تستضيف ألمانيا منتخب اليونان في أوغسبورغ ضمن مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 تحت قيادة المدرب الجديد يورجن كلوب، قبل أن يلتقي الطرفان مجددًا في مباراة الإياب في سالونيك خلال الأسبوع التالي. وتندرج المباراتان ضمن جدول منافسات المستوى A، المجموعة A2، الذي يضم أيضًا هولندا وصربيا.

ومع كون الخطوات الأولى لكلوب في عالم التدريب الدولي قد أثارت بالفعل اهتمامًا كبيرًا بعد تعيينه عقب الخروج من كأس العالم أمام باراغواي، فإن هذه المواجهة المبكرة تمنح الجماهير فرصتين لرؤية مشروعه لإعادة البناء وهو يتشكل.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر ألمانيا ضد اليونان الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة ألمانيا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة ألمانيا ضد اليونان على ملعب WWK Arena في أوغسبورغ، وتُقام المباراة ضمن جدول المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 14:45 إس جي إل أرينا

أين يمكن شراء تذاكر ألمانيا ضد اليونان؟

تُطرح تذاكر مباراة أوغسبورغ أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح أي حصة متبقية للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد اليوناني لكرة القدم (EPO) المحطة الأولى المكافئة لمباراة الإياب في سالونيك.

Ticombo هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. إذ يوفّر مجموعة واسعة من خيارات الجلوس للمباراة الافتتاحية على ملعب WWK Arena في أوغسبورغ، إلى جانب تذاكر لمباراة الإياب على ملعب تومبا في سالونيك.

إليك بعض الأمور الجديرة بالمعرفة عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي ، يفتح بعد إغلاق فترات أولوية الأعضاء، وعادةً يكون ذلك قبل كل يوم مباراة بفترة أقرب

العروض الموثقة ، يستمد Ticombo التذاكر من مجموعة من البائعين، ما يمنح المشترين نطاقًا أوسع من التذاكر المتاحة بعد نفاد الحصص الرسمية

تذاكر الجماهير الضيفة ، تُدار الحصص المخصصة في سالونيك لجماهير ألمانيا المسافرة عبر قنوات EPO وقد تكون محدودة

السوق الثانوية ، Ticombo هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ومع تسبب تعيين كلوب بالفعل في إثارة اهتمام كبير بهذا المنتخب الألماني، يُنصح بالحجز المبكر لمباراتي الذهاب والإياب.

كم تبلغ أسعار تذاكر ألمانيا ضد اليونان؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة أوغسبورغ عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد الألماني لكرة القدم، مع إتاحة النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى الفاخرة بالسعر الاسمي ما دامت الحصة متوفرة. وينطبق التسعير الرسمي للاتحاد اليوناني لكرة القدم على مباراة سالونيك بالطريقة نفسها.

Ticombo هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وإليك دليلًا تقريبيًا لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (أوغسبورغ): من نحو 40 € إلى 50 €، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية بملعب WWK Arena، أحد أصغر الملاعب على جدول ألمانيا في هذه الحملة

مقاعد الفئة المتوسطة (أوغسبورغ): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في سالونيك: تختلف الأسعار بحسب الاتحاد المستضيف، مع اشتهار ملعب تومبا بأجوائه الحماسية التي قد ترفع الطلب على مقاعد الجماهير المسافرة

وكما هو الحال مع أي مباراة دولية تشهد طلبًا مرتفعًا، قد تتغير الأسعار مع اقتراب يوم المباراة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا بدلًا من الانتظار يُعد عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل وفق ميزانية محددة.

ألمانيا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج ألمانيا ضد اليونان

تدخل ألمانيا هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وثلاث هزائم في آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتيجة لها تعادلًا 1-1 أمام باراغواي في كأس العالم يوم 29 يونيو، وهي نتيجة انتهت بخسارة وفق نظام البطولة. وخلال مشوارها السابق في تلك البطولة، فازت على ساحل العاج 2-1 واكتسحت كوراساو 7-1، ما أظهر قدرتها الهجومية عندما تكون في نسقها المعتاد. وسجلت 12 هدفًا عبر المباريات الخمس، لكنها استقبلت سبعة أهداف، وهو ما يشير إلى عدم ثبات دفاعي.

لم يحقق منتخب اليونان أي فوز في آخر خمس مباريات، بعدما سجل ثلاثة تعادلات وهزيمتين. وكانت آخر مباراة له خسارة 0-1 أمام إيطاليا في لقاء ودي يوم 7 يونيو. وقبل ذلك تعادل 2-2 مع السويد، وفشل في التسجيل في ثلاث من أصل خمس مباريات، بينما استقبل ثلاثة أهداف فقط إجمالًا، لكنه عانى في صناعة الفرص على الطرف الآخر من الملعب.

ألمانيا ضد اليونان: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أحدث مواجهة بين الطرفين جاءت في يونيو 2024، عندما فازت ألمانيا 2-1 في مباراة ودية. وعبر المواجهات الأربع السابقة المباشرة المسجلة، فازت ألمانيا في المباريات الأربع كلها، بما في ذلك انتصار 4-2 على اليونان في يورو 2012، وفوز 2-0 على أرضها في تصفيات كأس العالم في سبتمبر 2000. وسجلت ألمانيا 12 هدفًا واستقبلت خمسة عبر تلك المباريات الأربع.

ترتيب ألمانيا ضد اليونان

في المجموعة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، تحتل ألمانيا حاليًا المركز الأول، بينما تأتي اليونان في المركز الثاني.