخص حامل لقب كأس العالم، يمكن أن تتحرك الأسعار بسرعة، لذا فإن حجز مقعد في أقرب وقت ممكن يظل الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن دوري الأمم

تمثل نسخة 2026/27 من دوري الأمم الأوروبية النسخة الخامسة من البطولة، وتعود إسبانيا إلى المستوى A، وهو المستوى الأعلى، في المجموعة A3 إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وتشيكيا. وتخوض إسبانيا هذه الحملة بصفتها حاملة لقبي أوروبا والعالم، ما يضفي أهمية كبيرة على كل مباراة في هذه المجموعة.

إليكم بعض الأمور التي يجدر معرفتها عن الرهانات المطروحة:

صفة بطلة العالم ، أدى تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026 إلى طلب غير مسبوق على تذاكر المنتخب الوطني، مع نفاد تذاكر مباراتين من أصل ثلاث على أرضها بالفعل

إعادة لنهائي يورو 2024 ، مباراة إسبانيا الافتتاحية أمام إنجلترا هي إعادة لنهائي يورو 2024، الذي فازت به إسبانيا

الصعود والهبوط مطروحان بين المستويات، بحسب كيفية انتهاء ترتيب المجموعة

ست مباريات في فترة مضغوطة ، تُلعب جميع مباريات المجموعة خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير فترة قصيرة لكنها حافلة بالإثارة لمتابعة إسبانيا

ومع إصرار كرواتيا وتشيكيا على تحقيق مفاجأة أمام بطلة العالم، تبدو هذه المجموعة مرشحة لتكون من بين الأكثر متابعة في دوري الأمم بأكمله.