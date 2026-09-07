تبدأ ألمانيا حقبة جديدة في دوري الأمم الأوروبية 2026-27، إذ يتولى يورجن كلوب مسؤولية المنتخب الألماني للمرة الأولى، بعد تعيينه مديرًا فنيًا عقب الخروج المخيب من دور الـ32 في كأس العالم 2026. وأوقعت القرعة ألمانيا في المستوى A، المجموعة A2، حيث تخوض ست مباريات أمام هولندا واليونان وصربيا بين سبتمبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير في مختلف أنحاء أوروبا عدة فرص لمتابعة خطوات كلوب الأولى في عالم التدريب الدولي.

دع GOAL يصطحبك في جولة على كل ما تحتاج إلى معرفته عن شراء تذاكر ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، بما في ذلك مواعيد المباريات والأسعار وأماكن الشراء.

متى تقام مباريات ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

التاريخ والوقت المباراة الملعب التذاكر الخميس، 24 سبتمبر 2026 - 20:45 هولندا ضد ألمانيا يوهان كرويف أرينا، أمستردام التذاكر الأحد، 27 سبتمبر 2026 - 20:45 ألمانيا ضد اليونان WWK Arena، أوغسبورغ التذاكر الخميس، 1 أكتوبر 2026 - 20:45 ألمانيا ضد صربيا Allianz Arena، ميونخ التذاكر الأحد، 4 أكتوبر 2026 - 20:45 اليونان ضد ألمانيا ملعب تومبا، سالونيك التذاكر الجمعة، 13 نوفمبر 2026 - 20:45 صربيا ضد ألمانيا الملعب سيُحدد لاحقًا، صربيا التذاكر الاثنين، 16 نوفمبر 2026 - 20:45 ألمانيا ضد هولندا الملعب سيُحدد لاحقًا، ألمانيا التذاكر

تتوزع مباريات ألمانيا على أرضها في هذه الحملة على ثلاثة ملاعب مختلفة، مع تأكيد استضافة أوغسبورغ وميونخ بالفعل، بينما لم يُعلن بعد عن الملعب الثالث الذي سيحتضن مواجهة هولندا الختامية في نوفمبر.

أين يمكن شراء تذاكر ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

الطريقة الأكثر موثوقية للحصول على تذاكر مباريات ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية، سواء على أرضها أو خارجها، هي عبر StubHub. وبصفته واحدًا من أكبر أسواق التذاكر في العالم، يطرح StubHub مجموعة واسعة من خيارات المقاعد في جميع مباريات ألمانيا بهذه الحملة، من WWK Arena في أوغسبورغ وAllianz Arena في ميونخ إلى الرحلات الخارجية في أمستردام وسالونيك.

إليك لماذا يُعد StubHub خيارًا قويًا لهذه الحملة:

تشكيلة واسعة من المقاعد ، عبر كل ملعب في جدول ألمانيا، من مقاعد المدرجات العلوية إلى الخيارات المركزية المميزة

إلى جانب الحصة الرسمية ، وهو ما يفيد بعد نفاد تذاكر المباريات البيتية عبر القنوات الرسمية للاتحاد الألماني لكرة القدم وفترات أولوية الأعضاء

عمليات نقل مضمونة ، إذ تكون التذاكر مشمولة ببرنامج FanProtect من StubHub، ما يمنح المشترين الثقة في أن المقاعد صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

لا حاجة إلى عضوية ، ففي الرحلات الخارجية إلى أمستردام وسالونيك وصربيا، يوفر StubHub وسيلة للحصول على مقاعد من دون الحاجة إلى عضوية في الاتحاد الألماني

خيارات ضيافة ، مع توفر باقات مميزة لمباراتي ميونخ وأوغسبورغ للراغبين في تجربة يوم مباراة أكثر تكاملًا

ومع توليد تعيين كلوب بالفعل اهتمامًا كبيرًا بهذا المنتخب الألماني، وخصوصًا مباراة الافتتاح في سبتمبر خارج الأرض أمام هولندا، يُنصح بشدة بالحجز المبكر على امتداد جميع المباريات.

كم تبلغ أسعار تذاكر ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية؟

تختلف أسعار تذاكر ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية بحسب المباراة وموقع المقعد وموعد الشراء بالنسبة ليوم المباراة. وإليك دليلًا تقريبيًا لما يمكن توقعه على StubHub:

أرخص المقاعد: تبدأ من نحو 40 € إلى 50 €، في المدرجات العلوية بملاعب مثل WWK Arena في أوغسبورغ، وهي نقطة الدخول الأكثر سهولة في هذه الحملة

مقاعد الفئة المتوسطة: تكون عادة في حدود 80 € إلى 150 €، وتوفر رؤية أفضل على امتداد جانبي الملعب في ملاعب مثل Allianz Arena

الباقات المميزة والضيافة: تبدأ من 250 € فما فوق للمباريات الأعلى من حيث الزخم، بما في ذلك مواجهتا هولندا في بداية الحملة ونهايتها

تذاكر المباريات الخارجية (أمستردام وسالونيك): تختلف الأسعار بحسب الاتحاد المضيف، مع كون يوهان كرويف أرينا يفرض عادة أسعارًا أعلى نظرًا لحجمه ومكانته

وكما هو الحال في أي حملة دولية تشهد طلبًا مرتفعًا، قد تتغير الأسعار في السوق الثانوية مع اقتراب كل يوم مباراة، لذا فإن حجز مقعدك في وقت مبكر بدلًا من الانتظار يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

يمثل دوري الأمم الأوروبية 2026-27 النسخة الخامسة من البطولة، وتعود ألمانيا إلى المستوى A، وهو المستوى الأعلى في المسابقة، ضمن المجموعة A2 إلى جانب هولندا واليونان وصربيا. وهذه هي الحملة الثانية تواليًا التي تضع فيها القرعة ألمانيا وهولندا معًا، ما يضيف المزيد من الندية إلى المواجهتين.

إليك بعض الأمور التي تستحق المعرفة بشأن الرهانات المرتبطة بهذه الحملة:

بداية جديدة تحت قيادة كلوب ، إذ تمثل هذه الحملة بداية فترته، بعدما وقع عقدًا يمتد حتى كأس العالم 2030، عقب رحيل ناجلسمان بعد الخروج من كأس العالم أمام باراجواي

الصعود والهبوط مطروحان بين المستويات، بحسب كيفية إنهاء المجموعة

مسار نحو التأهل للبطولات المقبلة وارد أيضًا، إذ إن تقديم مستوى قوي في دوري الأمم الأوروبية قد يمنح طريقًا إلى تصفيات بطولة أوروبا للمنتخبات التي تخفق في التأهل عبر مسارات أخرى

ست مباريات في فترة مضغوطة ، إذ تُلعب جميع مباريات المجموعة خلال سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، ما يمنح الجماهير فترة قصيرة لكنها حافلة بالإثارة لمتابعة ألمانيا في الملعب

ومع سعي ألمانيا للتعافي من ثالث خروج مخيب تواليًا من بطولة كبرى، تكتسب هذه الحملة أهمية إضافية بوصفها مؤشرًا مبكرًا على اتجاه المنتخب تحت قيادة مديره الفني الجديد.