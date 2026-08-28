كيفية الحصول على تذاكر أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا: أسعار الدوري الإسباني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه أتلتيكو مدريد فريق أوساسونا يوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026 على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في مدريد.

تاريخيًا، يمتلك أتلتيكو مدريد أفضلية كبيرة في هذه المواجهة، بعدما فاز في 20 مباراة من مواجهاته السابقة المباشرة أمام أوساسونا. وانتهى آخر لقاء بينهما في مايو 2026 بفوز صعب بنتيجة 2-1 لصالح أتلتيكو مدريد على ملعب إل سادار.

دع GOAL تقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

تقام مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في مدريد، مع إدراج تفاصيل موعد الانطلاق الرسمي أعلاه.

الدوري الإسباني - الجولة 6 16 سبتمبر 2026 - 09:00 طيران الرياض ميتروبوليتانو

كيفية شراء تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني

يمكنك شراء تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو من خلال عدة خيارات:

الموقع الرسمي للنادي: الخيار الأساسي والأكثر أمانًا هو الموقع الرسمي لأتلتيكو مدريد. وتُطرح التذاكر عادةً لغير الأعضاء بعد نافذة أولوية مخصصة للأعضاء الشركاء.

الأسواق الثانوية ومنصات التجميع: تقوم منصات مثل StubHub بتجميع التذاكر المعاد بيعها من البائعين.

وكالات السفر المعتمدة: تقدم شركات مثل P1 Travel باقات رسمية لتذاكر يوم المباراة والضيافة.

شباك التذاكر في الملعب: في يوم المباراة، ورهنًا بالتوافر، يمكن شراء التذاكر المتبقية مباشرة من منافذ بيع التذاكر الموجودة في ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو في مدريد.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني؟

تختلف أسعار تذاكر مباراة أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني على ملعب الرياض إير ميتروبوليتانو بحسب فئة المقاعد ومنصة الشراء:

مقاعد الفئة الاقتصادية / المدرج العلوي: تبدأ أسعار التذاكر العادية لدخول الجماهير من نحو 30 إلى 45 يورو .

مقاعد الفئة المتوسطة / الزوايا وخلف المرمى: تتراوح أسعار مقاعد هذه الفئة عادة بين 50 و85 يورو .

المقاعد المميزة / المدرج الرئيسي: تتراوح أسعار المقاعد السفلية على الجانبين والمواقع ذات الرؤية المميزة بين 90 و160+ يورو .

باقات كبار الزوار والضيافة: تبدأ أسعار الدخول الرسمي لضيافة يوم المباراة عادة من حوالي 220+ يورو للتذكرة الواحدة.

الأسواق الثانوية ومنصات التجميع

منصات التبادل الثانوية الرئيسية للتذاكر مثل StubHub. وتخضع أسعار إعادة البيع لطلب السوق. وفي المباريات ذات الطلب المرتفع، قد تكون الأسعار على هذه المنصات أعلى بكثير من القيمة الاسمية، رغم أن المباريات العادية غير الخاصة بالديربي تبدأ فيها الخيارات المتاحة عادة من حوالي 35 إلى 50 يورو.

أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا في الدوري الإسباني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة أتلتيكو مدريد وأوساسونا

حقق أتلتيكو مدريد فوزًا واحدًا وتعادلًا واحدًا وتعرض لهزيمتين خلال آخر خمس مباريات، مع الإشارة إلى أن اثنتين من تلك النتائج جاءتا في مباريات ودية قبل الموسم. وكانت آخر مبارياته تعادلًا بنتيجة 2-2 مع فياريال في الدوري الإسباني يوم 23 أغسطس، بينما كان آخر انتصار له في الدوري بنتيجة 2-0 على مالاجا يوم 19 أغسطس. وفاز أتلتيكو على مارسيليا بنتيجة 2-1 وديًا، لكنه خسر 3-1 أمام مانشستر سيتي و2-1 أمام مانشستر يونايتد خلال فترة الإعداد للموسم. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل ثمانية أهداف واستقبل سبعة.

حقق أوساسونا انتصارين وتعرض لهزيمتين في آخر خمس مباريات، إلى جانب تعادل واحد. وكانت آخر نتائجه تعادلًا سلبيًا 0-0 مع ليفانتي في الدوري الإسباني يوم 24 أغسطس. وخسر 0-2 أمام العين و2-1 أمام SSC Napoli في مباريات ودية، لكنه حقق انتصارين متتاليين على نورويتش سيتي وإيبسويتش تاون خلال التحضير للموسم. وسجل أوساسونا ثلاثة أهداف واستقبل أربعة خلال تلك المباريات الخمس.

أتلتيكو مدريد ضد أوساسونا: السجل الأخير للمواجهات المباشرة

جاءت آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الإسباني يوم 12 مايو 2026، عندما استضاف أوساسونا فريق أتلتيكو مدريد وخسر بنتيجة 1-2. وقبل ذلك، فاز أتلتيكو بنتيجة 1-0 على أرضه أمام أوساسونا في أكتوبر 2025. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الإسباني، فاز أتلتيكو مدريد ثلاث مرات، بينما حقق أوساسونا فوزًا واحدًا، كما ذهب فوز آخر أيضًا إلى أوساسونا في مايو 2025 عندما تغلب على أتلتيكو بنتيجة 2-0 على أرضه. وكانت أثقل هزيمة لأتلتيكو في هذه السلسلة في مايو 2024، عندما تغلب عليه أوساسونا بنتيجة 4-1 في الميتروبوليتانو.