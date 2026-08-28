كيفية الحصول على تذاكر أوكسير ضد بريست: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أوكسير فريق بريست يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب ستاد دي لابي ديشام في أوكسير.

يدخل أوكسير هذه المواجهة بأفضلية معنوية على أرضه بعد فوزه على بريست 3-0 في الملعب ذاته خلال آخر لقاء بينهما في مارس 2026. وسيحاول بريست تغيير نتائجه الأخيرة خارج أرضه في أوكسير، بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين بنتيجة 3-0 في آخر زيارتين إلى ستاد دي لابي ديشام.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أوكسير ضد بريست، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوكسير ضد بريست في الدوري الفرنسي؟

تُقام مباراة أوكسير ضد بريست على ملعب ستاد دي لابي ديشام في أوكسير، على أن تنطلق في الموعد المؤكد الموضح أدناه.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 11:00 ابي ديشان

كيف تشتري تذاكر مباراة أوكسير ضد بريست في الدوري الفرنسي؟

لشراء تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين أوكسير و بريست يوم 19 سبتمبر على ملعب ستاد دي لابي ديشام، أمامك بعض الخيارات المعتادة:

منصة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت لنادي AJ Auxerre: الطريقة الأكثر أمانًا ومباشرة لشراء تذاكر أصحاب الأرض هي عبر بوابة التذاكر في الموقع الرسمي لنادي AJ Auxerre. وعادةً ما تُطرح التذاكر للجمهور قبل أسابيع قليلة من موعد المباراة، مع أولوية مبكرة لحاملي التذاكر الموسمية.

شباك التذاكر في الملعب: إذا لم تُبع التذاكر بالكامل عبر الإنترنت مسبقًا، يمكنك شراء التذاكر المتبقية مباشرة من شبابيك التذاكر في ستاد دي لابي ديشام في أوكسير قبل المباراة أو في يومها.

خدمات كبار الزوار والضيافة الرسمية: بالنسبة إلى المقاعد المميزة أو باقات الضيافة، يوفّر AJ Auxerre تذاكر ضيافة رسمية، مثل الدخول إلى Club Europe أو Club Yonne، مباشرة عبر قناته الرسمية لتذاكر الشركات.

منصات إعادة بيع التذاكر: تعرض منصات ثانوية مثل StubHub تذاكر معاد بيعها، رغم أن الأسعار تكون غالبًا أعلى من السعر الأصلي وتعتمد الإتاحة على البائعين من الأطراف الثالثة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوكسير ضد بريست في الدوري الفرنسي؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة الدوري الفرنسي بين أوكسير وبريست يوم 19 سبتمبر على ملعب ستاد دي لابي ديشام بحسب مكان الشراء وموعده:

البيع الرسمي المباشر (شباك التذاكر / الموقع الرسمي): تبدأ أسعار التذاكر العادية بالقيمة الاسمية لمباريات أصحاب الأرض على ستاد دي لابي ديشام عادة من نحو 10 € إلى 25 € للمدرجات العامة أو المدرجات خلف المرمى، وتتراوح بين 35 € و60 € للمقاعد الوسطية في المدرج الرئيسي.

منصات إعادة البيع الثانوية: على أسواق التذاكر الثانوية وبائعي الأطراف الثالثة مثل StubHub، تبدأ أسعار تذاكر هذه المباراة حاليًا بين 66 € و102 € للدخول العادي، بينما قد تصل خيارات المقاعد المميزة أو الوسطية إلى 120 € إلى 150 €+ بحسب الطلب ورسوم البائع.

أوكسير ضد بريست في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج أوكسير ضد بريست

حقق أوكسير فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر مبارياته خسارة ثقيلة 5-2 أمام لانس في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، بعدما كان قد فاز 1-0 على فيردر بريمن وديًا. أما النتيجتان السابقتان لذلك فكانتا تعادلين 1-1 أمام تروا وسوشو، مع هزيمة 2-1 أمام أورليان لتكتمل هذه السلسلة. وسجل أوكسير خمسة أهداف واستقبل عشرة أهداف في تلك المباريات الخمس، وكانت نتيجة لانس مسؤولة عن الجزء الأكبر من هذا التراجع الدفاعي.

فاز بريست مرة واحدة وتعادل مرتين وخسر مرتين في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه التعادل 2-2 مع لو مان في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس، في أول مباراة تنافسية له بالموسم الجديد. وقبل ذلك، خسر 2-0 أمام نوتنجهام فورست وديًا وتعادل 2-2 مع فينيزيا في مباراة تحضيرية أخرى. وسجل بريست ثمانية أهداف في آخر خمس مباريات واستقبل تسعة، بينما عكس التعادل 3-3 أمام جانجان نمطًا من المواجهات المفتوحة والغزيرة تهديفيًا طوال فترة الإعداد للموسم.

أوكسير ضد بريست: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 21 مارس 2026، عندما فاز أوكسير على بريست 3-0 على ملعب ستاد دي لابي ديشام في الدوري الفرنسي. وخلال آخر خمس مواجهات، يملك أوكسير أفضلية واضحة بثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبريست وتعادل واحد. وسجل أوكسير عشرة أهداف في تلك المباريات الخمس، بينها انتصاران متتاليان على أرضه بنتيجة 3-0، بينما جاء فوز بريست الوحيد خلال هذه السلسلة بنتيجة 2-0 في يناير 2026.