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دوري أبطال أوروبا
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كيفية الحصول على تذاكر أرسنال ضد ليل: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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ليل
دوري أبطال أوروبا

أرسنال يواجه ليل في دوري أبطال أوروبا. إليك كيف يمكنك حجز تذاكرك

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متى تنطلق مباراة أرسنال ضد ليل في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة أرسنال ضد ليل على ملعب الإمارات في لندن.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
ملعب الإمارات

أرسنال ضد ليل في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أرسنال وليل

فاز أرسنال في مبارياته الخمس الأخيرة كلها في مختلف المسابقات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا هدفًا واحدًا خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-0 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق أيضًا انتصارًا 1-0 على نابولي في دوري أبطال أوروبا. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على تشيلسي 2-1 وأستون فيلا 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز على كوفنتري سيتي 3-0. وحافظ أرسنال على نظافة شباكه في أكثر من مباراة عبر تلك المواجهات الخمس.

فاز ليل في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه فوزًا 2-0 على تروا في الدوري الفرنسي، بعد خسارة 3-2 أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا. كما تعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان وفاز 1-0 خارج أرضه على تولوز خلال تلك الفترة.

آرسنال

آرسنال - المستوى

كوفنتري
ف3-0
أستون فيلا
ف0-1
تشيلسي
ف2-1
نابولي
ف0-1
سندرلاند
ف0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/1
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
1/5
ليل

ليل - المستوى

أنجييه
ف0-2
سان جيرمان
ت2-2
تولوز
ف0-1
بيتيس
خ2-3
تروا
ف2-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/5
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

أرسنال ضد ليل: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

ترتيب أرسنال وليل

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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