كيفية الحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

احجز تذاكر أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد:

🎟️ تذاكر أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر أتلتيكو مدريد: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر مانشستر يونايتد: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر دوري أبطال أوروبا: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر بأقل من 1500 £: احجز التذاكر

🎟️ باقات الضيافة والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر منطقة العائلات: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر قسم جماهير الفريق الضيف: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر ملعب ميتروبوليتانو: احجز التذاكر

متى تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه أتلتيكو مدريد فريق مانشستر يونايتد على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

دوري أبطال أوروبا - الجولة 2 13 أكتوبر 2026 - 15:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

حقق أتلتيكو مدريد انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-0 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، لكن ذلك جاء بعد هزيمتين متتاليتين أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بيلباو في الدوري. وسجل أتلتيكو تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، ما يعكس فريقًا قادرًا على الإنتاج الهجومي، لكنه يعاني من ثغرات دفاعية في الأسابيع الأخيرة.

فاز مانشستر يونايتد في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-0 أمام مانشستر سيتي في ديربي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مباراة أحاط بها جدل كبير بشأن تقنية الفيديو. وجاء أفضل أداء حديث ليونايتد في الفوز 5-2 على إيبسويتش تاون، كما حقق أيضًا انتصارًا 4-0 على صباح إف كيه في دوري أبطال أوروبا. وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل خمسة خلال هذه الفترة، رغم أن تذبذب مستواه عبر المسابقات يمثل نمطًا واضحًا.

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخير

كان آخر لقاء بين الناديين مباراة ودية في فترة ما قبل الموسم في أغسطس 2026، وفاز فيها مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1. وفي المباريات الرسمية، كانت الأفضلية لأتلتيكو مدريد، إذ فاز في مباراتي ذهاب وإياب مواجهته أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021-22، والتي تضمنت تعادلًا 1-1 على ملعب ميتروبوليتانو وفوزًا 1-0 على ملعب أولد ترافورد. وعبر آخر أربع مواجهات مسجلة، يمتلك أتلتيكو ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد ليونايتد، مع تسجيل كل فريق خمسة أهداف إجمالًا.