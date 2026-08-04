يستضيف أبها الحزم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها يوم الخميس 13 أغسطس، مع انطلاق مشوار الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين 2026/27 ضمن الجولة الأولى.

يدخل الفريقان المباراة الافتتاحية وهما متساويان برصيد 0 نقاط، وكل منهما يتطلع إلى توجيه رسالة مبكرة وبناء زخم إيجابي للموسم الجديد في الدوري.

GOAL يقدم لكم كل ما تحتاجون إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة أبها ضد الحزم، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة أبها ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

دوري روشن السعودي - الجولة 1 13 أغسطس 2026 - 12:15 مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية

كيفية شراء تذاكر مباراة أبها ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

يعتمد شراء تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين على منظومة رقمية مركزية بدلاً من بوابات الأندية الفردية:

المنصة الرقمية الرسمية (WeBook): الشريك الرسمي لبيع تذاكر دوري روشن السعودي هو WeBook.com. وتُطرح جميع تذاكر الدخول العام الأساسية وتذاكر الضيافة رقمياً عبر منصة وتطبيق WeBook، حيث يتعين على الجماهير إنشاء حساب مرتبط ببريد إلكتروني ورقم هاتف محمول.

فترات البيع والتوافر: على عكس المباريات التي تضم "الكبار الأربعة" (الهلال، النصر، الاتحاد، الأهلي) والتي قد تنفد تذاكرها بسرعة، فإن المباريات العادية مثل أبها ضد الحزم نادراً ما تشهد نفاداً فورياً للتذاكر. وعادة ما تُطرح التذاكر الأساسية قبل 7 إلى 10 أيام من انطلاق المباراة ، وتظل متاحة مباشرة على WeBook حتى يوم المباراة.

إعادة البيع: يمكن للجماهير الباحثة عن تذاكر في اللحظات الأخيرة أيضاً الوصول إلى التذاكر المعاد بيعها عبر المنصات التجارية. انتبه إلى أن أسعار التذاكر ستكون على الأرجح أعلى من أسعار البيع الأولي، وتأكد من مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع الذي تشتري منه.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة أبها ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين؟

توفر أسعار تذاكر مباريات الدوري السعودي للمحترفين العادية خيارات ميسورة إلى جانب فئات جلوس مطورة:

الدخول العام القياسي: تبدأ أسعار المقاعد القياسية في المستويين العلوي والسفلي خلف المرميين أو في الزوايا عادة بين 50 ريالاً سعودياً و100 ريال سعودي (13 إلى 27 دولاراً) عبر قنوات البيع الرسمية.

الفئة الأولى والمقاعد المميزة الجانبية: تتراوح أسعار المقاعد في منتصف الجوانب عادة بين 150 ريالاً سعودياً و300 ريال سعودي (40 إلى 80 دولاراً).

دخول كبار الشخصيات والضيافة: يمكن أن تتراوح خيارات المقصورات التنفيذية وتجارب صالات كبار الشخصيات التي توفر إطلالات مميزة وضيافة شاملة بين 500 ريال سعودي و1,500+ ريال سعودي (133 إلى 400+ دولار) بحسب مستوى الوصول داخل الملعب.

أبها ضد الحزم في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

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