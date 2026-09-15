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كيفية الحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: أسعار دوري أبطال أوروبا، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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مانشستر يونايتد
أتلتيكو مدريد
دوري أبطال أوروبا

يواجه أتلتيكو مدريد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا. إليك كيف يمكنك تأمين تذاكرك

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متى تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا؟

يواجه أتلتيكو مدريد فريق مانشستر يونايتد على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في مدريد، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الساعة 3:00 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

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دوري أبطال أوروبا - الجولة 2
طيران الرياض ميتروبوليتانو

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

حقق أتلتيكو مدريد انتصارين وتعادلًا واحدًا وخسارتين في آخر خمس مباريات له بمختلف المسابقات. وكانت آخر مبارياته فوزًا بنتيجة 3-0 على ريال سوسيداد في الدوري الإسباني، لكن ذلك جاء بعد هزيمتين متتاليتين أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا وأتلتيك بيلباو في الدوري. وسجل أتلتيكو تسعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية خلال هذه السلسلة من خمس مباريات، ما يعكس فريقًا قادرًا على الإنتاج الهجومي، لكنه يعاني من ثغرات دفاعية في الأسابيع الأخيرة.

فاز مانشستر يونايتد في مباراتين وتعادل في واحدة وخسر مباراتين في آخر خمس مباريات له. وكانت آخر نتائجه خسارة 1-0 أمام مانشستر سيتي في ديربي الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي مباراة أحاط بها جدل كبير بشأن تقنية الفيديو. وجاء أفضل أداء حديث ليونايتد في الفوز 5-2 على إيبسويتش تاون، كما حقق أيضًا انتصارًا 4-0 على صباح إف كيه في دوري أبطال أوروبا. وسجل الفريق 11 هدفًا واستقبل خمسة خلال هذه الفترة، رغم أن تذبذب مستواه عبر المسابقات يمثل نمطًا واضحًا.

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

فياريال
ت2-2
إشبيلية
ف1-3
أتلتيك بيلباو
خ3-0
ليفربول
خ2-1
ريال سوسييداد
ف0-3
الهدف المسجل (المستقبل)
9/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
مان يونايتد

مان يونايتد - المستوى

هال سيتي
خ2-0
ابسويتش
ف5-2
إيفرتون
ت2-2
SAB
ف4-0
مان سيتي
خ0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
2/5

أتلتيكو مدريد ضد مانشستر يونايتد: سجل المواجهات المباشرة الأخير

كان آخر لقاء بين الناديين مباراة ودية في فترة ما قبل الموسم في أغسطس 2026، وفاز فيها مانشستر يونايتد بنتيجة 2-1. وفي المباريات الرسمية، كانت الأفضلية لأتلتيكو مدريد، إذ فاز في مباراتي ذهاب وإياب مواجهته أمام مانشستر يونايتد في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا 2021-22، والتي تضمنت تعادلًا 1-1 على ملعب ميتروبوليتانو وفوزًا 1-0 على ملعب أولد ترافورد. وعبر آخر أربع مواجهات مسجلة، يمتلك أتلتيكو ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد ليونايتد، مع تسجيل كل فريق خمسة أهداف إجمالًا.

وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلمانشستر يونايتد
2
1
1
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
وديات الأندية
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
0
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
مانشستر يونايتد badge
مانشستر يونايتد
مان يونايتد
1
انتهت
4الأهداف المسجلة3
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا1/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا2/4

ترتيب أتلتيكو مدريد ومانشستر يونايتد

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
باريس سان جيرمانباريس سان جيرمانسان جيرمان
110061+53
ف
2
بايرن ميونخبايرن ميونخبايرن ميونخ
110050+53
ف
3
برشلونةبرشلونةبرشلونة
110051+43
ف
4
مانشستر يونايتدمانشستر يونايتدمان يونايتد
110040+43
ف
5
كوموكوموكومو
110041+33
ف
6
شتوتجارتشتوتجارتشتوتجارت
110031+23
ف
6
سبورتنج لشبونةسبورتنج لشبونةسبورتينج
110031+23
ف
8
مانشستر سيتيمانشستر سيتيمان سيتي
110020+23
ف
9
لانسلانسلانس
110032+13
ف
9
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
110032+13
ف
9
أستون فيلاأستون فيلاأستون فيلا
110032+13
ف
12
بوروسيا دورتموندبوروسيا دورتمونددورتموند
110032+13
ف
13
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
110021+13
ف
13
ليفربولليفربولليفربول
110021+13
ف
15
آرسنالآرسنالآرسنال
110010+13
ف
16
أي إي ك أثيناأي إي ك أثيناAEK
110010+13
ف
17
روماروماروما
10101101
ت
17
شاختار دونيتسكشاختار دونيتسكشاختار
10101101
ت
19
آيندهوفنآيندهوفنأيندهوفن
10101101
ت
19
فنربخشهفنربخشهفنربخشه
10101101
ت
21
فياريالفياريالفياريال
100123-10
خ
22
كلوب بروجكلوب بروجكلوب بروج
100123-10
خ
22
سلافيا براجسلافيا براجسلافيا براج
100123-10
خ
22
ليلليلليل
100123-10
خ
25
إنترإنترإنتر
100112-10
خ
25
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
100112-10
خ
27
لاسكلاسكLAS
100101-10
خ
27
نابولينابولينابولي
100101-10
خ
29
جلطة سرايجلطة سرايجلطة سراي
100113-20
خ
29
فايكينجفايكينجVIK
100113-20
خ
31
بورتوبورتوبورتو
100102-20
خ
32
لايبزيجلايبزيجلايبزيج
100114-30
خ
33
فينوردفينوردفينورد
100115-40
خ
34
صباحصباحSAB
100104-40
خ
35
سلوفان براتيسلافاسلوفان براتيسلافاسلوفان
100116-50
خ
36
بودو / جليمتبودو / جليمتبودو/جليمت
100105-50
خ
التأهل إلى دور الـ 16

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