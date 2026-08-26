كيفية الحصول على تذاكر أتلتيك بيلباو ضد إلتشي: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أتلتيك بيلباو فريق إلتشي يوم الأحد 13 سبتمبر 2026، على ملعب سان ماميس في بيلباو.

خرج أتلتيك بيلباو منتصرًا في مواجهته السابقة بين الفريقين في دوري الدرجة الأولى، بعدما تغلب على إلتشي 2-1 على أرضه في فبراير 2026 بفضل ثنائية من المهاجم جوركا جوروزيتا. وتميل المواجهات المباشرة المبكرة إلى صالح أتلتيك بيلباو، الذي حقق 5 انتصارات مقابل 3 انتصارات لإلتشي عبر تاريخهما الإجمالي في الدوري الإسباني.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن تأمين تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي على ملعب سان ماميس في بيلباو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها في القوائم الرسمية الخاصة بهذه المباراة في الدوري الإسباني.

الدوري الإسباني - الجولة 5 13 سبتمبر 2026 - 09:00 سان ماميس

كيفية شراء تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

لشراء تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي على ملعب سان ماميس، اتبع هذه الخطوات للحصول على مقاعد رسمية:

1. قناة البيع الرسمية للنادي

تذاكر أتلتيك كلوب الرسمية: تُطرح تذاكر الجمهور العام مباشرة على منصة التذاكر الرسمية للنادي قبل المباراة بفترة تتراوح بين أسبوعين و4 أسابيع.

البيع المسبق لبرنامج Club Athletic : يحصل الأعضاء المسجلون في برنامج Club Athletic على وصول مبكر إلى المقاعد قبل الطرح القياسي للجمهور.

شباك تذاكر سان ماميس (Taquillas) : يقع في الملعب، وتُطرح أي تذاكر متبقية غير مبيعة للبيع حضوريًا قبل يوم المباراة بيوم إلى يومين وفي يوم انطلاق المباراة.

2. البائعون الثانويون ومزودو الضيافة

الضيافة الرسمية لكبار الزوار : يمكن حجز باقات منطقة VIP، التي تشمل مقاعد مميزة ودخولًا إلى صالة خاصة وخدمات ضيافة، قبل وقت طويل عبر موقع تذاكر أتلتيك كلوب الرسمية.

الأسواق الثانوية : إذا نفدت مقاعد الدخول العام، فغالبًا ما تُدرج التذاكر لدى مزودين ثانويين مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أتلتيك بيلباو ضد إلتشي على ملعب سان ماميس بحسب قنوات الشراء وموقع المقعد وحجم الطلب:

أسعار التذاكر العادية (البيع الرسمي للنادي)

خلف المرميين (Fondo Norte / Fondo Sur) : نحو 30 يورو إلى 50 يورو

المدرج العلوي الجانبي (Preferencial / Lateral High) : نحو 55 يورو إلى 90 يورو

المنصة الرئيسية الجانبية (Tribuna Principal / Central) : نحو 85 يورو إلى 140 جنيهًا إسترلينيًا

أسعار إعادة البيع والأسواق الثانوية

إذا نفدت التذاكر العادية عبر القنوات الرسمية، فعبر منصات تبادل التذاكر الثانوية، مثل StubHub، أو عبر بائعي السفر المعتمدين لإعادة البيع، تكون نطاقات الأسعار المعتادة كالتالي:

الفئة الأساسية / خلف المرمى : نحو 60 يورو إلى 80 يورو

رؤية جانبية / المدرج الرئيسي : نحو 80 يورو إلى 140 يورو

باقات VIP والضيافة (تشمل مقاعد مميزة ودخول الصالة وخدمات الضيافة): نحو 250 يورو إلى 450 يورو أو أكثر لكل تذكرة

أتلتيك بيلباو ضد إلتشي في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أتلتيك بيلباو وإلتشي

خسر أتلتيك بيلباو أربعًا من آخر خمس مباريات خاضها، وكان انتصاره الوحيد في مباراة ودية قبل الموسم أمام بورغوس CF، وفاز فيها 3-0. وكانت آخر مبارياته خسارة على أرضه بنتيجة 1-3 أمام إشبيلية في الدوري الإسباني يوم 22 أغسطس، كما خسر أيضًا 3-1 أمام ريال سرقسطة و1-0 أمام أتالانتا في مباريات ودية. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل بيلباو ستة أهداف واستقبل ثمانية.

لم يحقق إلتشي أي فوز في آخر خمس مباريات خاضها، إذ سجل تعادلًا واحدًا في الدوري الإسباني وثلاثة تعادلات في المباريات الودية قبل الموسم. وكانت آخر نتائجه خسارة 0-5 أمام برشلونة يوم 23 أغسطس، بعدما سبق ذلك تعادل 1-1 مع ديبورتيفو دي لا كورونيا في افتتاح مبارياته بالدوري الإسباني. وتعادل إلتشي 2-2 مع قرطبة و2-2 مع العين و0-0 مع جوهور دار التعظيم في التحضير للموسم. وخلال المباريات الخمس، سجل إلتشي خمسة أهداف واستقبل تسعة.

أتلتيك بيلباو ضد إلتشي: سجل المواجهات المباشرة الأخير

أقيمت أحدث مواجهة بين الفريقين يوم 20 فبراير 2026، حين فاز أتلتيك بيلباو 2-1 على أرضه في الدوري الإسباني. وقبل ذلك، تعادل الفريقان 0-0 على أرض إلتشي في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات مباشرة بينهما في الدوري الإسباني، فاز أتلتيك بيلباو ثلاث مرات وفاز إلتشي مرة واحدة، مع وجود تعادل واحد أيضًا في السجل، وقد سجل بيلباو عشرة أهداف إجمالًا واستقبل خمسة.

ترتيب أتلتيك بيلباو وإلتشي

في الترتيب المبكر لموسم 2026/27 من الدوري الإسباني، يحتل أتلتيك بيلباو المركز 18، بينما يأتي إلتشي في المركز 15.