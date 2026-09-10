تستضيف ألمانيا منتخب صربيا على ملعب أليانز أرينا في ميونخ يوم الخميس 1 أكتوبر، بينما يواصل يورجن كلوب خطواته الأولى على رأس الجهاز الفني للمنتخب الألماني في دوري الأمم الأوروبية 2026/27. ويلتقي المنتخبان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب رايكو ميتيتش في بلغراد خلال نوفمبر، على أن تأتي المباراتان ضمن جدول منافسات المستوى A، المجموعة A2، الذي يضم أيضًا هولندا واليونان.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته لحجز تذاكر مباراة ألمانيا ضد صربيا الآن، بما في ذلك الأسعار، ومدى التوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة ألمانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة ألمانيا ضد صربيا على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، ولا تتوفر حاليًا معلومات رسمية بشأن البث لهذه المواجهة.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 3 1 أكتوبر 2026 - 14:45 أليانز أرينا

أين يمكن شراء تذاكر مباراة ألمانيا ضد صربيا؟

تُطرح تذاكر مواجهة ميونخ أولًا عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية التابعة لاتحاد صربيا لكرة القدم الوجهة الأولى نفسها بالنسبة إلى مباراة الإياب في بلغراد.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات الأولوية للأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك مع اقتراب موعد كل مباراة

أسعار الفئات المخفضة – يقدم الاتحاد الألماني لكرة القدم خصومات تصل إلى 50 بالمئة للأطفال وكبار السن والمشجعين من ذوي الإعاقة، إلى جانب خصم بسيط لأعضاء بايرن ميونخ

التحويلات المضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية – يبقى StubHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظرًا إلى أن مشروع كلوب لإعادة البناء يثير اهتمامًا كبيرًا، يُنصح بالحجز المبكر لمباراتَي هذه المواجهة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة ألمانيا ضد صربيا؟

تبدأ الأسعار الرسمية لمباراة ميونخ عبر الاتحاد الألماني لكرة القدم من نحو 65 €، مع تقسيم التذاكر إلى خمس فئات في أليانز أرينا وصولًا إلى المقاعد المركزية المميزة، وتكون متاحة بالقيمة الاسمية ما دامت الحصة لم تنفد. وتنطبق الأسعار الرسمية لاتحاد صربيا لكرة القدم على مباراة الإياب في بلغراد بالطريقة نفسها.

يبقى StubHub خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وهذه نظرة إرشادية تقريبية لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (ميونخ): تبدأ العروض في السوق الثانوية من 27 € فقط، رغم أن الأسعار تختلف بشكل كبير بحسب فئة المقعد والبائع

مقاعد الفئة المتوسطة (ميونخ): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في بلغراد: تكون عمومًا أقل تكلفة بالقيمة الاسمية من أمسية في أليانز أرينا، رغم أن المعروض قد يضيق مع اقتراب موعد المباراة

وكما هو الحال في أي مباراة دولية تشهد طلبًا مرتفعًا، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذلك فإن حجز مقعدك مبكرًا يكون عادةً الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

StubHub هو خيارك إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويعرض مجموعة واسعة من خيارات الجلوس للمباراة الافتتاحية على ملعب أليانز أرينا في ميونخ، إلى جانب عروض تخص مباراة الإياب في بلغراد.

ألمانيا ضد صربيا في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة ألمانيا وصربيا

فازت ألمانيا في مباراتين وخسرت ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وكانت أحدث نتائجها التعادل 1-1 مع باراجواي في كأس العالم يوم 29 يونيو، وهي النتيجة التي أنهت مشوارها. كما خسرت 2-1 أمام الإكوادور في وقت سابق من البطولة، لكنها أظهرت جودة هجومية بالفوز 7-1 على كوراساو والانتصار 2-1 على كوت ديفوار. وعلى مدار المباريات الخمس، سجلت ألمانيا 13 هدفًا واستقبلت سبعة.

فازت صربيا في مباراتين وخسرت ثلاثًا من آخر خمس مباريات. وانتهت مباراتها الأخيرة بهزيمة 5-1 أمام المكسيك، كما خسرت 3-0 أمام كل من الرأس الأخضر وإسبانيا. وجاء فوزاها على حساب السعودية ولاتفيا، وكلاهما بنتيجة 2-1. وسجلت صربيا ثمانية أهداف واستقبلت 14 هدفًا في تلك المباريات الخمس.

ألمانيا ضد صربيا: سجل المواجهات المباشرة الحديثة

أُقيمت آخر مواجهة بين الطرفين في مارس 2019، عندما تعادلت ألمانيا وصربيا 1-1 في مباراة ودية. وعلى امتداد أربع مواجهات مباشرة مسجلة بينهما، فازت ألمانيا في مباراتين، وفازت صربيا في مباراة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل. وجاء انتصار صربيا الوحيد في كأس العالم 2010، حين فازت 1-0 يوم 18 يونيو في دور المجموعات.



