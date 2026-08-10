كيفية الحصول على تذاكر الوصل ضد يونايتد إف سي: أسعار دوري أدنوك للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف نادي الوصل نظيره يونايتد إف سي على استاد زعبيل في دبي، في افتتاح موسم 2026/27 من الدوري الإماراتي للمحترفين بالنسبة إلى الناديين. ويخوض يونايتد إف سي ظهوره الأول في دوري الأضواء بعد صعود تاريخي تحت قيادة المدرب أندريا بيرلو، ليصبح أول نادٍ مملوك للقطاع الخاص في تاريخ الإمارات يصل إلى دوري المحترفين.

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متى تنطلق مباراة الوصل ضد يونايتد إف سي في دوري الخليج العربي؟

دوري أدنوك للمحترفين - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 12:45

كيف تشتري تذاكر مباراة الوصل ضد يونايتد إف سي في دوري الخليج العربي؟

التذاكر متاحة الآن عبر Platinumlist، المنصة الرسمية المسؤولة عن بيع تذاكر هذه المباراة. ويعد الشراء المسبق عبر الإنترنت أسهل طريقة لضمان مقعدك في استاد زعبيل، مع تسليم فوري للتذاكر عبر الهاتف المحمول للدخول من البوابات باستخدام المسح عبر الهاتف الذكي. يمكنك تأمين دخولك مباشرة عبر الصفحة الرسمية لتذاكر مباراة نادي الوصل ضد يونايتد إف سي على Platinumlist.

الشريك الرقمي الرسمي: تُعد Platinumlist المنصة الأساسية لشراء تذاكر الدخول العام والمقاعد الخاصة بكل فئة.

أكشاك التذاكر في الموقع: توجد أكشاك محدودة في الملعب يوم المباراة، لكن يُنصح بشدة بالشراء عبر الإنترنت لتجنب الطوابير أو نفاد التذاكر المفاجئ.

وباعتبارها المباراة الافتتاحية للموسم بالنسبة إلى الناديين، ومع الصعود اللافت ليونايتد إف سي الذي أثار اهتمامًا محليًا كبيرًا، يُنصح بالشراء مبكرًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الوصل ضد يونايتد إف سي في دوري الخليج العربي؟

يبقى حضور مباراة في الدوري الإماراتي للمحترفين واحدًا من أكثر التجارب الرياضية الحية سهولة من حيث الوصول وملاءمة للميزانية في المنطقة. وبما يتماشى مع أسعار تذاكر الدخول العام خلال جولة الافتتاح في الدوري، تبدأ أسعار تذاكر هذه المباراة من:

جماهير صاحب الأرض: ابتداءً من 20.00 درهمًا إماراتيًا جماهير الفريق الضيف: ابتداءً من 20.00 درهمًا إماراتيًا

ومع تحديد سعر الدخول العام عند 20.00 درهمًا إماراتيًا، فإن هذه المباراة تقدم قيمة ممتازة بغض النظر عن المكان الذي تختار الجلوس فيه. وقد تنفد المقاعد في بعض الأقسام بسرعة، لذلك يُنصح بحجز مقاعدك مبكرًا عبر Platinumlist لضمان مكانك في المدرجات.

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