كيفية الحصول على تذاكر أنجيه ضد تروا: أسعار الدوري الفرنسي، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أنجيه فريق تروا يوم السبت 19 سبتمبر 2026 على ملعب ستاد ريموند كوبا في أنجيه.

سيسعى الفريقان إلى اكتساب زخم مبكر في الموسم من أجل حصد نقاط مهمة في جدول الدوري المحلي. وفي آخر مواجهة تنافسية بينهما في أبريل 2024، حقق أنجيه فوزًا بنتيجة 2-1 على تروا.

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متى تنطلق مباراة أنجيه ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

تقام مباراة أنجيه ضد تروا على ملعب ستاد ريموند كوبا في أنجيه، على أن تنطلق في هذا الموعد ضمن منافسات الدوري الفرنسي.

الدوري الفرنسي - الجولة 5 19 سبتمبر 2026 - 11:00 Stade Raymond Kopa

كيفية شراء تذاكر مباراة أنجيه ضد تروا في الدوري الفرنسي

لشراء تذاكر مباراة أنجيه إس سي أو ضد إيستاك تروا يوم 19 سبتمبر 2026، يمكنك الحصول عليها من خلال الخيارات الأساسية التالية:

مكتب تذاكر أنجيه إس سي أو الرسمي: بما أن أنجيه يستضيف المباراة على ملعب ستاد ريموند كوبا، فإن الخيار الأكثر أمانًا والأكثر مباشرة هو الشراء عبر بوابة التذاكر الرسمية للنادي على الإنترنت (billetterie.angers-sco.fr). شبابيك التذاكر الرسمية في الملعب: بحسب التوافر، قد تُباع التذاكر أيضًا مباشرة من أكشاك التذاكر في ملعب ستاد ريموند كوبا قبل يوم المباراة. منصات سوق التذاكر الثانوية: إذا نفدت المقاعد الرسمية، فإن مواقع تجميع التذاكر ومنصات إعادة البيع مثل StubHub تعرض أيضًا تذاكر متاحة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أنجيه ضد تروا في الدوري الفرنسي؟

بالنسبة إلى المباراة المقبلة بين أنجيه إس سي أو وإيستاك تروا على ملعب ستاد ريموند كوبا، تختلف أسعار التذاكر عمومًا بحسب ما إذا كنت تشتريها بالسعر الرسمي الأساسي أو عبر الأسواق الثانوية.

مكتب التذاكر الرسمي (السعر الأساسي): تتراوح أسعار تذاكر المباراة الواحدة العادية لمباريات الدوري الفرنسي في أنجيه عادة بين 15 و65 يورو لفئات الجلوس العادية، مثل تريبون كوبرتان أو تريبون كولومبييه خلف المرمى، وصولًا إلى تريبون سان ليونار أو تريبون جان بوين في الوسط.

الأسواق الثانوية وإعادة البيع: على منصات إعادة البيع والتذاكر مثل StubHub، تبدأ أسعار التذاكر من حوالي 35 إلى 40 يورو ، بينما يبلغ متوسط سعر التذكرة عبر فئات الجلوس العادية نحو 80 إلى 90 يورو بحسب زاوية الرؤية وحجم الطلب.

باقات كبار الشخصيات والضيافة: تبدأ خيارات الضيافة المميزة يوم المباراة، مثل دخول الصالات المتخصصة مثل صالون كولومبييه أو مقاعد كبار الشخصيات، عادة من 80 إلى 180+ يورو للتذكرة الواحدة.

أنجيه ضد تروا في الدوري الفرنسي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أنجيه وتروا

فاز أنجيه في مباراتين وخسر مباراتين من آخر خمس مباريات خاضها، مع نتيجة واحدة من مباراة تنافسية. وكانت آخر مبارياته خسارة بنتيجة 0-2 أمام ليل في الدوري الفرنسي يوم 23 أغسطس. وفي فترة الإعداد للموسم، تغلب على باريس إف سي بنتيجة 3-2 ولوريان 2-1، بينما خسر 2-3 أمام لو مان. كما افتتح جدول مبارياته الودية بفوز 2-1 على كريتيل. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل أنجيه تسعة أهداف واستقبل تسعة.

حقق تروا انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة في آخر خمس مباريات خاضها. وكانت آخر مبارياته تعادلًا سلبيًا 0-0 مع باريس إف سي في الدوري الفرنسي يوم 22 أغسطس. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع كل من بانيتوليكوس وأوكسير في فترة الإعداد للموسم، وفاز على GOAL FC بنتيجة 5-2، ثم انتصر 3-0 على غرونوبل. وسجل تروا تسعة أهداف واستقبل هدفين خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، بينها مباراتان بشباك نظيفة.

أنجيه ضد تروا: السجل الحديث للمواجهات المباشرة

أقيمت آخر مواجهة بين الناديين يوم 20 أبريل 2024، عندما فاز أنجيه على تروا بنتيجة 2-1 في مباراة ضمن دوري الدرجة الثانية الفرنسي على ملعب ستاد ريموند كوبا. وقبل ذلك، استضاف تروا أنجيه في ديسمبر 2023 وخسر 1-4. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز أنجيه ثلاث مرات مقابل فوز واحد لتروا، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل، وسجل أنجيه 10 أهداف مقابل سبعة لتروا في تلك المواجهات.