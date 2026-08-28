يواجه أتلتيك بلباو فريق ديبورتيفو ألافيس يوم الأربعاء 20 سبتمبر 2026 على ملعب سان ماميس في بلباو.

وفي آخر مواجهة تنافسية مباشرة بينهما في مايو 2026، حقق أتلتيك بلباو فوزًا بنتيجة 4-2 خارج أرضه على ديبورتيفو ألافيس. ويدخل الناديان الباسكيان المباراة سعيًا لبناء الزخم مبكرًا في مشوار موسم 2026-27 من الدوري الإسباني.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية تأمين تذاكر مباراة أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس على ملعب سان ماميس في بلباو. ولم يتم تأكيد موعد انطلاق المباراة الرسمي أو معلومات البث لهذه المواجهة في الدوري الإسباني حتى الآن.

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 09:00 سان ماميس

كيفية شراء تذاكر مباراة أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

يمكنك شراء تذاكر مباراة أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس عبر عدة قنوات معتادة:

التذاكر الرسمية للنادي

البوابة الرسمية لأتلتيك بلباو: بما أن المباراة تُقام على ملعب سان ماميس في بلباو، فإن المصدر الرئيسي لتذاكر الدخول العام وتذاكر كبار الشخصيات هو بوابة التذاكر الرسمية عبر الإنترنت الخاصة بأتلتيك كلوب. وعادة ما تُطرح التذاكر للعامة قبل يوم المباراة بأسبوعين إلى 3 أسابيع.

شباك تذاكر سان ماميس: يمكن شراء التذاكر الورقية مباشرة من شباك التذاكر في ملعب سان ماميس، والذي يفتح عادة في اليوم السابق للمباراة ويوم المباراة نفسه، وذلك حسب توفر المقاعد.

قسم جماهير الفريق الضيف

القنوات الرسمية لديبورتيفو ألافيس: إذا كنت تشجع ألافيس وترغب في الجلوس في القسم المخصص لجماهير الفريق الضيف، فسيتم توزيع التذاكر مباشرة من خلال ديبورتيفو ألافيس على الأعضاء الرسميين والمشتركين في النادي.

منصات التذاكر الثانوية

إذا نفدت تذاكر الدخول العام الرسمية عبر قنوات النادي، فإن منصات إعادة بيع التذاكر مثل StubHub تعرض أيضًا تذاكر معاد بيعها لمباريات الدوري الإسباني.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني؟

في مباراة أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني على ملعب سان ماميس، تتراوح أسعار التذاكر العادية عادة بين 30 يورو و150+ يورو للتذكرة الواحدة عبر المبيعات الرسمية والعامة، وذلك بحسب الفئة واختيار المقعد.

الدخول العام العادي (الطرح الرسمي): تتراوح الأسعار بين 35 يورو و80 يورو لمقاعد الحلقة العلوية أو خلف المرمى أو المدرجات الجانبية خلال مباريات الدوري العادية.

المقاعد المميزة ومقاعد المستوى السفلي: تتراوح الأسعار بين 85 يورو و150 يورو لمقاعد المدرج الرئيسي السفلي أو المقاعد الجانبية الوسطى ذات الرؤية العالية.

تذاكر كبار الشخصيات والضيافة: تتراوح الأسعار بين 180 يورو و350+ يورو ، مع توفير مقاعد مميزة ودخول إلى صالات الضيافة وخدمة طعام قبل المباراة.

السوق الثانوية / منصات إعادة البيع: على منصات التذاكر الثانوية مثل StubHub، وبحسب الطلب والتوفر مع الاقتراب من يوم المباراة، تبدأ أسعار التذاكر المعاد بيعها عادة من نحو 68 يورو إلى 79 يورو للمقاعد الأساسية، وقد يصل المتوسط إلى نحو 120 يورو إلى 140+ يورو للمقاعد الأعلى فئة.

أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيك بلباو وديبورتيفو ألافيس

فاز أتلتيك بلباو في مباراة واحدة فقط من آخر خمس مباريات خاضها، وجاء ذلك الانتصار الوحيد في مواجهة ودية قبل الموسم أمام بورغوس CF، والتي فاز بها 3-0. وانتهت آخر مباراة له بهزيمة على أرضه بنتيجة 1-3 أمام إشبيلية في افتتاح مشواره بالدوري الإسباني يوم 22 أغسطس. كما خسر 3-1 أمام ريال سرقسطة و1-0 أمام أتالانتا في مباريات ودية، وتعرض أيضًا لهزيمة بنتيجة 3-1 أمام مارسيليا في وقت سابق من فترة ما قبل الموسم. وعلى مدار هذه المباريات الخمس، سجل بلباو ستة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية.

يصل ديبورتيفو ألافيس إلى المباراة بحالة أفضل بكثير، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات له في جميع المسابقات. وكانت آخر نتيجة تنافسية له هي التعادل 1-1 خارج أرضه أمام رايو فاييكانو يوم 20 أغسطس، وذلك بعد فوزه 3-0 على خيتافي في الدوري الإسباني خلال الجولة الافتتاحية للموسم. كما حقق ألافيس انتصارين بنتيجة 3-0 على كاستيون و1-0 خارج أرضه أمام جيرونا في فترة ما قبل الموسم. وسجل الفريق ثمانية أهداف واستقبل هدفين خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، مع حفاظه على نظافة شباكه في مباراتين منها.

أتلتيك بلباو ضد ديبورتيفو ألافيس: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 2 مايو 2026، عندما فاز أتلتيك بلباو بنتيجة 4-2 خارج أرضه على ديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، حقق ألافيس فوزًا بنتيجة 1-0 على ملعب سان ماميس في مباراة الدور المقابل في سبتمبر 2025. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة، جاءت النتائج متقاسمة، إذ حقق كل من الناديين انتصارات في الدوري الإسباني، كما تضمنت البيانات أيضًا مباراة ودية قبل الموسم.