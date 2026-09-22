كيفية الحصول على تذاكر إسبانيا ضد إنجلترا: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يتواجه عملاقان من عمالقة كرة القدم العالمية وجهاً لوجه، إذ تستضيف إنجلترا منتخب إسبانيا في مواجهة كبرى ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب ويمبلي في لندن. وتمثل هذه المباراة صداماً لا يُفوّت بعد مواجهاتهما التي لا تُنسى في بطولة أوروبا، لتجلب إثارة دولية من الطراز الرفيع إلى أحد أكثر ملاعب كرة القدم شهرة.

الطلب على المقاعد في ملعب ويمبلي مرتفع للغاية، لكن تأمين دخولك لا يجب أن يكون أمراً صعباً. GOAL يقدّم كل المعلومات الأساسية عن المباراة، والمواعيد، والنطاقات الرسمية لأسعار التذاكر، وأماكن شراء تذاكرك عبر الإنترنت الآن.

متى تنطلق مباراة إسبانيا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة إسبانيا ضد إنجلترا على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد، فيما لا تتوفر حالياً معلومات البث الرسمية الخاصة بهذه المواجهة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 6 15 نوفمبر 2026 - 14:45 طيران الرياض ميتروبوليتانو

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إسبانيا ضد إنجلترا؟

تُوزَّع التذاكر الرسمية عبر بوابة FA Ticketing على England Football، وكذلك من خلال القنوات الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم. وتُطرح مبيعات التذاكر العامة ونوافذ أولوية الوصول لأعضاء England Supporters Travel Club قبل المباراة بعدة أسابيع، رغم أن الحصص الأساسية تنفد سريعاً بشكل معتاد.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub تمثل خيارك المناسب لتأمين مقاعد قبل انطلاق المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسبانيا ضد إنجلترا؟

تبدأ أسعار التذاكر الأساسية لدى مزود التذاكر الرسمي من 35 £ لمقاعد الفئة الرابعة، فيما تصل أسعار البالغين القياسية إلى 80 £ عبر الدرجات الرئيسية للملعب، إلى جانب تذاكر القسم العائلي التي تبدأ من 25 £.

إذا نفدت الحصص العامة الرسمية، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل StubHub توفر خياراً بديلاً لتأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، مع أسعار تبدأ من نحو 76 £.

إسبانيا ضد إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى إسبانيا وإنجلترا

تدخل إسبانيا هذه المباراة بعدما حققت خمسة انتصارات في آخر خمس مباريات لها في جميع المسابقات، مسجلة سبعة أهداف ومستقبلة ثلاثة خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث نتائجها الفوز 1-0 على الأرجنتين في نهائي كأس العالم، لتكمل مشواراً مثالياً في البطولة. وقبل ذلك، تغلبت على فرنسا 2-0 في نصف النهائي، وتجاوزت بلجيكا 2-1 في ربع النهائي. ولم يخسر فريق لويس دي لا فوينتي أي مباراة خلال تلك المواجهات الخمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لإنجلترا عن أربعة انتصارات وهزيمة واحدة، مع تسجيل إنجلترا 11 هدفاً واستقبالها 11 هدفاً في سلسلة عالية التهديف. وكانت مباراتها الأخيرة فوزاً 4-6 على فرنسا في نصف نهائي كأس العالم، قبل أن تنتهي مشاركتها في البطولة بالخسارة 1-2 أمام الأرجنتين في النهائي. وشملت النتائج السابقة فوزاً 1-2 على النرويج وانتصاراً 2-3 أمام المكسيك.

إسبانيا ضد إنجلترا: سجل المواجهات المباشرة مؤخراً

أقيمت أحدث مواجهة بين المنتخبين في يورو 2024، حيث فازت إسبانيا على إنجلترا 2-1. وفي آخر خمس مواجهات، تتفوق إسبانيا بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لإنجلترا، فيما انتهت مباراة واحدة بالتعادل. وفي منافسات دوري الأمم تحديداً، فازت إسبانيا 2-3 في مدريد في أكتوبر 2018، بينما فازت إنجلترا في مباراة الإياب 1-2 في الشهر السابق.



