كيفية الحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف أتلتيكو مدريد غريمه ريال مدريد على ملعب رياض إير ميتروبوليتانو في أول ديربي مدريدي بموسم 2026/2027 من الدوري الإسباني، في واحدة من أكثر المواجهات اشتعالًا في عالم كرة القدم. ويدخل أتلتيكو هذه القمة بعد حملة قوية فعلًا تحت قيادة دييجو سيميوني، بعدما بلغ نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ونهائي كأس ملك إسبانيا في الموسم الماضي، بينما يصل ريال مدريد بقيادة المدرب الرئيسي الجديد جوزيه مورينيو، العائد إلى العاصمة الإسبانية لفترة ثانية، في وقت يتطلع فيه النادي إلى التعافي من عام خرج فيه بلا ألقاب.

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متى تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

الدوري الإسباني - الجولة 7 20 سبتمبر 2026 - 09:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيف تشتري تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

الطريقة الأكثر سهولة للحصول على تذاكر هذه المباراة هي من خلال StubHub، الذي يوفّر خيارات جلوس موثقة لمباراة أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر الإنترنت تصفح الفئات المتاحة وحجز مقعدك دون الحاجة إلى التعامل مع متطلبات عضوية النادي الرسمية أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

كما تتوفر التذاكر الرسمية عادةً عبر بوابة تذاكر نادي أتلتيكو مدريد، لكن بالنسبة إلى مباراة بهذا الحجم، يبقى ديربي مدريد باستمرار واحدًا من أصعب تذكرتين يمكن العثور عليهما خلال الموسم عبر القنوات الرسمية، إلى جانب الكلاسيكو. فالطلب من جماهير الفريقين، إلى جانب الجماهير المحايدة الراغبة في مشاهدة مبابي ورفاقه عن قرب، يعني أن الحصص المتاحة تنفد بسرعة كبيرة للغاية فور طرحها.

وبالنظر إلى الجودة الموجودة في الملعب، من ريال مدريد مورينيو الذي يخوض مرحلة إعادة بناء إلى أتلتيكو الذي شق طريقه بعمق في أوروبا خلال الموسم الماضي، فإن الحجز المبكر عبر السوق الثانوية يُنصح به بشدة للمشجعين الذين يريدون ضمان مقعد بدلًا من المخاطرة بفوات الفرصة.

كم تبلغ أسعار تذاكر أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني؟

تُعد تذاكر أتلتيكو مدريد عمومًا من بين الخيارات الأكثر تكلفة معقولة لنادٍ أوروبي كبير، لكن أسعار ديربي مدريد تأتي أعلى بكثير من النطاق المعتاد بسبب حجم الطلب.

في مباراة معتادة من الدوري الإسباني، يمكن أن تبدأ أسعار الدخول العام في ملعب رياض إير ميتروبوليتانو من نحو 30 يورو، مع ارتفاع أسعار المقاعد المميزة ومقاعد الجوانب إلى ما هو أبعد من ذلك بحسب الفئة. أما في مباراة بهذه المكانة، فتوقّع أن تبدأ الأسعار عند مستوى أعلى بكثير، مع كون أرخص التذاكر المتاحة أفضل نقطة دخول للمشجعين الذين يريدون فقط التواجد داخل الملعب عند صافرة البداية.

في السوق الثانوية، ترتفع أسعار ديربي مدريد عادةً بشكل حاد في الأيام التي تسبق انطلاق المباراة مع تضاؤل التوافر، لذلك فإن الحجز مبكرًا عبر StubHub هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد. وتتراوح أسعار التذاكر الموسمية في أتلتيكو مدريد من نحو 290 يورو في الفئة الأرخص إلى أكثر بكثير من 2,000 يورو للمواقع الأكثر تميزًا، ما يمنح فكرة عن حجم الطلب على أكبر مباريات النادي على أرضه.

أتلتيكو مدريد ضد ريال مدريد في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى أتلتيكو مدريد وريال مدريد

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