يواصل دوري روشن السعودي صعوده المتسارع الذي لا يمكن إيقافه على ساحة كرة القدم العالمية، مقدمًا منافسة من الطراز العالمي، وقوة نجمية استثنائية، وأجواء جماهيرية لا تُنسى في الملاعب للمشجعين في مختلف أنحاء السعودية. ومع اشتداد حماسة الموسم الجديد، يستضيف النصر أبها على ملعب الأول بارك الشهير في الرياض.

تُعد مباريات النصر من بين الأكثر طلبًا على التذاكر في الرياضة الشرق أوسطية. ومنذ وصول أيقونة كرة القدم العالمية كريستيانو رونالدو إلى جانب نجوم دوليين مثل ساديو ماني، وإيمريك لابورت، وأوتافيو، بلغت الأجواء الجماهيرية في العاصمة مستويات غير مسبوقة من الحماس.

في GOAL، جمعنا لك كل المعلومات الأساسية التي تحتاجها لحجز مقعدك من دون أي عناء. من موعد انطلاق المباراة وجداول طرح التذاكر إلى تفاصيل الأسعار العامة ودليل الملعب، إليك دليلك الكامل لشراء تذاكر مباراة النصر ضد أبها الآن.

متى تنطلق مباراة النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي؟

دوري روشن السعودي - الجولة 6 9 سبتمبر 2026 - 14:00 الأول بارك

كيف تشتري تذاكر مباراة النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي؟

قد يكون الحصول على تذاكر الطرح العام الأساسية مباشرة عبر البوابات الرسمية للأندية أمرًا بالغ الصعوبة في مباريات النصر على أرضه. وبسبب الشعبية العالمية الهائلة والقاعدة الجماهيرية المحلية الضخمة، غالبًا ما تنفد المخصصات الرسمية للنادي وفترات البيع المسبق خلال دقائق من طرحها لحاملي التذاكر الموسمية والأعضاء المسجلين.

ولحسن الحظ، توفر منصات بيع التذاكر الثانوية حلًا آمنًا ومريحًا وموثوقًا للمشجعين الباحثين عن مقاعد مضمونة. وتُعد منصات ثانوية مثل Ticombo وسيلتك لحجز مقعدك لمشاهدة كريستيانو رونالدو في الملعب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات دوري روشن السعودي بحسب موقع المقعد، وجودة الرؤية، وما إذا كانت تشمل مزايا الضيافة. والخبر الأفضل للمشجعين هو أن خيارات الدخول المناسبة للميزانية متاحة على نطاق واسع، بما يتيح للجماهير الاستمتاع بكرة قدم نخبوية من دون إنفاق مبالغ كبيرة.

تبدأ أرخص خيارات التذاكر لمباراة النصر ضد أبها من نحو 75 ريالًا سعوديًا لمقاعد الفئة الثالثة في المدرجات العلوية خلف المرميين. وتوفر خيارات الجوانب متوسطة المستوى رؤية أقرب لأحداث الملعب بأسعار معقولة، بينما تقدم صالات كبار الزوار المميزة خدمات فاخرة للمأكولات والمشروبات.

الفئة 3، دخول عام، المدرج العلوي: من 75 ريالًا سعوديًا إلى 120 ريالًا سعوديًا

الفئة 2، المدرج السفلي خلف المرميين: من 150 ريالًا سعوديًا إلى 250 ريالًا سعوديًا

الفئة 1، الجانب السفلي بإطلالة قريبة على أرضية الملعب: من 300 ريال سعودي إلى 550 ريالًا سعوديًا

صالة VIP المميزة وأجنحة الضيافة التنفيذية: من 700 ريال سعودي إلى 1,500+ ريال سعودي

وبالنسبة للجماهير التي تركز على القيمة، تمثل مقاعد الفئة الثالثة نقطة الدخول المثالية. يمكنك عيش أجواء الجماهير صاحبة الأرض والاستمتاع برؤية واضحة لكامل أرضية الملعب. أما المشجعون الباحثون عن القرب من النجوم واحتفالات الأهداف، فعليهم استكشاف تذاكر الفئة الأولى على الجانبين السفليين للحصول على مشاهدة عن قرب.

النصر ضد أبها في دوري روشن السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

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كل ما تحتاج إلى معرفته عن الأول بارك

يقع الأول بارك داخل حرم جامعة الملك سعود في غرب الرياض، ويُعد أحد أبرز ملاعب كرة القدم في الشرق الأوسط. وافتُتح في عام 2015، وخضع لتحديثات كبيرة لتلبية المعايير الدولية الحديثة، ويُعد المقر الدائم لنادي النصر.

وصُممت هندسة الملعب خصيصًا لكرة القدم من دون مضمار ألعاب قوى، ما يجعل الجماهير قريبة بشكل لافت من أرضية الملعب العشبية. ويُضخم هذا التصميم المدمج ضجيج الجماهير، ليصنع أجواءً مرهبة للفرق الزائرة واستعراضًا حماسيًا لمشجعي أصحاب الأرض.

دليل أساسي للملعب لزوار يوم المباراة:

سعة المقاعد: 25,000 مقعد حديث يوفر رؤية مريحة في جميع المدرجات

موقع الملعب: حرم جامعة الملك سعود، الرياض، السعودية

الخدمات داخل الملعب: ممرات مميزة، وأكشاك متنوعة للمأكولات، ومتاجر رسمية لمنتجات الفريق، وصالات ضيافة لكبار الزوار

المواصلات: يسهل الوصول إليه عبر سيارات الأجرة، وتطبيقات النقل، والطرق الدائرية الرئيسية، مع روابط مباشرة إلى محطات مترو الرياض القريبة

يُنصح الحاضرون بشدة بالوصول قبل 90 دقيقة على الأقل من انطلاق المباراة. وتُفتح بوابات الملعب قبل ساعتين من اللقاء، ما يمنح الجماهير وقتًا كافيًا لاجتياز الفحوصات الأمنية، وزيارة مناطق المشجعين، وشراء المنتجات الرسمية للنادي، والاستقرار في مقاعدهم قبل نزول الفريقين إلى أرضية الملعب للإحماء.