احجز تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد:

🎟️ تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد:احجز التذاكر

🎟️ تذاكر الدوري الإسباني: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد بأقل من 400 يورو: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر المدرج السفلي (بجانب الملعب): احجز التذاكر

🎟️ تذاكر المدرج العلوي: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر خلف المرمى: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر أصحاب الأرض: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر الجماهير الضيفة: احجز التذاكر

🎟️ باقات الضيافة والتذاكر: احجز التذاكر

🎟️ تذاكر ملعب Riyadh Air Metropolitano: احجز التذاكر

🎟️ شاهد جميع تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: احجز التذاكر

ما هي ديربي مدريد؟

يستضيف أتلتيكو مدريد ريال مدريد على ملعب Riyadh Air Metropolitano في أول ديربي مدريد بموسم الدوري الإسباني 2026/27، في واحدة من أكثر المواجهات اشتعالًا في كرة القدم العالمية.

يدخل أتلتيكو هذه المواجهة بعد حملة قوية فعلًا تحت قيادة دييجو سيميوني، إذ بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يصل ريال مدريد تحت قيادة المدرب الرئيسي الجديد جوزيه مورينيو، العائد إلى العاصمة الإسبانية لفترة ثانية، في وقت يتطلع فيه النادي إلى التعافي من عام خرج فيه بلا ألقاب.

متى تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 10:15 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيفية شراء تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تتوافر التذاكر الرسمية عادة عبر بوابة تذاكر نادي أتلتيكو مدريد، لكن بالنسبة إلى مباراة بهذا الحجم، يبقى ديربي مدريد باستمرار واحدة من أصعب تذكرتين يمكن العثور عليهما خلال الموسم عبر القنوات الرسمية، إلى جانب الكلاسيكو. ويعني الطلب من جماهير الفريقين، إضافة إلى الجماهير المحايدة الراغبة في مشاهدة مبابي ورفاقه عن قرب، أن الحصص المخصصة تنفد بسرعة كبيرة فور طرحها.

نظرًا إلى الجودة الموجودة في المباراة، من ريال مدريد مورينيو الذي يعيش مرحلة إعادة بناء إلى فريق أتلتيكو الذي توغل بعيدًا في المنافسات الأوروبية الموسم الماضي، يُنصح بشدة بالحجز المبكر عبر السوق الثانوية للجماهير التي تريد ضمان مقعد بدلًا من المخاطرة بفوات الفرصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تُعد تذاكر أتلتيكو مدريد عمومًا من بين الخيارات الأكثر affordability لأحد الأندية الأوروبية الكبرى، لكن أسعار ديربي مدريد تأتي أعلى بكثير من النطاق المعتاد نظرًا إلى حجم الطلب.

في مباراة عادية من الدوري الإسباني، يمكن أن تبدأ أسعار الدخول العام في ملعب Riyadh Air Metropolitano من نحو 30 يورو، مع ارتفاع أسعار المقاعد المميزة ومقاعد الجوانب إلى ما هو أبعد من ذلك بحسب الفئة. أما في مباراة بهذه المكانة، فتوقع أن تبدأ الأسعار من مستوى أعلى بكثير، مع كون أرخص التذاكر المتاحة أفضل نقطة دخول للجماهير التي تسعى فقط إلى التواجد داخل الملعب عند انطلاق المباراة.

في السوق الثانوية، ترتفع أسعار ديربي مدريد عادة بشكل حاد في الأيام التي تسبق انطلاق المباراة مع تقلص التوافر، لذا فإن الحجز مبكرًا عبر StubHub هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع مجموعة من المقاعد. وتتراوح أسعار التذاكر الموسمية في أتلتيكو مدريد من نحو 290 يورو في الفئة الأرخص إلى أكثر بكثير من 2,000 يورو للمواقع الأكثر حصرية، ما يمنح تصورًا عن حجم الطلب على أكبر مباريات النادي على أرضه.

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: سجل المواجهات المباشرة الأخير

ترتيب أتلتيكو مدريد وريال مدريد



