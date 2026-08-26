كيفية الحصول على تذاكر أوساسونا ضد إسبانيول: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أوساسونا فريق إسبانيول يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 على ملعب إل سادار في بامبلونا.

وفي آخر مواجهة مباشرة بينهما على الملعب نفسه في مايو 2026، حقق إسبانيول فوزًا خارج أرضه بنتيجة 2-1 على أوساسونا. تاريخيًا، كانت اللقاءات بين الفريقين على ملعب إل سادار متقاربة للغاية، مع نتائج تُحسم بفوارق ضئيلة.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة أوساسونا ضد إسبانيول، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أوساسونا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة أوساسونا ضد إسبانيول على ملعب إل سادار في بامبلونا، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها لاحقًا.

الدوري الإسباني - الجولة 5 13 سبتمبر 2026 - 09:00 آل سادار

كيفية شراء تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني من دون استخدام روابط ويب خارجية، يمكنك الحصول عليها عبر القنوات الرسمية والمصرح بها التالية:

المنصات الرسمية المباشرة

بوابة التذاكر الرسمية لنادي ليفانتي: عندما يستضيف ليفانتي هذه المباراة على ملعب سيوتات دي فالنسيا، اشترِ التذاكر مباشرة من قسم التذاكر على الموقع الرسمي لنادي ليفانتي. وعادة ما يحصل حاملو التذاكر الموسمية على أولوية الوصول وخصومات.

بوابة التذاكر الرسمية لنادي برشلونة: عندما يستضيف برشلونة المباراة في كامب نو أو على ملعبه المخصص، اشترِ التذاكر مباشرة عبر الموقع الرسمي لنادي برشلونة أو تطبيق الهاتف المحمول.

شباك التذاكر الرسمي: يمكن شراء التذاكر حضوريًا يوم المباراة، أو في الأيام التي تسبقها، من شبابيك التذاكر في ملعب الفريق المضيف، شريطة ألا تكون الفعالية قد نفدت تذاكرها.

منصات إعادة بيع التذاكر الثانوية: باعة إعادة بيع التذاكر أو الأسواق الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة ليفانتي ضد برشلونة في الدوري الإسباني بحسب فئة المقاعد وقناة الشراء:

أسعار شباك التذاكر المباشرة والرسمية القياسية

القيمة الاسمية / المقاعد القياسية: تتراوح أسعار التذاكر الرسمية المباشرة عادة بين 90 يورو و230 يورو لمناطق الجلوس القياسية مثل أقسام Gol Corner أو Lateral أو Central Tribuna.

مقاعد كبار الشخصيات والمقاعد المميزة: تبدأ أسعار المقاعد عالية المستوى أو باقات الضيافة عمومًا من 300 يورو فأكثر.

الأسواق الثانوية لإعادة بيع التذاكر

الفئة الاقتصادية / أقل سعر متاح: في الأسواق الثانوية لبيع التذاكر، مثل StubHub، تبدأ الأسعار عادة من نحو 130 إلى 170 دولارًا.

الطلب المرتفع / المقاعد المركزية: قد تصل أسعار المقاعد المميزة في وسط الملعب أو العروض المتأخرة في إعادة البيع إلى أكثر من 200 يورو إلى 400 يورو فأكثر، بحسب التوافر وحجم الطلب في السوق.

أوساسونا ضد إسبانيول في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أوساسونا وإسبانيول

كانت المباريات الخمس الأخيرة لأوساسونا كلها ودية في فترة ما قبل الموسم، وأسفرت عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين. وانتهت آخر مباراة له بخسارة 0-2 أمام العين، كما خسر أيضًا 2-1 أمام إس إس سي نابولي في آخر بروفة له قبل ذلك. وعلى الجانب الإيجابي، أظهرت الانتصارات على نوريتش سيتي، وإيبسويتش تاون، وراسينغ سانتاندير قدرته على تحقيق النتائج في المباريات الودية، رغم أن جودة المنافسين تفاوتت بشكل كبير عبر المباريات الخمس.

تمتد آخر خمس مباريات لإسباينول بين منافسات رسمية وودية، وحقق خلالها فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين. وكانت أحدث نتائجه خسارة 1-2 أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني، لكن قبل ذلك فاز 3-0 على ليفانتي في افتتاح الموسم. وفي فترة ما قبل الموسم، تعادل 3-3 مع ميدلزبره و2-2 مع بيرنلي، وخسر 3-1 أمام كوفنتري سيتي. وخلال المباريات الخمس، سجل إسبانيول عشرة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

أوساسونا ضد إسبانيول: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

أقيمت أحدث مواجهة بين الناديين في الدوري الإسباني يوم 17 مايو 2026، وفاز فيها إسبانيول 2-1 خارج أرضه على ملعب إل سادار. وقبل ذلك، فاز إسبانيول 1-0 عندما استضاف أوساسونا يوم 31 أغسطس 2025. وعلى مدار آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، يتفوق إسبانيول بشكل طفيف بفوزين مقابل فوز واحد لأوساسونا، بينما اكتمل السجل بتعادلين، من بينهما تعادل سلبي على ملعب إسبانيول في ديسمبر 2024، وتعادل 1-1 في فبراير 2023.

ترتيب أوساسونا وإسبانيول

في جدول الدوري الإسباني المبكر، يحتل إسبانيول المركز الخامس بينما يأتي أوساسونا في المركز 16.