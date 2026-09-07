كيفية الحصول على تذاكر إسبانيا ضد كرواتيا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستهل منتخب إسبانيا، بطل العالم الحالي، مشواره في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 بمواجهة كرواتيا في إشبيلية، قبل أن يلتقي المنتخبان مجددًا بعد أسبوع واحد فقط في سبليت. وتندرج المباراتان ضمن جدول قوي في دوري A، المجموعة A3، التي تضم أيضًا إنجلترا وتشيكيا، ما يمنح هذه المواجهة المزدوجة المبكرة أهمية كبيرة بالنظر إلى جودة الطرفين.

يأخذكم GOAL في جولة على كل ما تحتاجون إلى معرفته عن شراء تذاكر إسبانيا ضد كرواتيا، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تنطلق مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة إسبانيا ضد كرواتيا على ملعب رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية يوم 26 سبتمبر 2026، على أن يؤكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موعد البداية المحلي الدقيق لاحقًا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 29 سبتمبر 2026 - 14:45 رامون سانشيز بثخوان

أين يمكن شراء تذاكر إسبانيا ضد كرواتيا؟

الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على تذاكر هذه المواجهة المزدوجة، وخصوصًا مباراة إشبيلية التي نفدت تذاكرها، هي عبر StubHub. وباعتباره واحدًا من أكبر أسواق التذاكر في العالم، يدرج StubHub مجموعة واسعة من خيارات المقاعد في المباراتين، من رامون سانشيز بيزخوان في إشبيلية إلى ملعب بولجود في سبليت.

إليكم أسباب تجعل StubHub جديرًا بالاطلاع عليه لهذه المواجهة:

الوصول إلى مباراة نفدت تذاكرها – مع نفاد التذاكر الرسمية في إشبيلية، يعد StubHub أحد الوسائل القليلة المتبقية لحضور مباراة 29 سبتمبر

تحويلات مضمونة – كل عملية شراء مدعومة ببرنامج FanProtect من StubHub، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

لا حاجة إلى عضوية في الاتحاد – وهو أمر مفيد للجماهير الدولية التي لا تملك إمكانية الوصول إلى القنوات الرسمية للاتحاد الإسباني RFEF أو الاتحاد الكرواتي HNS

تشكيلة واسعة من المقاعد – عبر الملعبين، من مقاعد المدرجات العلوية إلى الخيارات المركزية المميزة

باقات ضيافة – متاحة للجماهير الراغبة في تجربة أكثر اكتمالًا ليوم المباراة في أي من المواجهتين

ونظرًا إلى السرعة التي نفدت بها تذاكر مباراة إشبيلية، يُنصح بشدة بالحجز المبكر أيضًا لمباراة سبليت، خصوصًا مع تزايد مكانة إسبانيا منذ فوزها بكأس العالم.

كم تبلغ أسعار تذاكر إسبانيا ضد كرواتيا؟

تختلف أسعار هذه المواجهة المزدوجة بحسب المباراة، وموقع المقعد، ومدى قرب موعد الشراء من يوم المباراة. وفي ما يلي دليل تقريبي لما يمكن توقعه على StubHub:

إشبيلية (نفدت التذاكر من المصدر): مع عدم تبقي أي مخزون رسمي، تُتداول أسعار إعادة البيع في السوق الثانوية أعلى بكثير من السعر الاسمي بالنظر إلى حجم الطلب المرتبط بتتويج إسبانيا بكأس العالم

أرخص المقاعد في سبليت: تبدأ من نحو 45 يورو إلى 60 يورو، وعادة ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين

مقاعد الفئة المتوسطة في سبليت: تتراوح عمومًا بين 90 يورو و160 يورو، وتوفر رؤية أوضح على امتداد خطي التماس

وكما هي الحال مع أي مباراة تخص أبطال العالم، يمكن أن تتحرك الأسعار في السوق الثانوية بسرعة، لذا فإن حجز مقعد في أقرب وقت ممكن يبقى الخيار الأكثر أمانًا إذا كنتم تعملون ضمن ميزانية محددة.

إسبانيا ضد كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة إسبانيا وكرواتيا

تدخل إسبانيا هذه المباراة بعد خمسة انتصارات في آخر خمس مباريات، وجميعها جاءت في كأس العالم 2026. وفازت على الأرجنتين 1-0 في النهائي، وسبق لها أن تغلبت على النمسا 3-0، والبرتغال 1-0، وبلجيكا 2-1، وفرنسا 2-0. وخلال هذه المباريات الخمس، سجلت إسبانيا سبعة أهداف ولم تستقبل أي هدف، وحافظت على شباك نظيفة في كل مباراة.

أما نتائج كرواتيا في آخر خمس مباريات فجاءت أكثر تباينًا. فقد فازت في ثلاث وخسرت اثنتين، وكانت آخر مبارياتها خسارة 2-1 أمام البرتغال في دور الـ16 من كأس العالم. وفي وقت سابق من البطولة، فازت على غانا 2-1 وبنما 1-0، لكنها خسرت أيضًا 4-2 أمام إنجلترا في دور المجموعات. وسجلت كرواتيا سبعة أهداف واستقبلت تسعة عبر هذه المباريات الخمس.

إسبانيا ضد كرواتيا: سجل المواجهات المباشرة الأخير

كانت آخر مواجهة بين الطرفين في يورو 2024، حيث فازت إسبانيا 3-0. وقبل ذلك، تعادل المنتخبان 0-0 في مباراة بدوري الأمم في يونيو 2023. وعلى امتداد آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إسبانيا السجل الأفضل، وكان أبرز انتصاراتها الفوز 6-0 على أرضها في دوري الأمم في سبتمبر 2018. وأسفرت المباريات الخمس عن 19 هدفًا إجمالًا.

ترتيب إسبانيا وكرواتيا

في المجموعة الثالثة من دوري الأمم الأوروبية، تتصدر كرواتيا حاليًا، بينما تحتل إسبانيا المركز الرابع قبل هذه المباراة.