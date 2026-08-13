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دوري روشن السعودي
team-logoالهلال
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز
team-logoالاتحاد
Book Al Hilal vs Al Ittihad Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر الهلال والاتحاد: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
الهلال
الاتحاد

الهلال يواجه الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.. إليكم كيفية حجز التذاكر

يستضيف الهلال نظيره الاتحاد على ملعب Kingdom Arena في الرياض، في واحدة من أكثر مباريات موسم الدوري السعودي للمحترفين ترقبًا، إذ تجمع المواجهة بين اثنين من أكثر أندية البلاد تتويجًا، وتحمل طابع الكلاسيكو الخاص بها. ويدخل الهلال هذه المباراة باحثًا عن استعادة توازنه بعد إنهائه الموسم الماضي في مركز الوصيف، بينما يتوجه الاتحاد، أقدم نادٍ في السعودية، إلى الرياض تحت قيادة المدرب الجديد ينس ويسينج، سعيًا لإعادة البناء بعد حملة مخيبة للآمال.

GOAL يقدم لك كل المعلومات التي تحتاجها للحصول على تذاكر الهلال والاتحاد الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 8
استاد الأمير فيصل بن فهد بن عبدالعزيز

كيف تشتري تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

الطريقة الأكثر سهولة للحصول على تذاكر هذه المباراة هي عبر StubHub، الذي يطرح خيارات مقاعد موثقة لمباراة الهلال والاتحاد مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويمنحك الشراء عبر الإنترنت فرصة تصفح الفئات المتاحة وحجز مقعدك دون الحاجة إلى الاعتماد على مستويات عضوية الأندية الرسمية أو انتظار فتح نافذة البيع العام.

وتكون التذاكر الرسمية متاحة أيضًا عادةً عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وقنوات بيع التذاكر الخاصة بالهلال، لكن في مباراة بهذا الحجم، تجمع بين اثنين من أكثر أندية الدوري نجاحًا وجماهيرية، فإن الحصص الرسمية تميل إلى النفاد بسرعة كبيرة فور طرحها، وغالبًا قبل انطلاق اللقاء بأسبوع أو أسبوعين. لذلك، يُنصح بشدة بالحجز مسبقًا عبر السوق الثانوية للمشجعين الذين يريدون ضمان مقعد بدلًا من المخاطرة بفوات الفرصة.

وبالنظر إلى جودة الأسماء الموجودة، من صفقات الهلال الصيفية إلى استمرار اعتماد الاتحاد على بنزيما، فمن المرجح أن تكون هذه المباراة واحدة من أكثر تذاكر الموسم طلبًا، لذا يبقى الحجز المبكر هو الخيار الأكثر أمانًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة الهلال والاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تظل تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية بشكل عام، رغم أن أسعار مباراة بهذه المكانة يُرجح أن تكون أعلى بكثير من متوسط أسعار الدوري.

تبدأ أسعار التذاكر العامة لمباريات الدوري السعودي للمحترفين العادية عادةً من نحو 50 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية. أما فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية فتتراوح عمومًا بين 250 ريالًا سعوديًا و1,500 ريال سعودي، في حين قد تتجاوز خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وخدمات الضيافة، 1,500 ريال سعودي في المباريات الكبرى مثل هذه.

وفي السوق الثانوية مثل StubHub، توفر أرخص التذاكر المتاحة لهذه المباراة أفضل نقطة دخول من حيث القيمة للمشجعين الذين يريدون فقط التواجد داخل Kingdom Arena لمشاهدة اثنين من أكبر أندية الكرة السعودية وجهًا لوجه. وبالنظر إلى مكانة الفريقين والتاريخ المرتبط بهذه المواجهة، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار سريعًا كلما اقترب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر هو أفضل وسيلة للحصول على أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

الهلال ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الهلال والاتحاد

الهلال

الهلال - المستوى

الخليج
ف1-2
الخلود
ف1-2
النصر
ت1-1
نيوم
ف2-0
الفيحاء
ف0-1
الهدف المسجل (المستقبل)
8/3
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
3/5
الاتحاد

الاتحاد - المستوى

الاتفاق
ف1-3
الشباب
خ3-2
القادسية
خ1-5
مالاجا
ت2-2
ALJ
ف1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

الهلال والاتحاد: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

وجهاً لوجه

الهلالتعادلالاتحاد
2
1
2
دوري روشن السعودي
الهلال badge
الهلال
الهلال
1
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
1
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
الهلال badge
الهلال
الهلال
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
4
الهلال badge
الهلال
الهلال
1
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
الهلال badge
الهلال
الهلال
2
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الهلال badge
الهلال
الهلال
3
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
1
انتهت
8الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا2/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب الهلال والاتحاد

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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