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متى تنطلق مباراة آرسنال ضد ليل في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة آرسنال ضد ليل على ملعب الإمارات في لندن.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

آرسنال ضد ليل في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة آرسنال وليل

فاز آرسنال في مبارياته الخمس الأخيرة كلها في مختلف المسابقات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا هدفًا واحدًا خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مباراة له الفوز 2-0 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق أيضًا انتصارًا 1-0 على نابولي في دوري أبطال أوروبا. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على تشيلسي 2-1 وأستون فيلا 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز على كوفنتري سيتي 3-0. وحافظ آرسنال على نظافة شباكه في أكثر من مباراة خلال تلك المواجهات الخمس.

فاز ليل في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على تروا في الدوري الفرنسي، بعد خسارته 3-2 أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا. كما تعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان وفاز 1-0 خارج أرضه على تولوز خلال تلك الفترة.

آرسنال ضد ليل: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة