تتواصل منافسات دوري الأمم الأوروبية، حيث تستضيف النرويج منتخب ويلز على ملعب أوليفال في أوسلو. ويدخل المنتخبان الأوروبيان هذه المواجهة وهما عازمان على حصد نقاط مهمة لتعزيز موقفيهما في المجموعة.

GOAL يقدّم كل المعلومات الرسمية الخاصة بالمباراة، وتفاصيل أسعار التذاكر، والخطوات المباشرة لحجز مقاعدك.

متى تنطلق مباراة النرويج وويلز في دوري الأمم الأوروبية A؟

تنطلق مباراة النرويج وويلز على ملعب أوليفال في أوسلو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها الدقيق عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 5 14 نوفمبر 2026 - 12:00 أولِّيفال

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النرويج وويلز؟

تُوزَّع التذاكر الرسمية للمباراة الواحدة بشكل أساسي من خلال شريك بيع التذاكر الرسمي للاتحاد النرويجي لكرة القدم، Ticketmaster Norway، الذي يدير المبيعات الأساسية الموجهة للجمهور العام لمباريات المنتخب على أرضه في أوسلو. وينبغي للمشجعين التسجيل عبر المنصة والشراء مبكرًا بمجرد طرح الحصص العامة.

إذا نفدت التذاكر في المبيعات الأساسية أو لم تعد المقاعد العادية متاحة على المنصة الرسمية، فإن منصات السوق الثانوية مثل StubHub هي خيارك إذا كانت القوائم على الموقع الرسمي قد نفدت.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النرويج وويلز؟

تبدأ أسعار التذاكر العادية للمباراة الواحدة على بوابة التذاكر الرسمية من نحو 40 € إلى 50 € للمقاعد العامة خلف المرميين في ملعب أوليفال.

وفي السوق الثانوية مثل StubHub، تبدأ أسعار الدخول من حوالي 161 € على المنصات الثانوية عندما تنفد الحصص الأساسية العادية.

النرويج ضد ويلز في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

حالة النرويج وويلز

تدخل النرويج هذه المباراة بعد أن حققت ثلاثة انتصارات وتعرضت لهزيمتين في آخر خمس مباريات، مسجلة ثمانية أهداف ومستقبلة تسعة. وكانت نتيجتها الأحدث الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، كانت قد حققت انتصارين متتاليين في الأدوار الإقصائية، بالفوز على البرازيل 2-1 وعلى كوت ديفوار 2-1، بعد خسارة ثقيلة 4-1 أمام فرنسا في دور المجموعات. وافتتحت النرويج تلك السلسلة من خمس مباريات بفوز 3-2 على السنغال.

حقق منتخب ويلز فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين في آخر خمس مباريات، مسجلًا 11 هدفًا ومستقبلًا ثمانية. وكانت مباراته الأحدث خسارة ودية 2-1 أمام رومانيا في يونيو. وقبل ذلك، تعادل 1-1 مع كل من غانا وأيرلندا الشمالية، وخسر في مجموع المباراتين أمام البوسنة والهرسك في تصفيات كأس العالم. وجاء فوزه الوحيد في هذه السلسلة أمام مقدونيا الشمالية، بنتيجة 7-1 في نوفمبر 2025.

النرويج ضد ويلز: سجل المواجهات المباشرة الأخير

جاء أحدث لقاء بين الطرفين في نوفمبر 2011، عندما فازت ويلز 4-1 على ملعب كارديف سيتي في مباراة ودية. وبالنظر إلى آخر خمس مواجهات مسجلة، فازت ويلز مرتين، وفازت النرويج مرة واحدة، وانتهت مباراتان بالتعادل. ويعد سجل المواجهات المباشرة متقاربًا للغاية، كما أن النرويج لم تتغلب على ويلز في أي من آخر أربع مواجهات.



