يواجه أستون فيلا فريق برينتفورد يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب فيلا بارك في برمنغهام.

يدخل برينتفورد هذه المباراة بعدما فاز في المواجهة السابقة بينهما في الدوري بنتيجة 1-0 أمام أستون فيلا على ملعب فيلا بارك في فبراير 2026. وتُظهر الإحصاءات التاريخية للمواجهات المباشرة تكافؤًا بين الناديين، مع تسجيل 8 تعادلات في 18 مواجهة إجمالًا.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تُقام مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد على ملعب فيلا بارك في برمنغهام.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 10:00 فيلا بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك، اتبع خيارات الشراء الأساسية التالية:

الموقع الرسمي للنادي (أستون فيلا) : اشترِ مباشرة من بوابة التذاكر الرسمية لأستون فيلا. تُطرح التذاكر على مراحل: تكون الأولوية أولًا لأعضاء Claret الرسميين، ثم لحاملي التذاكر الموسمية، الذين قد يُسمح لهم بشراء تذاكر إضافية للضيوف، وأخيرًا تُفتح نافذة البيع العام للمخزون المتبقي. وتُصدر جميع تذاكر المباريات البيتية رقميًا عبر التطبيق الرسمي لأستون فيلا إلى محافظ Apple أو Google.

تذاكر جماهير الفريق الضيف (برينتفورد) : إذا كنت تشجع برينتفورد، فيجب شراء تذاكر الحصة المخصصة للجماهير الضيفة مباشرة عبر الموقع الرسمي لتذاكر برينتفورد من قبل الأعضاء الرسميين المسجلين.

الضيافة والمقاعد المميزة : يمكن حجز باقات ضيافة يوم المباراة، وباقات كبار الشخصيات، وخيارات General Admission Plus (GA+) مباشرة عبر قسم الضيافة الرسمي لأستون فيلا. وهذه التذاكر لا تتطلب عمومًا سجل عضوية مسبقًا.

منصات سوق التذاكر الثانوية : إذا نفدت تذاكر الدخول العام الرسمية، فغالبًا ما تكون التذاكر متاحة على منصات تجميع التذاكر الثانوية مثل StubHub. ضع في اعتبارك أن الأسعار على المنصات الثانوية قد تتقلب بحسب طلب السوق.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

بالنسبة إلى مباراة أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب فيلا بارك، فإن أسعار تذاكر يوم المباراة الرسمية للدخول العام، عند شرائها مباشرة من النادي، تتراوح تقريبيًا على النحو التالي:

أسعار البالغين القياسية

المنطقة 1 (إطلالات وسطية على الجانب الطولي): 62,00 إلى 86,50 جنيهًا إسترلينيًا

المنطقة 2: 56,00 إلى 81,00 جنيهًا إسترلينيًا

المنطقة 3: 51,50 إلى 75,00 جنيهًا إسترلينيًا

المنطقة 4 (المدرجات العلوية / الزوايا): 49,50 إلى 61,00 جنيهًا إسترلينيًا

أسعار الفئات المخفضة والناشئين

كبار السن (فوق 66 عامًا) والشباب (أقل من 21 عامًا): 33,00 إلى 65,00 جنيهًا إسترلينيًا

الناشئون (أقل من 18 عامًا / أقل من 14 عامًا): 14,50 إلى 61,50 جنيهًا إسترلينيًا

خيارات الضيافة

ضيافة يوم المباراة وباقات كبار الشخصيات: تبدأ أسعار General Admission Plus (GA+) وباقات الصالات المميزة من 130 جنيهًا إسترلينيًا وتصل إلى 350+ جنيهًا إسترلينيًا للشخص الواحد.

أستون فيلا ضد برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أستون فيلا وبرينتفورد

خسر أستون فيلا مبارياته الخمس الأخيرة في جميع المسابقات، محققًا سجلًا يتضمن صفر انتصارات وصفر تعادلات وخمس هزائم. وكانت آخر مبارياته خسارة على أرضه أمام أرسنال بنتيجة 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 31 أغسطس، وسبق أن خسر 4-0 أمام برايتون في مباراته السابقة في الدوري. كما تعرض فيلا لهزائم أمام بوروسيا مونشنغلادباخ وبايرن ميونخ في فترة ما قبل الموسم، وخسر أمام باريس سان جيرمان في كأس السوبر الأوروبي. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل فيلا ثلاثة أهداف واستقبلت شباكه عشرة.

يعيش برينتفورد فترة قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات، مقابل تعادل واحد. وكانت آخر نتائجه التعادل 1-1 خارج أرضه أمام ليدز يونايتد يوم 30 أغسطس، لكنه قبل ذلك تغلب على توتنهام هوتسبير 3-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، واكتسح آينتراخت فرانكفورت 7-0 في مباراة ودية خلال فترة ما قبل الموسم. كما فاز الفريق 6-1 خارج أرضه على برمنغهام سيتي في كأس كاراباو. وخلال آخر خمس مباريات، سجل برينتفورد 15 هدفًا واستقبل هدفين.

أستون فيلا ضد برينتفورد: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الناديين بفوز برينتفورد 0-1 على ملعب فيلا بارك في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 1 فبراير 2026. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة، فاز برينتفورد ثلاث مرات، وفاز أستون فيلا مرة واحدة، وانتهت مباراة واحدة بالتعادل، وكانت مواجهة في كأس كاراباو انتهت 1-1 في سبتمبر 2025. وجاء انتصار فيلا الوحيد في تلك السلسلة بنتيجة 1-0 خارج أرضه أمام برينتفورد في مارس 2025.