كيفية الحصول على تذاكر النصر ضد الفتح: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

رسخت دوري روشن السعودي مكانته سريعًا كواحدة من أكثر المسابقات إثارة في كرة القدم العالمية، مع استقطابه لنجوم عالميين، ودعم جماهيري شغوف، وأجواء مباريات مبهرة. ومع دخول الموسم مرحلته الجادة، يستعد عملاقا العاصمة، النصر، لاستضافة الفتح على ملعب الأول بارك الشهير في الرياض.

تُعد مباريات النصر من بين الأكثر طلبًا في الرياضة الشرق أوسطية. ومنذ أن تعاقد النادي مع الهداف الأسطوري كريستيانو رونالدو إلى جانب أسماء دولية بارزة مثل جواو فيليكس وأوتافيو، بلغت الأجواء في ملاعب الرياض ذروتها.

GOAL جمع كل التفاصيل الأساسية الخاصة بالمباراة، وتفاصيل الملعب، وهيكل الأسعار. تابع القراءة لاكتشاف أفضل خيارات التذاكر المتاحة، واضغط لحجز مقاعدك الآن قبل نفادها.

متى تنطلق مباراة النصر ضد الفتح في دوري روشن السعودي؟

من المقرر أن تُقام مواجهة دوري روشن السعودي المرتقبة بين النصر والفتح يوم السبت 15 أغسطس 2026، على أن تنطلق المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية على ملعب الأول بارك في الرياض.

دوري روشن السعودي - الجولة 1 15 أغسطس 2026 - 14:00 الأول بارك

كيفية شراء تذاكر مباراة النصر ضد الفتح في دوري روشن السعودي

قد يكون العثور على التذاكر الأساسية مباشرة عبر البوابات الرسمية للأندية تحديًا حقيقيًا في مباريات دوري روشن السعودي ذات الطلب المرتفع. إذ تنفد المخصصات الرسمية لمباريات النصر على أرضه بشكل متكرر خلال دقائق من طرحها للجمهور، مدفوعة بالإقبال الكبير من أعضاء النادي، وحاملي التذاكر الموسمية، وروابط المشجعين المحلية.

وبالنسبة للمشجعين الذين لم يتمكنوا من الحصول على التذاكر الرسمية المطروحة للجمهور، فإن منصات التذاكر الثانوية الموثقة تمثل الطريق الأسهل والأكثر أمانًا والأكثر موثوقية لضمان دخولك. وتُعد الأسواق الإلكترونية مثل Ticombo خيارك المناسب، إذ تتيح للمشجعين مقارنة التوافر المباشر عبر فئات جلوس مختلفة في الوقت الفعلي.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر ضد الفتح في دوري روشن السعودي؟

تختلف أسعار تذاكر مباريات النصر على أرضه بحسب موقع المقعد، وقربه من أرضية الملعب، وما إذا كانت تتضمن مزايا ضيافة. والنقطة الأهم بالنسبة للمشجعين هي أن مقاعد الدرجة العليا القياسية تبدأ من أسعار دخول ميسرة للغاية، ما يجعل متابعة كرة القدم من المستوى الأعلى مباشرة في المتناول للعائلات والمشجعين المحايدين على حد سواء.

تبدأ أرخص خيارات التذاكر من نحو 120 ريالًا سعوديًا لفئة 3 في المقاعد العامة خلف المرمى. أما خيارات الجوانب متوسطة الفئة فتمنح زوايا مشاهدة مميزة على امتداد الملعب بأسعار معتدلة، بينما توفر مقصورات الضيافة المميزة تجربة فاخرة راقية.

الفئة 3، الدرجة العليا، دخول عام: من 120 إلى 180 ريالًا سعوديًا

الفئة 2، الدرجة السفلى، خلف المرمى: من 200 إلى 300 ريال سعودي

الفئة 1، جانبية سفلية بإطلالة قريبة على الملعب: من 350 إلى 600 ريال سعودي

صالة كبار الزوار المميزة وأجنحة الضيافة: من 750 إلى 1,800+ ريال سعودي

سيجد المشجعون الباحثون عن التوفير أفضل قيمة في مقاعد الفئة 3، حيث يمكنك الاستمتاع بالأجواء النابضة لجماهير أصحاب الأرض مع رؤية واضحة لكامل الملعب. وإذا كنت تفضل أن تكون قريبًا قدر الإمكان من أحداث المباراة واحتفالات النجوم بالأهداف، فإن تذاكر الفئة 1 الجانبية السفلية موصى بها بشدة.

النصر ضد الفتح في دوري روشن السعودي: كل ما تحتاج إلى معرفته

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النصر ضد الفتح: سجل المواجهات المباشرة الأخير

كل ما تحتاج إلى معرفته عن ملعب الأول بارك

يُعد الأول بارك، المعروف رسميًا باسم ملعب جامعة الملك سعود، الملعب العصري الذي يحتضن مباريات النصر على أرضه. وقد شُيّد في الأصل عام 2015، وخضع لعمليات تجديد واسعة لتلبية المعايير الأوروبية الحديثة للملاعب، ما جعله يوفر بيئة عالمية المستوى صُممت خصيصًا لكرة القدم.

وعلى عكس الملاعب البيضاوية القديمة الخاصة بألعاب القوى التي تحيط فيها مضامير الجري بأرضية العشب، يتميز الأول بارك بتصميم مدمج مخصص بالكامل لكرة القدم. وهذا يضع الجماهير على مقربة استثنائية من أرضية اللعب، ليصنع أجواء صوتية صاخبة للغاية كلما بدأت جماهير أصحاب الأرض في الهتاف.

دليل الملعب الأساسي لزوار يوم المباراة:

السعة: 25,000 مقعد بالكامل، بما يضمن رؤية رائعة من كل صف

الموقع: يقع داخل حرم جامعة الملك سعود في غرب الرياض، المملكة العربية السعودية

المرافق: مناطق طعام حديثة، ومناطق تفاعلية للمشجعين، ومتاجر رسمية لمنتجات النادي، وصالات ضيافة خاصة فاخرة

التنقل والوصول: يقع في موقع مناسب بالقرب من الطرق الدائرية الرئيسية في الرياض، ويمكن الوصول إليه عبر سيارات الأجرة، وخدمات النقل عبر التطبيقات، ومحطات مترو الرياض القريبة مع وصلات نقل مباشرة إلى الملعب

ولضمان دخول سلس، يُنصح الحاضرون بالوصول قبل انطلاق المباراة بما لا يقل عن 90 دقيقة. وتُفتح البوابات قبل ساعتين من موعد البداية، ما يتيح وقتًا كافيًا لعبور نقاط التفتيش الأمنية، وشراء المنتجات الرسمية، والاستمتاع بالفعاليات الجماهيرية التي تسبق المباراة خارج البوابات الدوارة.







