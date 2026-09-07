يستهل منتخب إسبانيا، بطل العالم الحالي، مشواره في دوري الأمم الأوروبية 2026-27 بمواجهة كرواتيا في إشبيلية، قبل أن يلتقي المنتخبان مجددًا بعد أسبوع واحد فقط في سبليت. وتندرج المباراتان ضمن جدول مزدحم للمجموعة الثالثة من المستوى الأول، التي تضم أيضًا إنجلترا وتشيكيا، ما يمنح هذه المواجهة المزدوجة المبكرة أهمية كبيرة نظرًا لقوة الطرفين.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر إسبانيا ضد كرواتيا، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية؟

تنطلق مباراة إسبانيا ضد كرواتيا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية يوم 26 سبتمبر 2026، على أن يؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد انطلاقها المحلي الدقيق لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 14:45 رامون سانشيز بثخوان

أين يمكن شراء تذاكر إسبانيا ضد كرواتيا؟

طُرحت تذاكر مباراة إشبيلية أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، مع منح الأولوية لأعضاء الاتحاد قبل نفاد التذاكر بالكامل. أما بالنسبة لمباراة سبليت، فإن القنوات الرسمية للاتحاد الكرواتي لكرة القدم تمثل الوجهة الأولى المكافئة.

ونظرًا لسرعة نفاد تذاكر مباراة إشبيلية، يُنصح بشدة بالحجز المبكر لمباراة سبليت أيضًا، خاصة مع تنامي مكانة إسبانيا منذ فوزها بكأس العالم.

كم تبلغ أسعار تذاكر إسبانيا ضد كرواتيا؟

تم تحديد الأسعار الرسمية لمباراة إشبيلية عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم قبل نفاد التذاكر من المصدر. وبالطريقة نفسها، تُطبق الأسعار الرسمية للاتحاد الكرواتي لكرة القدم على مباراة سبليت.

إشبيلية (نفدت من المصدر): مع عدم توفر أي تذاكر رسمية، فإن أسعار إعادة البيع في السوق الثانوية تتجاوز القيمة الأصلية بكثير نظرًا لحجم الطلب المرتبط بتتويج إسبانيا بكأس العالم

أرخص مقاعد سبليت: من نحو 45 يورو إلى 60 يورو، وعادة ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرمى

مقاعد سبليت المتوسطة: تتراوح عمومًا بين 90 يورو و160 يورو، وتوفر رؤية أوضح على امتداد خط التماس

مقاعد سبليت المميزة: تبدأ من 250 يورو فما فوق للجماهير الراغبة في أفضل رؤية متاحة

يُعد StubHub خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت. وكما هو الحال مع أي مباراة تخص بطل العالم، يمكن أن تتحرك الأسعار بسرعة، لذا فإن حجز مقعد في أقرب وقت ممكن يبقى الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

إسبانيا ضد كرواتيا في المستوى الأول من دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إسبانيا ضد كرواتيا

تدخل إسبانيا هذه المباراة بعدما حققت خمسة انتصارات في آخر خمس مباريات لها، وكلها جاءت في كأس العالم 2026. وفازت على الأرجنتين 1-0 في النهائي، وسبقتها انتصارات على النمسا 3-0، والبرتغال 1-0، وبلجيكا 2-1، وفرنسا 2-0. وخلال هذه المباريات الخمس، سجلت إسبانيا سبعة أهداف ولم تستقبل أي هدف، وحافظت على نظافة شباكها في كل مباراة.

أما نتائج كرواتيا في آخر خمس مباريات فكانت أكثر تنوعًا. فقد فازت في ثلاث وخسرت مباراتين، وكانت آخر مبارياتها خسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم. وقبل ذلك في البطولة، فازت على غانا 2-1 وعلى بنما 1-0، لكنها خسرت أيضًا 4-2 أمام إنجلترا في دور المجموعات. وسجلت كرواتيا سبعة أهداف واستقبلت تسعة عبر هذه المباريات الخمس.

إسبانيا ضد كرواتيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

كان آخر لقاء بين المنتخبين في يورو 2024، حيث فازت إسبانيا 3-0. وقبل ذلك، تعادل المنتخبان 0-0 في مباراة بدوري الأمم الأوروبية في يونيو 2023. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إسبانيا السجل الأقوى، وكان أكبر انتصار لها الفوز 6-0 على أرضها في دوري الأمم الأوروبية في سبتمبر 2018. وأسفرت اللقاءات الخمسة عن 19 هدفًا إجمالًا.



