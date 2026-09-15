يواجه أرسنال فريق ليدز يونايتد يوم السبت 10 أكتوبر 2026 على ملعب الإمارات في لندن.

يدخل أرسنال هذه المباراة سعيًا للحفاظ على سجله المتفوق في المواجهات المباشرة أمام ليدز، بعدما فاز في تسع من آخر عشر مواجهات بينهما في جميع المسابقات. وشهد آخر لقاء بينهما في الدوري في يناير 2026 فوز أرسنال بنتيجة مقنعة 4-0 خارج أرضه على ملعب إيلاند رود.

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متى تنطلق مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تنطلق مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد على ملعب الإمارات في لندن.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 6 10 أكتوبر 2026 - 07:30 ملعب الإمارات

كيف تشتري تذاكر مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

لشراء تذاكر مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد على ملعب الإمارات، يمكنك اتباع هذه الخطوات الرسمية المعتادة:

الانضمام إلى عضوية أرسنال الرسمية: يعتمد أرسنال نظام تذاكر قائمًا على القرعة، حيث يحصل الأعضاء الذين يدفعون رسوم العضوية، على مستوى Red أو Silver، على حق حصري في التقدم للحصول على تذاكر مباريات الفريق على أرضه. الدخول في قرعة تذاكر المباراة: بمجرد فتح باب التقديم على تذاكر مباراة ليدز يونايتد، وعادة ما يكون ذلك قبل موعد المباراة بـ4 إلى 6 أسابيع، سجّل الدخول إلى بوابة تذاكر أرسنال الرسمية وادخل قرعة التذاكر خلال الفترة المحددة. التحقق من نتائج القرعة وتبادل التذاكر: إذا نجح طلبك في القرعة، ستتم معالجة الدفع تلقائيًا وتخصيص تذكرتك الرقمية، وإذا لم ينجح، يمكنك التحقق من منصة Arsenal Ticket Exchange الرسمية، حيث يعيد حاملو التذاكر الموسمية بيع مقاعدهم لأعضاء آخرين. استكشاف باقات الضيافة الرسمية: إذا لم تكن عضوًا أو كنت تريد دخولًا مضمونًا، فإن تذاكر الضيافة توفر مقاعد مميزة مقترنة بخيارات الطعام والشراب مباشرة عبر النادي. منصات التذاكر الثانوية: كما تعرض منصات التذاكر الثانوية ومنصات السوق مثل StubHub أو شركاء السفر الرسميين تذاكر أيضًا، رغم أن الأسعار غالبًا ما يحددها البائعون فوق قيمتها الاسمية وتخضع لسياسات ضمان المشتري.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أرسنال ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

في مباريات أرسنال ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب الإمارات، تعتمد أسعار التذاكر الرسمية عمومًا على فئة المباراة ودرجة المقاعد:

مباريات الفئة B / C (مباريات الدوري العادية): تتراوح أسعار تذاكر البالغين عادة بين 30 و80 جنيهًا إسترلينيًا للمقاعد العادية.

مباريات الفئة A (المواجهات الكبرى): قد تتراوح أسعار مباريات الدوري المميزة بين 70 و100+ جنيه إسترليني للتذكرة الواحدة للبالغين.

مستوى النادي والضيافة: تبدأ باقات الضيافة المميزة ومقاعد Club Level عادة من نحو 250 إلى 500+ جنيه إسترليني للتذكرة الواحدة، بحسب ما تتضمنه من خدمات طعام وإمكانية دخول الصالات.

أرسنال ضد ليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أرسنال وليدز يونايتد

يدخل أرسنال هذه المباراة بعدما فاز في جميع مبارياته الخمس الأخيرة المسجلة في مختلف المسابقات. وكانت أحدث نتائجه الفوز 1-0 على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما تغلب على كوفنتري سيتي 3-0 وتوج بدرع المجتمع بفوزه 3-0 على مانشستر سيتي. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل أرسنال عشرة أهداف واستقبلت شباكه خمسة، مع مساهمة نتيجتيه الوديتين في معظم الأهداف التي دخلت مرماه.

حقق ليدز سلسلة نتائج متباينة لكنها إيجابية إلى حد كبير مؤخرًا. وأسفرت مبارياته الخمس الأخيرة عن ثلاثة انتصارات وتعادل واحد وهزيمة واحدة. وكانت آخر مبارياته التعادل 1-1 مع برينتفورد في الدوري الإنجليزي الممتاز، ثم تبع ذلك الفوز 2-0 على نوتنجهام فورست في كأس كاراباو قبل تحقيق انتصار 1-0 على المنافس نفسه في الدوري الإنجليزي الممتاز. وسجل ليدز ثمانية أهداف خلال المباريات الخمس واستقبل ثلاثة، وكانت هزيمته الوحيدة في مباراة ودية قبل الموسم أمام مانشستر يونايتد.

أرسنال ضد ليدز يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين في يناير 2026، عندما فاز أرسنال 4-0 على ملعب إيلاند رود ضمن مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقبل ذلك، تغلب أرسنال على ليدز 5-0 على ملعب الإمارات في أغسطس 2025. وعبر آخر خمس مواجهات في البيانات، فاز أرسنال أربع مرات مقابل انتصار واحد لليدز، مسجلًا 12 هدفًا ومستقبلًا هدفين.