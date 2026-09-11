كيفية الحصول على تذاكر النمسا ضد كوسوفو: أسعار دوري الأمم الأوروبية، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تواصل النمسا اللعب على أرضها بعد مباراتها الافتتاحية أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية، إذ تستضيف كوسوفو في فيينا يوم الأحد 27 سبتمبر، ضمن الجولة الثانية من مرحلة الدوري في البطولة. ويمكنك حجز تذاكر المباراة اليوم.

وإلى جانب إسرائيل وكوسوفو، تضم مجموعة النمسا أيضاً جمهورية أيرلندا (المجموعة الثالثة من المستوى B). وستلعب النمسا أمام المنتخبات الثلاثة ذهاباً وإياباً خلال مرحلة الدوري، بإجمالي ست مباريات.

سيتأهل متصدرو كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29 بالمستوى A، بينما يهبط صاحب المركز الرابع في كل مجموعة إلى دوري الأمم الأوروبية 2028-29 بالمستوى C. إضافة إلى ذلك، سيتأهل صاحبا المركزين الثاني والثالث في كل مجموعة إلى ملحق الصعود والهبوط، الذي يُلعب بنظام الذهاب والإياب على مباراتين.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته حول تأمين تذاكر مباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تقام مباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية؟

تقام مباراة النمسا ضد كوسوفو على ملعب إرنست هابل في فيينا، يوم الأحد 27 سبتمبر، على أن تنطلق في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الثاني - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 12:00 إرنست هابل

كيفية شراء تذاكر مباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية

طُرحت التذاكر الرسمية لهذه المباراة في دوري الأمم الأوروبية للبيع لأول مرة في بداية يونيو.

وكان بإمكان جماهير أصحاب الأرض شراء تذاكرهم مباشرة من الاتحاد النمساوي لكرة القدم (ÖFB) أو من شريكه الرسمي في بيع التذاكر، Oeticket.

أما جماهير كوسوفو التي أرادت شراء تذاكر في القسم المخصص للجماهير الزائرة في ملعب إرنست هابل، فكان عليها الحصول عليها عبر اتحاد كرة القدم في كوسوفو (FFK).

وفي حال الرغبة في تأمين مقاعد في اللحظات الأخيرة، يمكن للجماهير أيضاً شراء التذاكر عبر المنصات الثانوية مثل StubHub.

عمليات نقل مضمونة: كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية؟

تتراوح أسعار التذاكر الرسمية لمباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية بين 16 و70 يورو، بحسب فئة المقعد والسن.

ينقسم ملعب إرنست هابل إلى قطاعات ملوّنة مختلفة، من القطاع A إلى القطاع F، وتختلف الأسعار بحسب مدى قربك من أرض الملعب:

الجانب الطويل (القطاعات B وC وD وE) : وهي المقاعد المميزة على جانبي الملعب والممتدة بشكل موازٍ لأرضية اللعب. وقد تصل أغلى تذاكر البالغين في هذه المناطق الرئيسية إلى 70 يورو.

أقسام جماهير الفريق الضيف (القطاعان A وF) : وهي مخصصة تحديداً لجماهير كوسوفو "Dardans". ويبلغ الحد الأقصى لسعر التذكرة الرسمية للبالغين في هذه الأقسام 38 يورو.

خصم الأطفال : تتوفر تذاكر مخفضة للشباب، للأطفال حتى سن 14 عاماً، بدءاً من 16 يورو.

تابع المواقع الرسمية للمنتخبين مع اقتراب موعد المباراة للحصول على معلومات إضافية، وكذلك مواقع إعادة البيع الثانوية مثل StubHub لمعرفة التوافر الحالي.

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب إرنست هابل

يُعد ملعب إرنست هابل، الواقع في منطقة براتر الخضراء في فيينا، أكبر ملعب رياضي في النمسا. وبسعة تبلغ 50,865 مقعداً، يُعتبر المقر التاريخي للمنتخب النمساوي لكرة القدم، كما يُستخدم أيضاً كواحد من أبرز أماكن إقامة الحفلات الموسيقية الكبرى.

افتُتح الملعب لأول مرة عام 1931، ثم أُعيد بناؤه وتوسعته بشكل كبير في عام 1956، بعدما تعرض لقصف كثيف خلال الحرب العالمية الثانية. وبعد وفاة اللاعب والمدرب النمساوي الأسطوري إرنست هابل، أُعيدت تسمية الملعب رسمياً تكريماً له في عام 1992.

لحظات لا تُنسى في ملعب إرنست هابل:

الكعبية الأسطورية (1987) : في نهائي كأس أوروبا، سجل رابح ماجر لاعب بورتو هدفاً شهيراً وجريئاً بالكعب في مرمى بايرن ميونخ، ليساعد الفريق البرتغالي على تحقيق فوز تاريخي بنتيجة 2-1.

مباراة الأشباح (1970) : بسبب أمطار غزيرة، حضر أقل من 10,000 مشجع إلى نهائي كأس الكؤوس الأوروبية بين مانشستر سيتي وغورنيك زابجه، والذي فاز به الفريق الإنجليزي بنتيجة 2-1. وكانت سعة الملعب في ذلك الوقت تصل إلى 91,000 متفرج.

بداية العصر الذهبي لإسبانيا (2008) : كان الملعب جوهرة بطولة يورو 2008. واستضاف النهائي الذي سجل فيه فرناندو توريس هدف الفوز، ليقود إسبانيا إلى انتصار بنتيجة 1-0 على ألمانيا.

سقف محايد للانبعاثات: أُضيفت البنية الضخمة المتموجة لسقف الملعب في منتصف ثمانينيات القرن الماضي. ومؤخراً، جرى تركيب منظومة ضخمة من الألواح الشمسية على امتداد السقف. وبالاقتران مع مجسات حرارية أرضية تحت الأرض، يجعل ذلك مجمع الملعب بأكمله محايداً تماماً للانبعاثات.

كيفية الوصول

يتميز ملعب إرنست هابل بارتباط ممتاز بشبكات النقل وسهولة كبيرة في الوصول إليه. ونظراً لوقوعه داخل متنزه براتر في الحي الثاني من فيينا، ليوبولدشتات، صُممت شبكة النقل في المدينة لنقل عشرات الآلاف من الأشخاص من وإلى الملعب بسرعة كبيرة.

مترو الأنفاق (U-Bahn): يتميز نظام مترو فيينا بأنه منخفض التكلفة وآمن، كما يتم تشغيل رحلات إضافية خلال المباريات والحفلات.

الخط U2 (الخط البنفسجي) : استقل خط U2 مباشرة إلى محطة Stadion. ويقع مخرج المحطة مباشرة أمام محيط الملعب. ومن هناك، تكون المسافة إلى البوابات سيراً على الأقدام لمدة دقيقتين فقط على طريق مستوٍ.

الخط U3 (الخط البرتقالي) : استقل خط U3 إلى محطة Schlachthausgasse. ومن هناك، ستحتاج إلى نحو 15 دقيقة سيراً عبر جسر Stadionallee ومن خلال المتنزه للوصول إلى الملعب.

بالحافلة: تُعد الحافلات بديلاً ممتازاً إذا كنت قادماً من الأجزاء الشرقية أو الشمالية من المدينة.

الخطان 77A و84A : يتوقف هذان الخطان المحليان مباشرة عند موقف حافلات Stadion.

الخط 11A : ينطلق هذا الخط من شمال فيينا ويتوقف عند Stadion (Meiereistraße)، بجوار الملعب مباشرة.

بالدراجة أو سيراً على الأقدام: تشتهر فيينا بمسارات الدراجات الآمنة والمستوية. وإذا كان الطقس جيداً، فهذه هي الطريقة الأكثر هدوءاً للوصول.

بالسيارة: القيادة مباشرة إلى الملعب في أيام الفعاليات صعبة للغاية. فالطريق الرئيسي، Meiereistraße، يُغلق عادة من قبل الشرطة، كما تكون الاختناقات المرورية شديدة. وإذا كنت مضطراً للقيادة، فلا تحاول ركن السيارة عند الملعب. وبدلاً من ذلك، استخدم موقف Park & Ride (P+R) أبعد قليلاً ثم استقل خط مترو U2.

مباراة النمسا ضد كوسوفو في دوري الأمم الأوروبية: كل ما تحتاج إلى معرفته

النمسا ضد كوسوفو: المستوى في الآونة الأخيرة

تصنيف فيفا: النمسا (#23) ضد كوسوفو (#78)

قدم المنتخبان نتائج متباينة في مبارياتهما الخمس الأخيرة، رغم أن النمسا واجهت منافسين أعلى مستوى بشكل واضح بسبب مشوارها الصيفي في كأس العالم 2026.

بلغت النمسا دور الـ32 في كأس العالم 2026 قبل أن تودع على يد إسبانيا بنتيجة 3-0. ولم تنجح في الحفاظ على شباك نظيفة في أي من مبارياتها في أميركا الشمالية.

وفشلت كوسوفو بفارق ضئيل في التأهل إلى كأس العالم، بعدما خسرت 1-0 أمام Turkiye في نهائي الملحق في مارس. وكان آخر ظهور لها عندما فازت على أندورا 3-0 في مباراة ودية خلال يونيو.

النمسا ضد كوسوفو: سجل المواجهات المباشرة في الآونة الأخيرة

لم يسبق للنمسا وكوسوفو أن تواجها في مباراة بين المنتخبين الأولين للرجال على المستوى الدولي. وبعد أول مواجهة على الإطلاق بينهما في ملعب إرنست هابل في فيينا يوم 27 سبتمبر، سيلتقيان مجدداً بعد ذلك على ملعب مدينة بريشتينا في عاصمة كوسوفو يوم 4 أكتوبر.

المجموعة الثالثة المستوى # لعب ف ت خ له عليه +/- نقاط المستوى 1 النمسا النمسا 0 0 0 0 0 0 0 0 2 آيرلندا إيرلندا 0 0 0 0 0 0 0 0 3 الكيان العبري الكيان العبري 0 0 0 0 0 0 0 0 4 كوسوفو كوسوفو 0 0 0 0 0 0 0 0 صعود تصفيات الصعود تصفيات الهبوط هبوط



