كيفية الحصول على تذاكر أوساسونا ضد رايو فاييكانو: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يلتقي أوساسونا مع رايو فاييكانو يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب إل سادار في بامبلونا.

يمتلك أوساسونا أفضلية واضحة في المواجهات المباشرة الأخيرة، بما في ذلك الفوز 3-1 في آخر لقاء جمعه مع رايو فاييكانو في يناير 2026. وسيحاول رايو فاييكانو قلب معاناته الأخيرة خارج أرضه، بعدما تكبد خمس هزائم في آخر ست مباريات خارج ملعبه.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو على ملعب إل سادار في بامبلونا، وقد تم تأكيد موعد انطلاقها في تفاصيل المباراة أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 09:00 آل سادار

كيفية شراء تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني

لشراء تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو على ملعب إل سادار في بامبلونا، لديك بعض الخيارات التي تتراوح بين المصادر الرسمية ومنصات التذاكر الثانوية:

بوابة التذاكر الرسمية لنادي CA Osasuna: الطريقة الأكثر أمانًا لشراء تذاكر الدخول العام هي مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر أوساسونا (entradas.osasuna.es). وعادة ما تُطرح تذاكر مباريات محددة في الدوري الإسباني للبيع للجمهور العام قبل موعد المباراة المقرر بأسبوعين تقريبًا، وذلك بعد أولوية الشراء لأعضاء النادي الرسميين (socios).

شباك تذاكر إل سادار (Taquillas): يمكن شراء التذاكر المتبقية مباشرة من شبابيك التذاكر في ملعب إل سادار في بامبلونا خلال الأيام التي تسبق المباراة أو في يوم المباراة، حسب التوافر.

الأسواق الثانوية ومجمّعات التذاكر : إذا نفدت التذاكر الرسمية أو كنت تشتري في اللحظات الأخيرة، فإن الأسواق الثانوية للتذاكر مثل StubHub توفر خيارات إعادة البيع.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني؟

تختلف تكلفة تذاكر مباراة أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني على ملعب إل سادار بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء وتوافر التذاكر:

تذاكر الدخول العام الرسمية من النادي: تبدأ عادة أسعار التذاكر المباشرة المخصصة للجمهور العام عبر شباك التذاكر الرسمي لنادي CA Osasuna من حوالي 30 إلى 35 يورو للمقاعد الأساسية (مثل أقسام الجهة القصيرة/خلف المرمى القياسية)، بينما تتراوح أسعار مقاعد المدرج المركزي بين 50 و90 يورو .

تذاكر قطاع الجماهير الضيفة: تُباع عادة تذاكر قسم الجماهير الضيفة المخصص لمشجعي رايو فاييكانو الزائرين بسعر ثابت لتذاكر الجماهير الضيفة في الدوري الإسباني يبلغ 30 يورو .

الأسواق الثانوية ومنصات إعادة البيع: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، تتراوح الأسعار حاليًا عبر الفئات المختلفة:

الفئة الاقتصادية (الجهة القصيرة / المستوى العلوي): حوالي 38 إلى 65 يورو الفئة المتوسطة (المدرج الرئيسي / أقسام تريبونا): حوالي 90 إلى 135 يورو الفئة المميزة / VIP الفئة 1: حوالي 250 إلى 350+ يورو



أوساسونا ضد رايو فاييكانو في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أوساسونا ورايو فاييكانو

فاز أوساسونا في مباراتين، وتعادل في واحدة، وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر مباراة له هي التعادل 0-0 مع ليفانتي في الدوري الإسباني، في أول مباراة رسمية له هذا الموسم. وقبل ذلك، خسر 0-2 أمام العين و2-1 أمام SSC Napoli في فترة الإعداد، رغم أن الفوز على نوريتش سيتي وإيبسويتش تاون أظهر قدرته على تحقيق النتائج في المباريات الودية.

فاز رايو فاييكانو في مباراة واحدة، وتعادل في واحدة، وخسر ثلاثًا من آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 مع ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني يوم 20 أغسطس، بعد خسارة 2-1 أمام إشبيلية في افتتاح الموسم. وكانت الخسارة 3-0 أمام إيبسويتش تاون من بين أسوأ لحظات فترة الإعداد، كما خسر أيضًا أمام فينورد في مباراة ودية. وجاء فوز رايو الوحيد خلال تلك السلسلة بنتيجة 3-2 في مباراة ودية أمام سبورتينغ شارلروا. وخلال المباريات الخمس، سجل الفريق ستة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

أوساسونا ضد رايو فاييكانو: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين هذين الناديين في الدوري الإسباني يوم 24 يناير 2026، عندما استضاف رايو فاييكانو أوساسونا وخسر 1-3. وقبل ذلك، فاز أوساسونا 2-0 على ملعب إل سادار عندما التقى الفريقان في سبتمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، يمتلك أوساسونا السجل الأقوى، بعدما فاز ثلاث مرات مقابل فوز واحد لرايو، مع تعادل واحد، وكان 1-1 على ملعب إل سادار في يناير 2025.