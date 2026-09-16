تواجه إسبانيا منتخب التشيك في مباراة قوية ضمن دوري الأمم الأوروبية على ملعب «إستاديو كارلوس تارتييري» في أوفييدو يوم 3 أكتوبر 2026. وتشهد هذه المباراة في دور المجموعات صدامًا بين أحد كبار القارة الأوروبية أمام جماهير متحمسة في أستورياس، بينما يسعى الطرفان لحصد نقاط مهمة في البطولة.

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متى تنطلق مباراة إسبانيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة إسبانيا ضد التشيك على ملعب «نويفو كارلوس تارتييري» في أوفييدو، ولم يتم حتى الآن تأكيد معلومات البث الرسمي وموعد انطلاق المباراة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 3 أكتوبر 2026 - 14:45 كارلوس تارتيري

أين يمكن شراء تذاكر مباراة إسبانيا ضد التشيك؟

يمكن شراء التذاكر الرسمية للمباراة مباشرة عبر بوابة التذاكر التابعة للاتحاد الإسباني لكرة القدم، التي تتولى التوزيع الأساسي لمباريات المنتخب على أرضه. ويُعد الموقع الرسمي للاتحاد الإسباني لكرة القدم وجهتك الأولى للحصول على التذاكر بالسعر الرسمي خلال فترتي البيع المسبق والبيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن المنصات الثانوية مثل StubHub هي خيارك الأفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة إسبانيا ضد التشيك؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية على بوابة الاتحاد الإسباني لكرة القدم عادة من 35 € لفئة الدخول العامة خلف المرمى، مع ارتفاع الأسعار بحسب قسم الجلوس والدرجة داخل ملعب «إستاديو كارلوس تارتييري».

وفي الأسواق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر حاليًا من 48 € للمقعد الواحد، مع تغيّر الأسعار النهائية بحسب اختيار المقعد، والموقع، وحجم الطلب في السوق بشكل لحظي.

إسبانيا ضد التشيك في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج إسبانيا ضد التشيك

فازت إسبانيا في كل واحدة من مبارياتها الخمس الأخيرة، مسجلة تسعة أهداف ومستقبلة هدفين خلال تلك السلسلة. وكان آخر نتائجها الفوز 1-0 على الأرجنتين في نهائي كأس العالم. وشهدت تلك السلسلة أيضًا انتصارات على فرنسا وبلجيكا والبرتغال والنمسا، مع خروج إسبانيا بشباك نظيفة في مباراتين من أصل خمس.

أسفرت آخر خمس مباريات لمنتخب التشيك عن انتصارين وتعادل واحد وهزيمتين، مع تسجيل ستة أهداف واستقبال سبعة. وكانت آخر مباراة له الخسارة 0-3 أمام المكسيك في دور المجموعات بكأس العالم. كما فاز على جواتيمالا 3-1 وكوسوفو 2-1 في مباريات ودية، لكنه خسر 2-1 أمام كوريا الجنوبية وتعادل 1-1 مع جنوب أفريقيا.

إسبانيا ضد التشيك: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية في يونيو 2022، حين فازت إسبانيا 2-0 على أرضها. وقبل ذلك، تعادل الطرفان 2-2 في مباراة الإياب في براغ في وقت سابق من الشهر نفسه. وعلى مدار آخر خمس مواجهات مباشرة، تملك إسبانيا السجل الأفضل، بثلاثة انتصارات مقابل لا شيء لمنتخب التشيك وتعادلين، من بينها فوز 1-0 في يورو 2016 وانتصار 2-1 في تصفيات بطولة أوروبا عام 2011.



