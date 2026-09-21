كيفية الحصول على تذاكر النصر ضد نفتشي فرغانة: أسعار دوري أبطال آسيا للنخبة، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تقدم دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة مثيرة في الجولة الثانية، إذ يستعد عملاق السعودية النصر لاستضافة بطل أوزبكستان نفتشي فرغانة على ملعب الأول بارك في الرياض.

بعد جولة افتتاحية قوية، سيسعى كريستيانو رونالدو والنصر إلى التعويض بقوة على أرضه. ويصل نفتشي إلى الرياض بانضباط تكتيكي وجودة فنية، ما يمهد لصدام يصعب التنبؤ به في سباق التفوق القاري.

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متى تنطلق مباراة النصر ضد نفتشي فارغونا في دوري أبطال آسيا للنخبة؟

لا تتوفر حالياً معلومات البث الرسمية الخاصة بمباراة النصر ضد نفتشي فارغونا. عُد مجدداً قبل انطلاق اللقاء بوقت أقرب للاطلاع على تفاصيل القناة الناقلة والبث المباشر المؤكدة في منطقتك.

دوري أبطال آسيا النخبة - الجولة 2 12 أكتوبر 2026 - 14:15

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النصر ضد نفتشي؟

تُطرح تذاكر المباراة الرسمية مباشرة عبر منصة الاستضافة Webook.com. ويمكن للجماهير تسجيل الدخول وشراء تذاكر الدخول العام عبر البوابة الرسمية بمجرد بدء البيع العام.

إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، فإن GrintaHub هو الخيار المتاح. ويوفر السوق الثانوي وصولاً آمناً للجماهير الراغبة في الحصول على مقاعد بعد نفاد الحصص الأولية.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر ضد نفتشي؟

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام القياسية على منصة البيع الرسمية من 30 ريالاً سعودياً، بينما تصل أسعار المقاعد الأعلى فئة والأقرب إلى أرضية الملعب إلى شرائح سعرية أعلى.

وفي الأسواق الثانوية مثل GrintaHub، تبدأ أسعار التذاكر من نحو 100 ريال سعودي، بحسب فئة المقعد والطلب في الوقت الفعلي.

النصر ضد نفتشي فارغونا في دوري أبطال آسيا للنخبة: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة النصر ونفتشي فارغونا

يدخل النصر هذه المباراة بسجل متباين مؤخراً، بعدما حقق فوزين وتعادلاً واحداً وتلقى هزيمتين في آخر خمس مباريات. وانتهت آخر مباراة له بخسارة 4-0 أمام العين في دوري أبطال آسيا للنخبة، وهي أثقل هزيمة له في الموسم. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع الخليج في الدوري السعودي للمحترفين وفاز 2-1 على أبها. وخلال هذه المباريات الخمس، سجل النصر سبعة أهداف واستقبلت شباكه تسعة، وهو مردود يعكس الهشاشة الدفاعية التي يجب على بوستيكوغلو معالجتها.

يعيش نفتشي فارغونا فترة قوية، بعدما فاز في أربع من آخر خمس مباريات. وكانت آخر نتائجه الفوز 1-0 على لوكوموتيف طشقند في الدوري الأوزبكي، كما تغلب 1-0 على القوة الجوية في مباراته السابقة بدوري الأبطال. وكانت هزيمته الوحيدة في هذه السلسلة خسارة ثقيلة 6-2 أمام ناساف قرشي، لكنه رد بعدها بفوزين متتاليين. وسجل الفريق سبعة أهداف واستقبل ثمانية خلال المباريات الخمس.

النصر ضد نفتشي فارغونا: سجل المواجهات المباشرة مؤخراً

لا توجد أي مواجهات سابقة مسجلة بين النصر ونفتشي فارغونا في البيانات المتاحة. وستكون هذه المباراة أول لقاء بين الناديين.







