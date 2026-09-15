كيفية الحصول على تذاكر أرسنال ضد ليل: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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متى تنطلق مباراة أرسنال ضد ليل في دوري أبطال أوروبا؟

تنطلق مباراة أرسنال ضد ليل على ملعب الإمارات في لندن.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

أرسنال ضد ليل في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أرسنال وليل

فاز أرسنال في مبارياته الخمس الأخيرة كلها في مختلف المسابقات، مسجلًا تسعة أهداف ومستقبلًا هدفًا واحدًا خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مبارياته فوزًا 2-0 على سندرلاند في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حقق أيضًا انتصارًا 1-0 على نابولي في دوري أبطال أوروبا. وفي وقت سابق من هذه السلسلة، تغلب على تشيلسي 2-1 وأستون فيلا 1-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز، وفاز على كوفنتري سيتي 3-0. وحافظ أرسنال على نظافة شباكه في أكثر من مباراة عبر تلك المواجهات الخمس.

فاز ليل في ثلاث مباريات، وتعادل في واحدة، وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في مختلف المسابقات. وكانت آخر نتائجه فوزًا 2-0 على تروا في الدوري الفرنسي، بعد خسارة 3-2 أمام ريال بيتيس في دوري أبطال أوروبا. كما تعادل 2-2 مع باريس سان جيرمان وفاز 1-0 خارج أرضه على تولوز خلال تلك الفترة.

أرسنال ضد ليل: السجل الأخير للمواجهات المباشرة