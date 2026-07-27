تنطلق منافسات موسم 2026/27 من الدوري الإنجليزي الممتاز بقوة على ملعب الإمارات يوم الجمعة 21 أغسطس، حين يواجه حامل اللقب الحالي أرسنال فريق كوفنتري سيتي الصاعد حديثًا.

وبعد أن نجح أخيرًا في حسم اللقب عقب احتلاله المركز الثاني في ثلاثة مواسم متتالية، يتطلع أرسنال الآن إلى الحفاظ على زخمه، بينما يحاول الدفاع عن اللقب بنجاح للمرة الأولى منذ عام 1935.

سجل أرسنال 10 أهداف في آخر مواجهتين له أمام كوفنتري، وسيأمل عشاق الريدز أن يبدأ فريق أرتيتا الموسم بقوة على أرضه. ويمكنك أن تكون هناك لمتابعة افتتاح الموسم من المدرجات عبر حجز التذاكر اليوم.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تقام مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

يستضيف أرسنال فريق كوفنتري سيتي على ملعب الإمارات في شمال لندن، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 8 مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الجولة 1 21 أغسطس 2026 - 15:00 ملعب الإمارات

كيفية شراء تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز

تتوفر عدة خيارات لشراء التذاكر لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، من تذاكر المباراة الواحدة إلى التذاكر الموسمية وباقات الضيافة، وذلك عبر البوابة الرسمية للتذاكر الخاصة بكل نادٍ أو من خلال شركاء السفر المعتمدين.

وبسبب الطلب العالمي الهائل، والتشريعات المناهضة لإعادة البيع غير القانونية، واعتماد بوابات دخول رقمية بنسبة 100%، تخصص أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التذاكر عبر العملية التالية:

حاملو التذاكر الموسمية والسندات: يحتفظ حاملو التذاكر الموسمية الحاليون بمقاعدهم أو يعيدون المباريات التي لن يستخدموها إلى النادي.

أعضاء النادي الرسميون المشتركون برسوم (نظام القرعة): تم استبدال طوابير الشراء التقليدية عبر الإنترنت بنظام قرعة عشوائية للأعضاء المشتركين برسوم في النادي، مثل Red Memberships وOne Hotspur وOfficial Membership. ويسجل الأعضاء خلال فترة محددة قبل المباراة بأسابيع للدخول في السحب.

منصات تبادل التذاكر الرسمية (إعادة البيع): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن للأعضاء الذين لم يحالفهم الحظ في القرعة شراء التذاكر المعادة بالسعر الرسمي عبر منصة Ticket Exchange الرسمية الخاصة بالنادي.

البيع العام: البيع المفتوح للجمهور العام من غير الأعضاء يكاد يكون غير موجود لمباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا كنت تبحث عن تذاكر في اللحظات الأخيرة، يمكن للمشجعين أيضًا شراء التذاكر عبر منصات ثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أرسنال ضد كوفنتري سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز؟

تختلف تكلفة تذكرة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2026/27 بشكل كبير بحسب النادي المستضيف، وموقع المقعد، وفئة المباراة:

فئات الأعمار والخصومات: تقدم معظم الأندية تسعيرًا متدرجًا ضمن فئات البالغين، والناشئين، عادة تحت 18 أو 21 عامًا، والطلاب، وكبار السن، رغم أن نسب الخصم والشرائح العمرية تختلف من فريق إلى آخر.

تصنيف المباريات: تصنف الأندية المباريات إلى فئات، مثل الفئة A أو B أو C. وتندرج المواجهات الكبرى أمام منافسي الستة الكبار أو مباريات الديربي ضمن الفئة A، التي تحمل أعلى الأسعار الرسمية.

موقع المقعد: المقاعد الوسطية على الجوانب والمقاعد في الطبقة السفلية تكون بأسعار أعلى، بينما توفر المقاعد في الطبقة العليا خلف المرمى خيارات أكثر ملاءمة للميزانية.

الحاجة إلى عضوية رسمية: لشراء تذاكر المباريات على أرض الفريق بالسعر الرسمي، تشترط جميع أندية الدوري الإنجليزي الممتاز تقريبًا أن يمتلك كل متفرج عضوية رسمية سارية ومدفوعة في النادي من أجل دخول قرعات السحب أو منصات إعادة البيع.

أسعار تذاكر الجماهير الضيفة ومدى توافرها

مدد الدوري الإنجليزي الممتاز رسميًا السقف الإلزامي لسعر تذاكر الجماهير الضيفة عند 30 جنيهًا إسترلينيًا حتى موسم 2026/27، مع تأكيد استمراره حتى 2027/28 على الأقل.

ورغم أن سعر تذاكر الجماهير الضيفة محدد بسقف يبلغ 30 جنيهًا إسترلينيًا، فإنها من بين الأصعب حصولًا عليها في الرياضة العالمية. فالحصص المخصصة للجماهير الضيفة محدودة للغاية، وعادة ما تُباع حصريًا لحاملي التذاكر الموسمية من الفئة الأعلى الذين يملكون أكبر عدد من نقاط الولاء، وهي تقريبًا لا تصل أبدًا إلى البيع العام أو سحوبات العضوية الأساسية.

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