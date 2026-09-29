تعود أيقونة الموسيقى المصرية أنغام إلى أبوظبي لإحياء حفل مباشر ساحر في Space42 Arena يوم 29 نوفمبر 2026.

وتشتهر المغنية الكبيرة في أنحاء العالم العربي بصوتها الدافئ وأغانيها الكلاسيكية الشهيرة، وتعد جمهورها بأمسية لا تُنسى من الألحان الخالدة والعروض المفعمة بالمشاعر.

الطلب مرتفع للغاية على هذا الحدث الموسيقي. ويقدم GOAL كل التفاصيل الخاصة بالمواعيد، ومعلومات المكان، والأسعار، وكيفية حجز تذاكرك الآن.

متى يقام حفل أنغام في أبوظبي؟

التاريخ والوقت الفعالية الموقع التذاكر 29 نوفمبر 2026، الساعة 9:00 مساءً حفل أنغام المباشر Space42 Arena، أبوظبي التذاكر

أين يمكن شراء تذاكر حفل أنغام في أبوظبي؟

طُرحت التذاكر الرسمية لحفل أنغام المباشر في أبوظبي عبر Platinumlist، وهو الموزع الرئيسي لتذاكر الفعاليات المقامة في Space42 Arena. ويمكن للجماهير الراغبة في الحصول على تذاكر بالسعر الأساسي التحقق من Platinumlist لمعرفة مدى توافر المبيعات المباشرة الأساسية.

إذا لم تتمكن من شراء التذاكر خلال الطرح الأولي، فإن Grintahub هو الخيار المناسب لك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت. ويتيح Grintahub لعشاق الموسيقى البحث عن خيارات المقاعد المتبقية عبر مختلف الأقسام.

كم تبلغ أسعار تذاكر حفل أنغام في أبوظبي؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية على Platinumlist من 295 درهمًا إماراتيًا لمقاعد الدخول العادية، وترتفع إلى 750 درهمًا إماراتيًا لأقسام الصفوف الأمامية الأساسية.

إذا نفدت المخصصات الرسمية العامة، فإن منصات إعادة البيع الثانوية مثل Grintahub توفر خيارًا بديلًا للحصول على مقاعد في اللحظات الأخيرة، بأسعار تبدأ من نحو 320 درهمًا إماراتيًا.

إليك تفصيلًا سريعًا لأسعار دخول التذاكر:

المقاعد العادية (رسمي): تبدأ من 295 درهمًا إماراتيًا

فئات سيلفر (رسمي): تبدأ من 450 درهمًا إماراتيًا

فئات جولد (رسمي): تبدأ من 750 درهمًا إماراتيًا

الدخول عبر السوق الثانوية (Grintahub): يبدأ من 320 درهمًا إماراتيًا

كل ما تحتاج إلى معرفته عن حفل أنغام في أبوظبي

تُعد أنغام واحدة من أكثر الأصوات الغنائية أسطورية في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة. وبفضل مسيرة فنية استثنائية تمتد لعدة عقود، تستقطب حفلاتها آلاف المعجبين المخلصين من مختلف أنحاء الشرق الأوسط.

ويُقام هذا الحدث في Space42 Arena الحديثة للغاية في شاطئ الراحة، ما يضمن مستوى رفيعًا من جودة الصوت وترتيبات الجلوس. وسيستمتع الحضور بقائمة أغنيات استثنائية تضم الأعمال المفضلة لدى الجمهور إلى جانب أحدث إصداراتها.

ويُنصح بالوصول مبكرًا إلى المكان لإتاحة الوقت لصف السيارات وإجراءات التفتيش الأمني قبل فتح الأبواب.