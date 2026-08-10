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دوري أدنوك للمحترفين
team-logoالوصل
team-logoيونايتد
Book Al-Wasl vs United FC Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الوصل ضد يونايتد إف سي: أسعار دوري أدنوك للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري أدنوك للمحترفين
الوصل

يواجه الوصل فريق يونايتد إف سي في دوري الخليج العربي. إليكم كيفية حجز تذاكركم

يستضيف نادي الوصل نظيره يونايتد إف سي على استاد زعبيل في دبي، في افتتاح موسم 2026/27 من الدوري الإماراتي للمحترفين بالنسبة إلى الناديين. ويخوض يونايتد إف سي ظهوره الأول في دوري الأضواء بعد صعود تاريخي تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو، ليصبح أول نادٍ مملوك للقطاع الخاص في تاريخ الإمارات يصل إلى دوري المحترفين.

يملك GOAL كل ما تحتاج إليه لحجز التذاكر الآن، بما في ذلك موعد انطلاق المباراة، والأسعار، وأماكن الشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الوصل ضد يونايتد إف سي في دوري الخليج العربي؟

كيف تشتري تذاكر مباراة الوصل ضد يونايتد إف سي في دوري الخليج العربي؟

التذاكر متاحة الآن عبر Platinumlist، المنصة الرسمية المسؤولة عن بيع تذاكر هذه المباراة. ويعد الشراء المسبق عبر الإنترنت أسهل طريقة لضمان مقعدك في استاد زعبيل، مع تسليم فوري للتذاكر عبر الهاتف المحمول للدخول من البوابات باستخدام المسح عبر الهاتف الذكي. يمكنك تأمين دخولك مباشرة عبر الصفحة الرسمية لتذاكر مباراة نادي الوصل ضد يونايتد إف سي على Platinumlist.

الشريك الرقمي الرسمي: تُعد Platinumlist المنصة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام والمقاعد الخاصة بكل فئة.

أكشاك التذاكر في الموقع: توجد أكشاك محدودة في الملعب يوم المباراة، لكن يُنصح بشدة بالشراء عبر الإنترنت لتجنب الطوابير أو نفاد التذاكر المفاجئ.

وباعتبارها المباراة الافتتاحية للموسم بالنسبة إلى الناديين، ومع الصعود اللافت ليونايتد إف سي الذي أثار اهتمامًا محليًا كبيرًا، يُنصح بالشراء مبكرًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الوصل ضد يونايتد إف سي في دوري الخليج العربي؟

يبقى حضور مباراة في الدوري الإماراتي للمحترفين واحدًا من أكثر التجارب الرياضية الحية سهولة من حيث الوصول وملاءمة للميزانية في المنطقة. وبما يتماشى مع أسعار تذاكر الدخول العام خلال جولة الافتتاح في الدوري، تبدأ أسعار تذاكر هذه المباراة من:

جماهير صاحب الأرض: ابتداءً من 20.00 درهمًا إماراتيًا جماهير الفريق الضيف: ابتداءً من 20.00 درهمًا إماراتيًا

ومع تحديد سعر الدخول العام عند 20.00 درهمًا إماراتيًا، فإن هذه المباراة تقدم قيمة ممتازة بغض النظر عن المكان الذي تختار الجلوس فيه. وقد تنفد المقاعد في بعض الأقسام بسرعة، لذلك يُنصح بحجز مقاعدك مبكرًا عبر Platinumlist لضمان مكانك في المدرجات.

الوصل ضد يونايتد إف سي في دوري الخليج العربي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الوصل ويونايتد إف سي

الوصل

الوصل - المستوى

النصر
خ0-4
DAL
ف4-2
الوحدة
ف2-3
ALJ
ف1-2
ALI
ف2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
11/10
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
UFC

UFC - المستوى

DBC
خ2-2
الشارقة
ف1-1
الوحدة
ف2-4
العين
خ0-2
الهدف المسجل (المستقبل)
7/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/4
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/4

الوصل ضد يونايتد إف سي: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

ترتيب الوصل ويونايتد إف سي

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
عجمانعجمانAJM
00000000
2
إتحاد كلباءإتحاد كلباءALI
00000000
3
العينالعينالعين
00000000
4
الظفرةالظفرةALD
00000000
5
الجزيرةالجزيرةALJ
00000000
6
النصرالنصرALN
00000000
7
الوحدةالوحدةالوحدة
00000000
8
الوصلالوصلالوصل
00000000
9
بني ياسبني ياسBAY
00000000
10
حتاحتاHAT
00000000
11
خورفكانخورفكانALK
00000000
12
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
00000000
13
الشارقةالشارقةالشارقة
00000000
14
يونايتديونايتدUFC
00000000
AFC Champions League
كأس آسيا
هبوط


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