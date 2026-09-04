كيفية الحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات مباراة ديربي مدريد، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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ما هي ديربي مدريد؟

يستضيف أتلتيكو مدريد ريال مدريد على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في أول ديربي مدريدي بموسم 2026/27 من الدوري الإسباني، في واحدة من أكثر المباريات تنافسًا وحدّة في عالم كرة القدم.

يدخل أتلتيكو هذه المواجهة بعد حملة قوية فعلًا تحت قيادة دييجو سيميوني، بعدما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يصل ريال مدريد تحت قيادة المدرب الرئيسي الجديد جوزيه مورينيو، العائد إلى العاصمة الإسبانية لفترة ثانية، في وقت يتطلع فيه النادي إلى التعافي من عام خالٍ من الألقاب.

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متى تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 10:15 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيفية شراء تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تكون التذاكر الرسمية متاحة عادةً عبر بوابة تذاكر نادي أتلتيكو مدريد، لكن بالنسبة لمباراة بهذا الحجم، فإن ديربي مدريد يُعد باستمرار واحدة من أصعب مباراتين في الموسم من حيث الحصول على التذاكر عبر القنوات الرسمية، إلى جانب الكلاسيكو. ويعني الطلب من جماهير الفريقين، إلى جانب الجماهير المحايدة الراغبة في مشاهدة Mbappe ورفاقه عن قرب، أن الحصص المتاحة تميل إلى النفاد بسرعة كبيرة للغاية بمجرد طرحها.

وبالنظر إلى الجودة الموجودة في الملعب، من ريال مدريد المعاد بناؤه تحت قيادة مورينيو إلى أتلتيكو الذي مضى بعيدًا في أوروبا الموسم الماضي، فإن الحجز المبكر عبر السوق الثانوية يُوصى به بشدة للمشجعين الذين يريدون ضمان مقعد بدلًا من المخاطرة بفوات الفرصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تُعد تذاكر أتلتيكو مدريد عمومًا من بين الخيارات الأكثر تكلفة مقبولة لنادٍ أوروبي كبير، لكن أسعار ديربي مدريد تكون أعلى بكثير من النطاق المعتاد نظرًا لحجم الطلب.

في مباراة نموذجية من الدوري الإسباني، يمكن أن تبدأ أسعار الدخول العام في ملعب رياض إير ميتروبوليتانو من نحو 30 يورو، مع ارتفاع أسعار المقاعد المميزة ومقاعد جانبي الملعب إلى ما هو أبعد من ذلك بحسب الفئة. أما في مباراة بهذه المكانة، فتوقع أن تبدأ الأسعار من مستوى أعلى بكثير، مع كون أرخص التذاكر المتاحة أفضل نقطة دخول للمشجعين الذين يتطلعون فقط إلى الوجود داخل الملعب عند صافرة البداية.

في السوق الثانوية، ترتفع أسعار ديربي مدريد عادةً بشكل حاد في الأيام التي تسبق انطلاق المباراة مع تقلص التوافر، لذا فإن الحجز مبكرًا عبر StubHub هو أفضل وسيلة لتأمين أقل سعر متاح وأوسع تشكيلة من المقاعد. وتتراوح أسعار التذاكر الموسمية في أتلتيكو مدريد من نحو 290 يورو في الفئة الأرخص إلى أكثر بكثير من 2,000 يورو للمواقع الأكثر تميزًا، ما يعطي تصورًا عن حجم الطلب على أكبر مباريات النادي على أرضه.

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