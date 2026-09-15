كيفية الحصول على تذاكر الهلال ضد الغرافة: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

يستضيف الهلال نظيره الغرافة على ملعب المملكة أرينا في الرياض يوم الثلاثاء 15 سبتمبر، وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9:15 مساءً، إذ يفتتح الفريقان مشوارهما في دوري أبطال آسيا للنخبة 2026/27.

ويدخل الهلال المباراة باعتباره الفريق الأكثر تتويجًا في تاريخ البطولة، بعدما حصد أربعة ألقاب قارية، وسيبحث عن توجيه رسالة مبكرة على أرضه. أما الغرافة فيمثل قطر في النسخة الموسعة هذا الموسم بمشاركة 32 فريقًا، ما يضيف طابعًا خليجيًا مثيرًا لبداية المواجهة على ملعب المملكة أرينا.

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متى تنطلق مباراة الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوافر حاليًا معلومات رسمية بشأن البث الخاص بهذه المباراة في دوري أبطال آسيا للنخبة. عُد مجددًا قبل انطلاق اللقاء للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر بمجرد تأكيدها.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 1 15 سبتمبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر الهلال والغرافة؟

تُباع تذاكر مباراة الهلال والغرافة رسميًا عبر تطبيق Blu Store، الشريك الرسمي لبيع تذاكر الهلال، حيث يمكن للجماهير اختيار المقاعد مباشرة للمباراة على ملعب المملكة أرينا.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو خيارك المناسب. وتتيح المنصة للجماهير تصفح فئات المقاعد المتاحة للمباراة وحجز تذكرة حتى بعد نفاد الحصة الرسمية.

كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال والغرافة؟

تبدأ أسعار التذاكر عبر تطبيق Blu Store، المنصة الرسمية، عادة من نحو 65 ريالًا سعوديًا للدخول العام في ملعب المملكة أرينا، وترتفع الأسعار بحسب الفئة ومستويات الضيافة تبعًا للمكان الذي ترغب في الجلوس فيه.

وفي السوق الثانوية، تتوافر تذاكر GrintaHub أمام الجماهير الباحثة عن نطاق أوسع من خيارات المقاعد عند محدودية التذاكر الرسمية، مع اعتماد الأسعار على الفئة وحجم الطلب.

الهلال والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة الهلال والغرافة

فاز الهلال في أربع مباريات وخسر واحدة من آخر خمس مباريات له في الدوري السعودي للمحترفين، وكان آخر نتائجه انتصارًا كاسحًا بنتيجة 6-0 على التعاون. وجاء ذلك الفوز بعد خسارة على أرضه بنتيجة 2-0 أمام نيوم SC، لتنهي سلسلة من 47 مباراة متتالية دون هزيمة في الدوري. وقبل تلك الخسارة، كان قد تغلب على الشباب 2-0 خارج أرضه وعلى الأهلي 3-0 على أرضه. وخلال تلك المباريات الخمس، سجل الهلال 16 هدفًا واستقبلت شباكه أربعة أهداف.

حقق الغرافة فوزًا واحدًا وتعادلين وخسارتين في آخر خمس مباريات له في دوري نجوم قطر. وانتهت مباراته الأخيرة بالتعادل 0-0 أمام لوسيل SC، بينما كانت أثقل هزيمة له خلال تلك السلسلة خسارته 4-1 أمام السد. وسجل أربعة أهداف واستقبلت شباكه ثمانية أهداف خلال تلك المباريات الخمس.

الهلال والغرافة: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

جاءت أحدث مواجهة بين الفريقين في دوري أبطال آسيا للنخبة يوم 3 نوفمبر 2025، حين فاز الهلال 2-1 خارج أرضه على الغرافة. وقبل ذلك، فاز الهلال 3-0 على أرضه في البطولة نفسها يوم 3 ديسمبر 2024. وعلى مدار خمس مواجهات مسجلة، فاز الهلال في أربع وتعادل في واحدة، مسجلًا عشرة أهداف ومستقبلًا خمسة.



