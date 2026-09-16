يواجه أوجسبورج فريق بايرن ميونخ يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب WWK Arena في أوجسبورج.

هيمن بايرن ميونخ تاريخيًا على ديربي بافاريا، بعدما حقق 27 فوزًا في 35 مباراة رسمية أمام أوجسبورج. ورغم الأفضلية العامة المستمرة لبايرن على مدى سنوات طويلة، أثبت أوجسبورج قدرته على تحقيق مفاجآت لا تُنسى على أرضه عبر السنوات. وفي آخر مواجهة بينهما يوم 24 يناير 2026، حقق أوجسبورج فوزًا مثيرًا بنتيجة 2-1 على بايرن ميونخ في أليانز أرينا.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة أوجسبورج ضد بايرن ميونخ، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوجسبورج ضد بايرن ميونخ في البوندسليجا؟

تنطلق مباراة أوجسبورج ضد بايرن ميونخ على ملعب WWK Arena في أوجسبورج يوم السبت 10 أكتوبر 2026.

الدوري الألماني - الجولة 5 10 أكتوبر 2026 - 09:30 إس جي إل أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة أوجسبورج ضد بايرن ميونخ في البوندسليجا؟

لشراء تذاكر مباراة أوجسبورج ضد بايرن ميونخ على ملعب WWK Arena، لديك بعض الخيارات بحسب التوافر وتفضيلاتك:

1. متجر التذاكر الرسمي عبر الإنترنت لنادي أوجسبورج

غالبًا ما يحصل أعضاء النادي الرسميون على أولوية الشراء قبل طرح التذاكر المتبقية لعامة الجماهير. ونظرًا لأن مباراة بايرن ميونخ تُعد من المواجهات ذات الطلب المرتفع، فإن التذاكر الأساسية غالبًا ما تنفد بسرعة خلال فترة البيع المسبق للأعضاء.

2. منصة التذاكر الرسمية لإعادة البيع التابعة لأوجسبورج

إذا نفدت التذاكر العادية، فابحث عن سوق إعادة بيع التذاكر الرسمي للنادي (Ticketbörse) على بوابة أوجسبورج. ويعيد حاملو التذاكر الموسمية أو المشجعون الذين لا يستطيعون الحضور بيع تذاكرهم بالقيمة الاسمية المعتمدة.

3. مدرج الجماهير الضيفة عبر بايرن ميونخ

إذا كنت تفضل الجلوس مع جماهير بايرن ميونخ، فتُخصص التذاكر عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي. ويمكن لأعضاء بايرن ميونخ طلب تذاكر المباريات خارج الأرض مسبقًا عبر نظام القرعة أو الشراء المباشر من موقع مركز تذاكر بايرن.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوجسبورج ضد بايرن ميونخ في البوندسليجا؟

تختلف أسعار تذاكر أوجسبورج ضد بايرن ميونخ على ملعب WWK Arena بشكل كبير بحسب ما إذا كنت ستشتري التذاكر بالقيمة الاسمية مباشرة من أوجسبورج أو عبر إعادة البيع في السوق الثانوية.

أسعار التذاكر في السوق الأولية (الطرح الرسمي من أوجسبورج)

تتبع تذاكر المباريات الفردية الرسمية بالقيمة الاسمية للمواجهات من الفئة العليا (Pot A) على ملعب WWK Arena هيكل التسعير الرسمي لنادي أوجسبورج:

أماكن الوقوف (البلوكات K وL وM وN وO): 18 يورو (مخفضة: 16 يورو)

الفئة 3 (البلوكات A وY وZ): 49 يورو (مخفضة: 46 يورو | الأطفال دون 14 عامًا: 25 يورو)

الفئة 2 (البلوكات B وC وP وQ): 58 يورو (مخفضة: 54 يورو | الأطفال/المراهقون: 29 يورو)

الفئة 1b (البلوكات D وH وR وV): 66 يورو (مخفضة: 62 يورو)

الفئة 1a (البلوكات S وT وU): 75 يورو (مخفضة: 71 يورو)

مدرج العائلات (البلوكات I وJ):58 يورو (مخفضة: 54 يورو | الأطفال دون 14 عامًا: 29 يورو)

أوجسبورج ضد بايرن ميونخ في البوندسليجا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أوجسبورج وبايرن ميونخ

فاز أوجسبورج في أربع من آخر خمس مباريات خاضها في مختلف المسابقات، وخسر مرة واحدة فقط في مباراة ودية خلال فترة الإعداد أمام ليدز يونايتد. وكانت آخر نتائجه فوزًا بنتيجة 4-1 على آينتراخت فرانكفورت في البوندسليجا، كما حقق أيضًا انتصارًا بنتيجة 3-0 على شالكه في الجولة الافتتاحية. وخلال آخر خمس مباريات، سجل أوجسبورج 20 هدفًا واستقبل ستة أهداف فقط، من بينها فوز 2-0 على إنيرجي كوتبوس في كأس ألمانيا.

فاز بايرن ميونخ في ثلاث من آخر خمس مباريات، وتعادل في واحدة، ولم يخسر أي مباراة رسمية. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 خارج أرضه أمام شالكه في البوندسليجا، لينهي سلسلة تسجيل استمرت 47 مباراة في الدوري. وقبل ذلك، فاز بايرن على شتوتجارت بنتيجة 5-1 في الجولة الافتتاحية من البوندسليجا، وتغلب على بوروسيا دورتموند 2-1 في كأس السوبر. كما فاز 4-1 خارج أرضه على أوسنابروك في كأس ألمانيا.

أوجسبورج ضد بايرن ميونخ: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في 24 يناير 2026، عندما فاز بايرن ميونخ 2-1 على أرضه في البوندسليجا. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري، فاز بايرن أربع مرات مقابل مرة واحدة لأوجسبورج، وجاء انتصار فريق فوجرشتادتر الوحيد في تلك المباراة نفسها في يناير 2026. وسجل بايرن 14 هدفًا خلال تلك المباريات الخمس، واستقبل سبعة أهداف.