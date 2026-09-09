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الدوري الإسباني
team-logoأتلتيكو مدريد
طيران الرياض ميتروبوليتانو
team-logoريال مدريد
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات مباراة ديربي مدريد، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
الدوري الإسباني
ريال مدريد
أتلتيكو مدريد

إذا كنت تتطلع إلى شراء تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد لموسم 2026/27، فيمكنك استخدام الروابط أدناه لحجز التذاكر والباقات.

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ما هي ديربي مدريد؟

يستضيف أتلتيكو مدريد ريال مدريد على ملعب Riyadh Air Metropolitano في أول ديربي مدريد بموسم الدوري الإسباني 2026/27، في واحدة من أكثر المواجهات اشتعالًا في كرة القدم العالمية.

يدخل أتلتيكو هذه المواجهة بعد حملة قوية فعلًا تحت قيادة دييجو سيميوني، إذ بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يصل ريال مدريد تحت قيادة المدرب الرئيسي الجديد جوزيه مورينيو، العائد إلى العاصمة الإسبانية لفترة ثانية، في وقت يتطلع فيه النادي إلى التعافي من عام خرج فيه بلا ألقاب.

متى تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

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الدوري الإسباني - الجولة 7
طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيفية شراء تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تتوافر التذاكر الرسمية عادة عبر بوابة تذاكر نادي أتلتيكو مدريد، لكن بالنسبة إلى مباراة بهذا الحجم، يبقى ديربي مدريد باستمرار واحدة من أصعب تذكرتين يمكن العثور عليهما خلال الموسم عبر القنوات الرسمية، إلى جانب الكلاسيكو. ويعني الطلب من جماهير الفريقين، إضافة إلى الجماهير المحايدة الراغبة في مشاهدة مبابي ورفاقه عن قرب، أن الحصص المخصصة تنفد بسرعة كبيرة فور طرحها.

نظرًا إلى الجودة الموجودة في المباراة، من ريال مدريد مورينيو الذي يعيش مرحلة إعادة بناء إلى فريق أتلتيكو الذي توغل بعيدًا في المنافسات الأوروبية الموسم الماضي، يُنصح بشدة بالحجز المبكر عبر السوق الثانوية للجماهير التي تريد ضمان مقعد بدلًا من المخاطرة بفوات الفرصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تُعد تذاكر أتلتيكو مدريد عمومًا من بين الخيارات الأكثر affordability لأحد الأندية الأوروبية الكبرى، لكن أسعار ديربي مدريد تأتي أعلى بكثير من النطاق المعتاد نظرًا إلى حجم الطلب.

في مباراة عادية من الدوري الإسباني، يمكن أن تبدأ أسعار الدخول العام في ملعب Riyadh Air Metropolitano من نحو 30 يورو، مع ارتفاع أسعار المقاعد المميزة ومقاعد الجوانب إلى ما هو أبعد من ذلك بحسب الفئة. أما في مباراة بهذه المكانة، فتوقع أن تبدأ الأسعار من مستوى أعلى بكثير، مع كون أرخص التذاكر المتاحة أفضل نقطة دخول للجماهير التي تسعى فقط إلى التواجد داخل الملعب عند انطلاق المباراة.

في السوق الثانوية، ترتفع أسعار ديربي مدريد عادة بشكل حاد في الأيام التي تسبق انطلاق المباراة مع تقلص التوافر، لذا فإن الحجز مبكرًا عبر StubHub هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع مجموعة من المقاعد. وتتراوح أسعار التذاكر الموسمية في أتلتيكو مدريد من نحو 290 يورو في الفئة الأرخص إلى أكثر بكثير من 2,000 يورو للمواقع الأكثر حصرية، ما يمنح تصورًا عن حجم الطلب على أكبر مباريات النادي على أرضه.

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أتلتيكو مدريد وريال مدريد

أتلتيكو مدريد

أتلتيكو مدريد - المستوى

مارسيليا
ف1-2
مالاجا
ف2-0
فياريال
ت2-2
إشبيلية
ف1-3
أتلتيك بيلباو
خ3-0
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
ريال مدريد

ريال مدريد - المستوى

إسبانيول
ف1-2
ريال سوسييداد
ف4-1
مالاجا
ف4-0
بيتيس
خ1-0
إنتر
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
12/4
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: سجل المواجهات المباشرة الأخير

وجهاً لوجه

أتلتيكو مدريدتعادلريال مدريد
1
0
4
الدوري الإسباني
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
3
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
2
انتهت
السوبر الإسباني
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
5
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ريال مدريد
ريال مدريد
2
انتهت
دوري أبطال أوروبا
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أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
0
انتهت
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد badge
ريال مدريد
ريال مدريد
2
أتلتيكو مدريد badge
أتلتيكو مدريد
أتلتيكو مدريد
1
انتهت
9الأهداف المسجلة9
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب أتلتيكو مدريد وريال مدريد

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
برشلونةبرشلونةبرشلونة
4400172+1512
ف
ف
ف
ف
2
ديبورتيفو ألافيسديبورتيفو ألافيسألافيس
4310103+710
ف
ف
ت
ف
3
ريال مدريدريال مدريدريال مدريد
4301103+79
خ
ف
ف
ف
4
ريال بيتيسريال بيتيسبيتيس
43015509
ف
خ
ف
ف
5
ديبورتيفو لاكورنياديبورتيفو لاكورنياCOR
422085+38
ف
ف
ت
ت
6
أتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريدأتلتيكو مدريد
421176+17
خ
ف
ت
ف
7
إشبيليةإشبيليةإشبيلية
421176+17
ت
خ
ف
ف
8
أوساسوناأوساسوناأوساسونا
421156-17
خ
ف
ف
ت
9
ريال سوسييدادريال سوسييدادريال سوسييداد
521268-27
ف
ت
ف
خ
خ
10
أتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباوأتلتيك بيلباو
420265+16
ف
ف
خ
خ
11
ليفانتيليفانتيليفانتي
41215505
ت
ف
ت
خ
12
إسبانيولإسبانيولإسبانيول
411265+14
ت
خ
خ
ف
13
راسينج سانتانديرراسينج سانتانديرراسينج
411278-14
خ
ف
خ
ت
14
رايو فاليكانورايو فاليكانوفاييكانو
4112710-34
ف
خ
ت
خ
15
خيتافيخيتافيخيتافي
411225-34
ت
خ
ف
خ
16
سيلتا فيجوسيلتا فيجوسيلتا فيجو
503225-33
ت
ت
خ
خ
ت
17
فياريالفياريالفياريال
402268-22
خ
خ
ت
ت
18
مالاجامالاجامالاجا
402217-62
ت
خ
ت
خ
19
إلتشيإلتشيإلتشي
4013512-71
خ
خ
خ
ت
20
فالنسيافالنسيافالنسيا
401319-81
خ
خ
خ
ت
دوري الأبطال
كأس الاتحاد الأوروبي
التأهل إلى دوري المؤتمر الأوروبي
هبوط


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