كيفية الحصول على تذاكر إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية: المواعيد، أسعار التذاكر والمزيد

تدخل إسبانيا منافسات دوري الأمم الأوروبية 2026/27 بصفتها حاملة لقب كأس العالم، ولم يسبق أن كان الطلب على مشاهدة لا روخا مباشرة أعلى من الآن بعد تتويجها بكأس العالم 2026. وبعد وقوعها في المستوى A، المجموعة A3، إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وتشيكيا، تخوض إسبانيا ست مباريات بين سبتمبر ونوفمبر وهي تتطلع إلى إضافة لقب دوري الأمم إلى خزانتها المتنامية من الألقاب.

يصطحبكم GOAL في كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر إسبانيا في دوري الأمم، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تقام مباريات إسبانيا في دوري الأمم؟

التاريخ والوقت المباراة الموقع التذاكر السبت، 26 سبتمبر 2026 - 20:45 إنجلترا ضد إسبانيا ملعب ويمبلي، لندن التذاكر الثلاثاء، 29 سبتمبر 2026 - 20:45 إسبانيا ضد كرواتيا رامون سانشيز بيزخوان، إشبيلية التذاكر السبت، 3 أكتوبر 2026 - 20:45 إسبانيا ضد تشيكيا كارلوس تارتييري، أوفييدو التذاكر الثلاثاء، 6 أكتوبر 2026 - 20:45 كرواتيا ضد إسبانيا ملعب بوليود، سبليت التذاكر الخميس، 12 نوفمبر 2026 - 20:45 تشيكيا ضد إسبانيا إيبت أرينا، براغ التذاكر الأحد، 15 نوفمبر 2026 - 20:45 إسبانيا ضد إنجلترا رياض إير ميتروبوليتانو، مدريد التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر إسبانيا في دوري الأمم؟

الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على تذاكر مباريات إسبانيا في دوري الأمم هي من خلال StubHub، لا سيما في ظل السرعة التي نفدت بها الحصص الرسمية خلال هذه الحملة. وباعتباره واحدًا من أكبر أسواق التذاكر في العالم، يطرح StubHub مجموعة واسعة من خيارات المقاعد عبر جدول مباريات إسبانيا، من الرحلة الخارجية إلى ويمبلي حتى الختام على أرضها في رياض إير ميتروبوليتانو.

إليكم أسبابًا تجعل StubHub يستحق المتابعة في هذه الحملة:

إمكانية الوصول بعد نفاد المبيعات الرسمية - مباراتا إشبيلية وأوفييدو نفدتا بالفعل من المصدر، ما يجعل StubHub أحد المسارات القليلة المتبقية للحصول على مقعد

عمليات نقل مضمونة - كل عملية شراء مدعومة ببرنامج FanProtect من StubHub، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

لا حاجة إلى عضوية في الاتحاد - وهو أمر مفيد للجماهير الدولية التي لا تملك إمكانية الوصول إلى القنوات الرسمية للاتحاد الإسباني لكرة القدم أو نوافذ الأولوية

خيارات واسعة للمقاعد - عبر كل ملاعب جدول إسبانيا، من مقاعد الطبقات العليا إلى الخيارات المركزية المميزة

باقات ضيافة - متاحة للمباريات الأعلى أهمية، بما في ذلك الختام على أرضها أمام إنجلترا في مدريد

ونظرًا إلى مستوى الطلب الذي ظهر بالفعل في هذه الحملة، يُوصى بشدة بالحجز المبكر لكل مباراة متبقية، وبالأخص المواجهة الحاسمة في نوفمبر أمام إنجلترا.

كم تبلغ أسعار تذاكر إسبانيا في دوري الأمم؟

تختلف أسعار تذاكر إسبانيا في دوري الأمم بشكل كبير بحسب المباراة وموقع المقعد ومدى قرب موعد الشراء من يوم المباراة. وفي ما يلي دليل تقريبي لما يمكن توقعه على StubHub:

أرخص المقاعد: من نحو 45 € إلى 60 € للمباريات التي يتوفر فيها مخزون أكبر، وعادة ما تكون في الطبقات العليا خلف المرمى

مقاعد الفئة المتوسطة: تتراوح عمومًا بين 100 € و200 €، وتوفر رؤية أوضح على امتداد جانبي الملعب في ملاعب مثل رياض إير ميتروبوليتانو

الفئات المميزة والضيافة: تبدأ من أكثر من 300 € في أكبر مباريات المجموعة، بما في ذلك ختام مواجهة إنجلترا في مدريد وأي عروض إعادة بيع لمباراتي إشبيلية وأوفييدو اللتين نفدتا

المباريات التي نفدت تذاكرها (إشبيلية وأوفييدو): مع عدم تبقي أي مخزون رسمي، فإن أسعار إعادة البيع في السوق الثانوية تتجاوز بكثير القيمة الاسمية بالنظر إلى حجم الطلب

وكما هو الحال مع أي مباراة تخص حامل لقب كأس العالم، يمكن أن تتحرك الأسعار في السوق الثانوية بسرعة، لذا فإن حجز مقعد في أقرب وقت ممكن يظل الخيار الأكثر أمانًا إذا كنتم تعملون وفق ميزانية محددة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن دوري الأمم

تُعد نسخة 2026/27 من دوري الأمم الأوروبية الخامسة في تاريخ البطولة، وتعود إسبانيا إلى المستوى A، وهو المستوى الأعلى، في المجموعة A3 إلى جانب إنجلترا وكرواتيا وتشيكيا. وتدخل إسبانيا هذه الحملة بصفتها حاملة لقبي أوروبا والعالم، ما يضيف وزنًا كبيرًا إلى كل مباراة في هذه المجموعة.

بعض الأمور الجديرة بالمعرفة بشأن الرهانات المطروحة:

صفة بطلة العالم - تتويج إسبانيا بكأس العالم 2026 دفع الطلب على تذاكر المنتخب الوطني إلى مستوى غير مسبوق، مع نفاد تذاكر مباراتين من أصل ثلاث على أرضها بالفعل

تكرار لنهائي يورو 2024 - المباراة الافتتاحية لإسبانيا أمام إنجلترا هي إعادة لنهائي يورو 2024، الذي فازت به إسبانيا

الصعود والهبوط مطروحان بين المستويات، بحسب الكيفية التي تنهي بها المجموعة مشوارها

ست مباريات في فترة مضغوطة - تُلعب جميع مباريات المجموعة خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير فترة قصيرة لكنها حافلة بالإثارة لمتابعة إسبانيا في الملعب

ومع إصرار كرواتيا وتشيكيا على تحقيق مفاجأة أمام بطلة العالم، تعد هذه المجموعة بأن تكون واحدة من أكثر مجموعات دوري الأمم متابعة بأكملها.