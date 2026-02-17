يستضيف الهلال نظيره الاتحاد على ملعب المملكة أرينا في الرياض، في واحدة من أكثر مباريات موسم الدوري السعودي للمحترفين ترقبًا، إذ تجمع المواجهة بين اثنين من أكثر أندية البلاد تتويجًا وتحمل طابع الكلاسيكو الخاص بها. ويدخل الهلال اللقاء باحثًا عن استعادة توازنه بعد إنهائه الموسم الماضي في مركز الوصافة، بينما يتوجه الاتحاد، أقدم نادٍ في السعودية، إلى الرياض تحت قيادة مدربه الجديد ينس فيسينج، سعيًا لإعادة البناء بعد حملة مخيبة للآمال.

وشهدت مواجهات الهلال والاتحاد بعضًا من أكثر المباريات رسوخًا في ذاكرة الكرة السعودية على مر السنين، كما يملك الفريقان تشكيلتين قادرتين على تقديم كرة قدم ممتعة. ومع تدعيم الهلال صفوفه صيفًا بوصول كريسينسيو سومرفيل، واستمرار الاتحاد في الاعتماد على كريم بنزيما، فإن هذه المواجهة تعد بجودة نجمية على طرفي الملعب.

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متى تقام مباراة الهلال ضد الاتحاد؟

التاريخ والوقت المباراة المكان التذاكر الخميس 17 سبتمبر 2026 الهلال ضد الاتحاد المملكة أرينا، الرياض، السعودية التذاكر

تقام قمة الدوري السعودي للمحترفين هذه على أرض الهلال في الرياض. وكما هو الحال مع معظم مباريات الدوري السعودي للمحترفين، يمكن تعديل موعد انطلاق المباراة الدقيق مع اقتراب يوم اللقاء لأسباب تتعلق بالبث، لذا تحقق من رابط التذاكر أعلاه للاطلاع على أحدث التفاصيل المؤكدة قبل السفر.

أين يمكن شراء تذاكر الهلال ضد الاتحاد؟

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وعادة ما تكون التذاكر الرسمية متاحة أيضًا عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وقنوات بيع التذاكر الخاصة بالهلال، لكن بالنسبة لمباراة بهذا الحجم، تجمع بين اثنين من أنجح أندية الدوري وأكثرها جماهيرية، فإن الحصص الرسمية تنفد بسرعة كبيرة فور طرحها، وعادة ما يكون ذلك قبل أسبوع أو أسبوعين من موعد انطلاق المباراة. ولذلك، يُنصح بشدة بالحجز مسبقًا عبر السوق الثانوية للمشجعين الذين يريدون ضمان مقعد بدلًا من المخاطرة بفوات الفرصة.

نظرًا لجودة الأسماء الموجودة، من تعاقدات الهلال الصيفية إلى استمرار اعتماد الاتحاد على بنزيما، فمن المرجح أن تكون هذه القمة واحدة من أكثر تذاكر الموسم طلبًا، لذا يبقى الحجز المبكر هو الخيار الأكثر أمانًا.

كم تبلغ أسعار تذاكر الهلال ضد الاتحاد؟

تظل تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر affordability في كرة القدم العالمية بشكل عام، رغم أن أسعار مباراة بهذه المكانة يُرجح أن تكون أعلى بكثير من متوسط أسعار الدوري.

وعادة ما تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين العادية من نحو 50 ريالًا سعوديًا إلى 90 ريالًا سعوديًا عبر القنوات الرسمية. أما فئات المقاعد المميزة وعلى جانبي الملعب فتتراوح غالبًا بين 250 ريالًا سعوديًا و1,500 ريال سعودي، في حين يمكن أن تتجاوز خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما في ذلك دخول الصالات وتقديم المأكولات، 1,500 ريال سعودي في المباريات الكبيرة مثل هذه.

وفي السوق الثانوية، تقدم أرخص التذاكر المتاحة لهذه المباراة أفضل نقطة دخول من حيث القيمة للمشجعين الذين يريدون ببساطة التواجد داخل المملكة أرينا لمشاهدة اثنين من أكبر أندية الكرة السعودية وجهًا لوجه. وبالنظر إلى مكانة الفريقين والتاريخ الذي يقف خلف هذه المواجهة، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار سريعًا مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن مباراة الهلال ضد الاتحاد

أنهى الهلال، أكثر أندية آسيا تتويجًا برصيد 70 لقبًا كبيرًا، الموسم الماضي وصيفًا في الدوري السعودي للمحترفين رغم سلسلة لافتة من 24 مباراة من دون هزيمة في الدوري. ويواصل سيموني إنزاجي قيادة الفريق في هذا الموسم، مع تعزيز النادي صفوفه أكثر خلال الصيف بالتعاقد مع كريسينسيو سومرفيل من وست هام، لينضم إلى مجموعة تضم بالفعل داروين نونيز، وتيو هيرنانديز، وجواو كانسيلو.

أما الاتحاد، الذي تأسس في 1927، فهو أقدم نادٍ رياضي في السعودية، وفاز بدوري أبطال آسيا مرتين، كما يملك تاريخًا طويلًا من الألقاب المحلية الكبرى. وبعد موسم مضطرب شهد أكثر من تغيير على مستوى الجهاز الفني، اتجه الاتحاد إلى ينس فيسينج، المدرب الشاب القادم بعد التتويج بدوري أبطال آسيا 2 مع جامبا أوساكا، لقيادة عملية إعادة البناء قبل هذا الموسم. ولا يزال كريم بنزيما يمثل العنصر الأبرز في الفريق، وتمنح الرحلة إلى المملكة أرينا الاتحاد فرصة مبكرة لإثبات أن مشروعه الجديد يسير في الطريق الصحيح أمام أحد أصعب المنافسين في المسابقة.

المسابقة: الدوري السعودي للمحترفين الفريق المضيف: الهلال الفريق الضيف: الاتحاد الملعب: المملكة أرينا، الرياض

ترقبوا مناسبة مشتعلة بين اثنين من القوى التقليدية في الكرة السعودية، أمام مدرجات مكتملة في واحد من أكثر ملاعب الدوري حداثة.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن المملكة أرينا

يُعد المملكة أرينا ملعب الهلال منذ فبراير 2024، وهو واحد من أكثر الملاعب حداثة وتطورًا تقنيًا في السعودية. ويقع الملعب في بوليفارد سيتي شمال غرب الرياض، ويتسع لما يصل إلى 30,000 متفرج في وضعية كرة القدم، ويتميز بسقف قابل للطي إلى جانب شاشة فيديو رباعية الجوانب معلقة فوق نقطة الوسط.

اسم الملعب: المملكة أرينا الموقع: بوليفارد سيتي، الرياض، السعودية النادي صاحب الأرض: الهلال السعة: نحو 30,000 الأرضية: عشب

بدأ تشييد المملكة أرينا في منتصف 2023، مع استثمار شركة المملكة القابضة في الملعب مقابل حقوق التسمية، وموافقة الهلال على اتخاذه مقرًا دائمًا له. وإلى جانب كرة القدم، يمثل الملعب أيضًا نقطة محورية في روزنامة فعاليات موسم الرياض الشتوية، إذ يستضيف حفلات موسيقية وفعاليات كبرى أخرى على مدار العام. ويمكن للجماهير التي تحضر المباريات في المملكة أرينا أن تتوقع تجربة يوم مباراة على أعلى مستوى، مع رؤية ممتازة ومرافق حديثة في مختلف أنحاء الملعب.