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دوري روشن السعودي
team-logoالنصر
الأول بارك
team-logoالاتحاد
Book Al Nassr FC vs Al Ittihad Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر النصر ضد الاتحاد: أسعار الدوري السعودي للمحترفين، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري روشن السعودي
النصر
الاتحاد
كريستيانو رونالدو

يواجه نادي النصر نادي الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين. إليك كيفية حجز تذاكرك

يستضيف النصر نظيره الاتحاد على ملعب الأول بارك في الرياض، في واحدة من أكبر مباريات روزنامة الدوري السعودي للمحترفين، إذ تجمع بين اثنين من أنجح أندية البلاد وأكثرها زخماً بالنجوم. ويدخل النصر الموسم بصفته حامل اللقب تحت قيادة أنجي بوستيكوجلو، مع استمرار كريستيانو رونالدو في قيادة الخط الأمامي، بينما يصل الاتحاد، أقدم نادٍ في السعودية، بقيادة المدير الفني الجديد ينس فيسينج، في إطار سعيه لإعادة البناء بعد حملة مخيبة للآمال.

GOAL لديه كل المعلومات التي تحتاجها لحجز تذاكر الاتحاد ضد النصر الآن، بما في ذلك تفاصيل موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل الأماكن للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

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دوري روشن السعودي - الجولة 22
الأول بارك

كيفية شراء تذاكر النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين

الطريقة الأكثر سهولة لحجز تذاكر هذه المباراة هي من خلال StubHub، الذي يدرج خيارات جلوس موثقة لمباراة الاتحاد ضد النصر مع حجز فوري عبر الإنترنت وإتمام شراء آمن. ويتيح لك الشراء عبر الإنترنت تصفح الفئات المتاحة وحجز مقعدك من دون الحاجة إلى الاعتماد على فئات عضوية الأندية الرسمية أو انتظار فتح نافذة الطرح العام للبيع.

تتوافر التذاكر الرسمية أيضاً عادة عبر موقع الدوري السعودي للمحترفين وقنوات بيع التذاكر الخاصة بالنصر، لكن بالنسبة إلى مباراة بهذا الحجم، تجمع بين اثنين من أكثر أندية الدوري تتويجاً، فإن الحصص الرسمية تنفد بسرعة كبيرة للغاية فور طرحها، وعادة قبل أسبوع أو أسبوعين من انطلاق المباراة. لذلك، يُنصح بشدة للمشجعين الذين يريدون ضمان مقعد بدلاً من المخاطرة بفوات الفرصة، بالحجز مسبقاً عبر السوق الثانوية مثل StubHub.

وبالنظر إلى كوكبة النجوم الموجودة، بما في ذلك رونالدو مع صاحب الأرض وبنزيما مع الضيوف، فمن المرجح أن تكون هذه المباراة واحدة من أكثر تذاكر الموسم طلباً، لذا فإن الحجز المبكر هو الخيار الأكثر أماناً.

كم تبلغ أسعار تذاكر النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين؟

تظل تذاكر الدوري السعودي للمحترفين من بين الأكثر انخفاضاً من حيث السعر في كرة القدم العالمية عموماً، رغم أن أسعار مباراة بهذه المكانة من المرجح أن تكون أعلى بكثير من متوسط أسعار الدوري.

تبدأ أسعار تذاكر الدخول العام لمباريات الدوري السعودي للمحترفين العادية عادة من نحو 30 ريالاً سعودياً إلى 90 ريالاً سعودياً عبر القنوات الرسمية. أما فئات المقاعد المميزة والمقاعد الجانبية فتتراوح عادة بين 250 ريالاً سعودياً و600 ريال سعودي، في حين يمكن أن تتجاوز خيارات كبار الشخصيات والضيافة، بما يشمل دخول الصالات وخدمات الطعام، مبلغ 1,500 ريال سعودي.

وفي السوق الثانوية مثل StubHub، توفّر أرخص التذاكر المتاحة لهذه المباراة أفضل نقطة دخول من حيث القيمة للمشجعين الذين يريدون ببساطة التواجد داخل ملعب الأول بارك لمشاهدة اثنين من أكبر أندية كرة القدم السعودية وجهاً لوجه. ونظراً إلى هوية المنافس الزائر ومستوى اللاعبين المشاركين في صفوف الطرفين، فمن المتوقع أن ترتفع الأسعار بسرعة مع اقتراب موعد المباراة، لذا فإن الحجز المبكر هو أفضل وسيلة لضمان أقل سعر متاح وأوسع خيارات المقاعد.

النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النصر والاتحاد

النصر

النصر - المستوى

القادسية
خ3-1
الشباب
ف2-4
الهلال
ت1-1
جامبا أوساكا
خ0-1
ضمك
ف4-1
الهدف المسجل (المستقبل)
10/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
الاتحاد

الاتحاد - المستوى

الاتفاق
ف1-3
الشباب
خ3-2
القادسية
خ1-5
مالاجا
ت2-2
ALJ
ف1-4
الهدف المسجل (المستقبل)
12/12
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
5/5

النصر ضد الاتحاد: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

النصرتعادلالاتحاد
3
0
2
دوري روشن السعودي
النصر badge
النصر
النصر
2
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
انتهت
كأس خادم الحرمين الشريفين
النصر badge
النصر
النصر
1
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
2
انتهت
دوري روشن السعودي
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
0
النصر badge
النصر
النصر
2
انتهت
السوبر السعودي
النصر badge
النصر
النصر
2
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
1
انتهت
دوري روشن السعودي
النصر badge
النصر
النصر
2
الاتحاد badge
الاتحاد
الاتحاد
3
انتهت
9الأهداف المسجلة6
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا3/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا3/5

ترتيب النصر والاتحاد

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
أبهاأبهاأبها
00000000
2
الأهليالأهليالأهلي
00000000
3
الدرعيةالدرعيةالدرعية
00000000
4
الفتحالفتحالفتح
00000000
5
الحزمالحزمالحزم
00000000
6
الهلالالهلالالهلال
00000000
7
الاتحادالاتحادالاتحاد
00000000
8
الخليجالخليجالخليج
00000000
9
الخلودالخلودالخلود
00000000
10
النصرالنصرالنصر
00000000
11
القادسيةالقادسيةالقادسية
00000000
12
الرياضالرياضالرياض
00000000
13
الشبابالشبابالشباب
00000000
14
الاتفاقالاتفاقالاتفاق
00000000
15
الفيصليالفيصليالفيصلي
00000000
16
الفيحاءالفيحاءالفيحاء
00000000
17
التعاونالتعاونالتعاون
00000000
18
نيومنيومنيوم
00000000
AFC Champions League
هبوط


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