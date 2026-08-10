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دوري أدنوك للمحترفين
team-logoالنصر
team-logoإتحاد كلباء
Book Al-Nasr SC vs Al Ittihad Kalba Tickets
نيهال أبو زيد

ترجمه

كيفية الحصول على تذاكر النصر ضد اتحاد كلباء: أسعار دوري أدنوك للمحترفين، معلومات المباراة، مبيعات اللحظات الأخيرة والمزيد

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التذاكر
دوري أدنوك للمحترفين
النصر
إتحاد كلباء

يواجه النصر نادي اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي. إليك كيفية حجز تذاكرك

يفتتح النصر دبي مشواره في دوري المحترفين الإماراتي 2026/27 على أرضه أمام اتحاد كلباء يوم الجمعة 14 أغسطس 2026، والتذاكر مطروحة للبيع الآن للمواجهة الافتتاحية للموسم على استاد آل مكتوم. وتُعد هذه أول مباراة رسمية في الموسم الجديد لكلا الفريقين، كما تمثل فرصة للجماهير لمشاهدة النصر، أقدم نادٍ في الإمارات، وهو يدشن حملته على أرضه.

GOAL لديها كل المعلومات التي تحتاج إليها لحجز تذاكر النصر ضد كلباء الآن، بما في ذلك موعد انطلاق المباراة، وأسعار التذاكر، وأفضل طريقة للشراء عبر الإنترنت.

متى تنطلق مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في الدوري الخليجي العربي؟

كيف تشتري تذاكر مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في الدوري الخليجي العربي؟

تذاكر مباراة النصر ضد كلباء متاحة الآن للشراء عبر الإنترنت من خلال Platinumlist، المنصة الرسمية لبيع التذاكر الخاصة بهذه المباراة. ويعد الشراء المسبق عبر الإنترنت الطريقة الأسهل والأكثر موثوقية لضمان مقعدك.

  • Platinumlist توفر تأكيدًا فوريًا وخيارات متعددة لفئات المقاعد، بما في ذلك خيار الدخول العام Casual Ticket Office.
  • يمكن أيضًا شراء التذاكر من شباك التذاكر في استاد آل مكتوم يوم المباراة، حسب التوافر.
  • وباعتبارها المباراة الافتتاحية للموسم الجديد، فمن المتوقع أن يكون الإقبال جيدًا، لذا يُنصح بالشراء قبل يوم المباراة لضمان المقعد المفضل.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النصر ضد اتحاد كلباء في الدوري الخليجي العربي؟

تُعد تذاكر مباراة النصر ضد كلباء من بين الخيارات الأكثر affordable لمشاهدة كرة القدم الحية في دبي، إذ تبدأ أسعار مدرجات أصحاب الأرض من 20 درهمًا إماراتيًا فقط، ما يجعلها خيارًا سهلًا لقضاء يوم مباراة.

  • Al Nasr Blues (الفئة 3): بدءًا من 20 درهمًا إماراتيًا، وهي أرخص فئة دخول عام في مدرجات أصحاب الأرض.
  • Al Nasr Victory (الفئة 2): 30 درهمًا إماراتيًا، وتشمل الأقسام 14 و15 و16.
  • Premium A: 50 درهمًا إماراتيًا، لمقاعد مرتفعة أقرب إلى خط المنتصف.
  • Al Nasr Loyals:250 درهمًا إماراتيًا، وهي أعلى فئة في مدرجات أصحاب الأرض وتوفر أفضل زوايا رؤية في الملعب.
  • يمكن لجماهير الفريق الضيف في الفئة 3 (القسم 19) توقع تذاكر تبدأ من 20 درهمًا إماراتيًا.

كانت عدة فئات تُباع بسرعة بالفعل على صفحة الحجز الرسمية، لذا يُنصح بالشراء المبكر للراغبين في مقعد محدد. ولأرخص طريقة ممكنة للدخول، فإن Al Nasr Blues (الفئة 3) بسعر 20 درهمًا إماراتيًا تمثل أفضل نقطة دخول من حيث القيمة لهذه المباراة.

النصر ضد اتحاد كلباء في الدوري الخليجي العربي: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة النصر واتحاد كلباء

ALN

ALN - المستوى

ALD
ف0-1
ALJ
ف3-2
شباب الأهلي
خ2-1
ALI
ف2-1
AJM
ت2-2
الهدف المسجل (المستقبل)
9/7
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5
ALI

ALI - المستوى

الوحدة
ت2-2
BAY
خ1-2
ALK
ت0-0
ALN
خ2-1
الوصل
خ2-1
الهدف المسجل (المستقبل)
5/8
المباريات التي يسجل فيها أكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا
4/5

النصر ضد اتحاد كلباء: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

وجهاً لوجه

النصرتعادلإتحاد كلباء
4
1
0
دوري أدنوك للمحترفين
النصر badge
النصر
ALN
2
إتحاد كلباء badge
إتحاد كلباء
ALI
1
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
إتحاد كلباء badge
إتحاد كلباء
ALI
0
النصر badge
النصر
ALN
1
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
إتحاد كلباء badge
إتحاد كلباء
ALI
2
النصر badge
النصر
ALN
3
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
النصر badge
النصر
ALN
3
إتحاد كلباء badge
إتحاد كلباء
ALI
2
انتهت
دوري أدنوك للمحترفين
النصر badge
النصر
ALN
2
إتحاد كلباء badge
إتحاد كلباء
ALI
2
انتهت
11الأهداف المسجلة7
مباريات تزيد عن 2.5 هدفا4/5
سجل كلا الفريقين أهدافًا4/5

ترتيب النصر واتحاد كلباء

#لعبفتخلهعليه+/-نقاطالمستوى
1
عجمانعجمانAJM
00000000
2
إتحاد كلباءإتحاد كلباءALI
00000000
3
العينالعينالعين
00000000
4
الظفرةالظفرةALD
00000000
5
الجزيرةالجزيرةALJ
00000000
6
النصرالنصرALN
00000000
7
الوحدةالوحدةالوحدة
00000000
8
الوصلالوصلالوصل
00000000
9
بني ياسبني ياسBAY
00000000
10
حتاحتاHAT
00000000
11
خورفكانخورفكانALK
00000000
12
شباب أهلي دبيشباب أهلي دبيشباب الأهلي
00000000
13
الشارقةالشارقةالشارقة
00000000
14
يونايتديونايتدUFC
00000000
AFC Champions League
كأس آسيا
هبوط


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