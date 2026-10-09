هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
دوري أبطال أوروبا
team-logoآرسنال
ملعب الإمارات
team-logoليل
Arsenal vs Lille TicketsArsenal vs Lille Premium Tickets
بمساعدة

كيفية الحصول على تذاكر أرسنال ضد ليل: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

تسوّق مع جول
التذاكر
آرسنال
ليل
دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه ليل في دوري أبطال أوروبا.. إليك كيف يمكنك تأمين تذاكرك

احجز تذاكر آرسنال ضد ليل:

🎟️ تذاكر آرسنال ضد ليل: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر آرسنال: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر ليل: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر دوري أبطال أوروبا: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر بأقل من 150 €: احجز التذاكر

🎟️ باقات الضيافة والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر منطقة العائلات: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر قسم جماهير الفريق الضيف: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر ملعب الإمارات: احجز التذاكر


متى تنطلق مباراة آرسنال ضد ليل في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة آرسنال ضد ليل على ملعب الإمارات في لندن.

crest
دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
ملعب الإمارات

آرسنال ضد ليل في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة آرسنال وليل

فاز آرسنال في مبارياته الخمس الأخيرة كلها في مختلف المسابقات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا هدفًا واحدًا خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مباراة له الفوز 2-0 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق أيضًا انتصارًا 1-0 على نابولي في دوري أبطال أوروبا. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على تشيلسي 2-1 وأستون فيلا 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز على كوفنتري سيتي 3-0. وحافظ آرسنال على نظافة شباكه في أكثر من مباراة خلال تلك المواجهات الخمس.

فاز ليل في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه الفوز 2-0 على تروا في الدوري الفرنسي، بعد خسارته 3-2 أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا. كما تعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان وفاز 1-0 خارج أرضه على تولوز خلال تلك الفترة.

آرسنال

آرسنال - المستوى

تشيلسي
ف2-1
نابولي
ف0-1
سندرلاند
ف0-2
ابسويتش
ف2-4
برايتون
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5
ليل

ليل - المستوى

تولوز
ف0-1
بيتيس
خ2-3
تروا
ف2-0
نيس
خ2-1
ZUL
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/6
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

آرسنال ضد ليل: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

ترتيب آرسنال وليل

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

هل استمتعت بهذا المقال؟

أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

تابع GOAL على جوجل