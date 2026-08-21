كيفية الحصول على تذاكر آينتراخت فرانكفورت ضد أوغسبورغ: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه آينتراخت فرانكفورت فريق أوجسبورج يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت.

ويتوجه إف سي أوجسبورج إلى فرانكفورت بعد نتائج متباينة في فترة ما قبل الموسم، سعيًا إلى تحقيق الاستمرارية في مشواره المحلي. وشهدت اللقاءات الأخيرة بين الناديين مواجهات متكافئة، من بينها التعادل 1-1 في آخر مباراة بينهما في الدوري خلال أبريل 2026.

دع GOAL يقدّم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

يستضيف آينتراخت فرانكفورت فريق أوجسبورج على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت، على أن تنطلق المباراة في الموعد المذكور أعلاه.

الدوري الألماني - الجولة 2 6 سبتمبر 2026 - 11:30 كومرتسبانك أرينا

كيفية شراء تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

لضمان الحصول على تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد إف سي أوجسبورج في الدوري الألماني على ملعب دويتشه بنك بارك، اتبع قنوات بيع التذاكر الرسمية الأساسية والثانوية التالية:

1. بوابة تذاكر آينتراخت فرانكفورت الرسمية (البيع الأساسي)

الموقع الرسمي: اشترِ التذاكر مباشرة عبر متجر تذاكر آينتراخت فرانكفورت الرسمي.

أولوية أعضاء النادي: يحصل أعضاء آينتراخت فرانكفورت الرسميون على أولوية الوصول خلال نافذة بيع مسبق مخصصة قبل طرح التذاكر للجمهور العام.

البيع العام: تُطرح أي تذاكر متبقية بعد البيع المسبق للأعضاء عبر الإنترنت للشراء العام.

2. قسم جماهير الفريق الضيف (مشجعو إف سي أوجسبورج)

متجر تذاكر إف سي أوجسبورج: يجب على الجماهير الداعمة لإف سي أوجسبورج في مدرجات الزوار شراء التذاكر مباشرة عبر متجر تذاكر إف سي أوجسبورج الرسمي، حيث يحصل أعضاء النادي وحاملو التذاكر الموسمية على الأولوية أولًا.

3. إعادة البيع الرسمية والمنصات الثانوية

سوق إعادة البيع الرسمي (Eintracht Resale): إذا نفدت تذاكر المباراة، يمكن لحاملي التذاكر الموسمية عرض مقاعدهم بشكل قانوني بالقيمة الاسمية عبر منصة تبادل التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي.

المنصات الثانوية: توفّر منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub عروضًا إذا لم تكن مبيعات التذاكر الأساسية متاحة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباريات آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني عادة من نحو 18 € إلى 24 € لمناطق الوقوف، وتصل إلى 50 € إلى 90 € أو أكثر للمقاعد، مع حصول أعضاء النادي الرسميين على أولوية الوصول إلى المبيعات الأساسية.

أسعار البيع الأساسي والتبادل الرسمي

تذاكر الوقوف (الطرح الأساسي): تبلغ تكلفة تذاكر الوقوف القياسية عادة نحو 18 € إلى 24 €.

تذاكر الجلوس (الطرح الأساسي): تتراوح فئات المقاعد بين 35 € و90 € بحسب الفئة والموقع.

منصة تبادل تذاكر النادي: إذا نفدت تذاكر البيع الأساسي، فإن حاملي التذاكر الموسمية الذين يعيدون بيع مقاعدهم على منصة تبادل التذاكر الرسمية للنادي يدرجونها بالقيمة الاسمية إضافة إلى رسوم معالجة بسيطة.

أسعار السوق الثانوية

على منصات بيع التذاكر الثانوية مثل StubHub، تبدأ عادة أسعار تذاكر الوقوف أو المقاعد في المدرجات العلوية من نحو 60 € إلى 75 €، بينما تتراوح أسعار المقاعد المميزة في وسط الملعب والمدرجات السفلية عادة بين 100 € و250 € أو أكثر، بحسب الطلب في السوق.

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة آينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج

يدخل آينتراخت فرانكفورت افتتاح الدوري الألماني بسجل في فترة ما قبل الموسم بلغ أربعة انتصارات وهزيمة واحدة من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مواجهة له بخسارة 7-0 أمام برينتفورد يوم 15 أغسطس، وهي نتيجة أحدثت صدمة داخل النادي. وقبل ذلك، فاز فرانكفورت في ثلاث مباريات ودية متتالية، من بينها انتصار 5-1 على إف إس في فرانكفورت وفوز 2-0 على هال سيتي. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل فرانكفورت 11 هدفًا واستقبل 10.

أنهى أوجسبورج فترة ما قبل الموسم بانتصارين وهزيمتين وتعادل واحد من خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بخسارة 4-0 أمام ليدز يونايتد يوم 15 أغسطس. وحقق أيضًا فوزًا 3-2 على ساسولو واكتساحًا 15-0 لشواز خلال الفترة نفسها. وسجل أوجسبورج 21 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبل 11.

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهى أحدث لقاء بين الفريقين بالتعادل 1-1، حين استضاف أوجسبورج فريق فرانكفورت في الدوري الألماني يوم 25 أبريل 2026. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، يتفوق فرانكفورت بانتصارين مقابل صفر لأوجسبورج، فيما اكتملت الحصيلة بثلاثة تعادلات. وسجل فرانكفورت ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما سجل أوجسبورج خمسة.

ترتيب آينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج

في جدول الدوري الألماني الحالي، يحتل أوجسبورج المركز الأول بينما يأتي آينتراخت فرانكفورت في المركز السادس.