كيفية الحصول على تذاكر آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج: أسعار الدوري الألماني، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

يواجه هامبورج إس في فريق ماينز 05 يوم الأحد 6 سبتمبر 2026 على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت.

يدخل الناديان هذه المواجهة المبكرة من الموسم بهدف بناء الزخم بعد مباراتيهما الافتتاحيتين محليًا. وانتهت مواجهتهما السابقة في الدوري الألماني خلال أبريل 2026 بالتعادل 1-1 على ملعب دبليو دبليو كيه أرينا.

دع GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته بشأن حجز تذاكر مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج، بما في ذلك أماكن شرائها وأسعارها.

متى تنطلق مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني؟

يستضيف آينتراخت فرانكفورت فريق أوجسبورج على ملعب دويتشه بنك بارك في فرانكفورت، على أن تنطلق المباراة في الموعد المذكور أعلاه.

الدوري الألماني - الجولة 2 6 سبتمبر 2026 - 11:30 كومرتسبانك أرينا

كيف تشتري تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

لضمان الحصول على تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد 1. إف إس في ماينز 05 في الدوري الألماني يوم الأحد 6 سبتمبر 2026، على ملعب فولكسباركشتاديون، اتبع القنوات الرسمية وخطوات شراء التذاكر الموثقة التالية:

1. بوابة تذاكر HSV الرسمية (البيع الأساسي)

الطريقة الأكثر أمانًا وموثوقية لشراء التذاكر بالسعر الرسمي هي مباشرة عبر هامبورج إس في:

الموقع الرسمي: قم بزيارة متجر تذاكر HSV.

أولوية أعضاء HSV: يحصل أعضاء النادي الرسميون على نافذة شراء مبكرة قبل فتح البيع العام. وغالبًا ما تنفد تذاكر المباريات ذات الطلب المرتفع خلال البيع المسبق للأعضاء.

البيع العام: تُطرح أي تذاكر متبقية للبيع العام عبر الإنترنت لغير الأعضاء.

2. قسم جماهير الفريق الضيف (مشجعو ماينز 05)

إذا كنت ستشجع 1. إف إس في ماينز 05 في مدرج الفريق الضيف:

متجر تذاكر ماينز 05: تُدار تذاكر الفريق الضيف مباشرة من جانب ماينز 05، وتُباع عبر متجر تذاكر ماينز 05 الرسمي. ويحصل الأعضاء وحاملو التذاكر الموسمية على أولوية الوصول.

3. منصات التذاكر الثانوية

إذا نفدت الخيارات الأساسية، تُدرج التذاكر على محركات البحث الخاصة بالتذاكر والمنصات الثانوية مثل StubHub.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة هامبورج إس في ضد ماينز 05 في الدوري الألماني؟

تبدأ أسعار التذاكر الرسمية بالقيمة الاسمية لمباريات الدوري الألماني على ملعب فولكسباركشتاديون عادة من حوالي 18 € إلى 24 € لمناطق الوقوف، مثل نوردتريبونه، وتصل إلى 50 € إلى 90 €+ للمقاعد، مع حصول أعضاء النادي الرسميين على أولوية الوصول إلى المبيعات الأساسية. أما التذاكر المعروضة على منصات البيع الثانوية للمباريات ذات الطلب المرتفع فتبدأ عادة من حوالي 60 €، وقد ترتفع أكثر بحسب موقع المقعد وحجم الطلب في السوق.

المبيعات الأساسية الرسمية ومبيعات التبادل

الطرح الأساسي: تبدأ أسعار تذاكر الوقوف العادية عادة من حوالي 18 €–24 € ، بينما تتراوح فئات المقاعد بين 35 € و90 € . ويحصل أعضاء النادي الرسميون على نوافذ حجز ذات أولوية قبل الطرح العام.

منصة تبادل تذاكر النادي: إذا نفدت التذاكر في المبيعات الأساسية، يعيد حاملو التذاكر الموسمية وأعضاء النادي بيع مقاعدهم بشكل قانوني على منصة تبادل التذاكر الرسمية الخاصة بالنادي بالقيمة الاسمية، مع رسوم معالجة بسيطة إضافية.

سوق إعادة البيع الثانوية

أسواق إعادة البيع: على منصات إعادة بيع التذاكر الثانوية، تبدأ تذاكر الوقوف أو المدرجات العلوية من حوالي 60 € ، بينما تتراوح أسعار المقاعد المميزة في وسط الملعب أو المدرجات السفلية عادة بين 100 € و250 €+ بحسب الطلب ورسوم البائع.

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج في الدوري الألماني: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة آينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج

يدخل آينتراخت فرانكفورت افتتاح مشواره في الدوري الألماني بسجل تحضيري يتضمن أربعة انتصارات وهزيمة واحدة من آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مبارياته بالخسارة 7-0 أمام برينتفورد يوم 15 أغسطس، وهي نتيجة أحدثت صدمة داخل النادي. وقبل ذلك، فاز فرانكفورت في ثلاث مباريات ودية متتالية، من بينها انتصار 5-1 على إف إس في فرانكفورت وفوز 2-0 على هال سيتي. وعلى مدار تلك المباريات الخمس، سجل فرانكفورت 11 هدفًا واستقبل 10.

أنهى أوجسبورج فترة الإعداد بتحقيق انتصارين وهزيمتين وتعادل واحد في خمس مباريات. وانتهت مباراته الأخيرة بالخسارة 4-0 أمام ليدز يونايتد يوم 15 أغسطس. كما حقق فوزًا 3-2 على ساسولو واكتساحًا بنتيجة 15-0 أمام شواز خلال الفترة نفسها. وسجل أوجسبورج 21 هدفًا في تلك المباريات الخمس واستقبل 11.

آينتراخت فرانكفورت ضد أوجسبورج: سجل المواجهات المباشرة الأخير

انتهت أحدث مواجهة بين الفريقين بالتعادل 1-1، حين استضاف أوجسبورج فريق فرانكفورت في الدوري الألماني يوم 25 أبريل 2026. وخلال آخر خمس مواجهات بينهما في الدوري الألماني، يتفوق فرانكفورت بتحقيق انتصارين مقابل لا شيء لأوجسبورج، فيما اكتملت الحصيلة بثلاثة تعادلات. وسجل فرانكفورت ثمانية أهداف في تلك المباريات الخمس، بينما سجل أوجسبورج خمسة أهداف.

ترتيب آينتراخت فرانكفورت وأوجسبورج

في جدول الدوري الألماني الحالي، يحتل أوجسبورج المركز الأول، بينما يأتي آينتراخت فرانكفورت في المركز السادس.