كيفية الحصول على تذاكر النرويج ضد الدنمارك: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، ومعلومات المباراة، والمبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف النرويج منتخب الدنمارك على ملعب أوليفال في أوسلو يوم الخميس 24 سبتمبر، في افتتاح مشوارها في دوري الأمم الأوروبية 2026/27 ضمن المستوى A، المجموعة A4، إلى جانب البرتغال وويلز. ويلتقي الجاران الإسكندنافيان مجددًا في نوفمبر في مناسبة تاريخية فعلًا، إذ ستكون هذه أول مواجهة تنافسية بينهما على الإطلاق في هذه البطولة.

يقدّم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية الحصول على تذاكر مباراة النرويج ضد الدنمارك الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة النرويج ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة النرويج ضد الدنمارك على ملعب أوليفال في أوسلو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:45 أولِّيفال

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النرويج ضد الدنمارك؟

تُطرح تذاكر مباراة أوسلو أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد النرويجي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من المخصصات للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الدنماركي لكرة القدم (DBU) الوجهة الأولى نفسها بالنسبة إلى مباراة الإياب في كوبنهاغن.

إليك بعض الأمور الجديرة بالمعرفة عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً يكون ذلك أقرب إلى يوم كل مباراة

مواجهة تُقام للمرة الأولى – مع كونها أول مواجهة على الإطلاق بين المنتخبين في دوري الأمم، من المتوقع أن يرتفع الطلب سريعًا، خصوصًا لمباراة الختام في كوبنهاغن

عمليات نقل مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية – يُعد StubHub خيارك المناسب إذا كانت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي قد نفدت

ونظرًا لأهمية مباراة الختام في كوبنهاغن على وجه الخصوص، يُوصى بشدة بالحجز المبكر للمباراتين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النرويج ضد الدنمارك؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة أوسلو عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد النرويجي لكرة القدم، مع إتاحة النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الرسمي ما دامت المخصصات متوفرة. وينطبق التسعير الرسمي للاتحاد الدنماركي لكرة القدم على مباراة كوبنهاغن بالطريقة نفسها.

أرخص المقاعد (أوسلو): تبدأ من نحو 55 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين على ملعب أوليفال

مقاعد الفئة المتوسطة (أوسلو): مقاعد مركزية بمحاذاة خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

نهائي كوبنهاغن: من المتوقع أن ترتفع الأسعار في ملعب باركن مع اقتراب مرحلة المجموعات من نهايتها، في ظل أن هذه المواجهة الأولى على الإطلاق بين المنتخبين قد جذبت بالفعل اهتمامًا مبكرًا كبيرًا

وكما هي الحال مع أي مباراة قد تحسم الترتيب النهائي للمجموعة، يمكن أن تتغير الأسعار سريعًا، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا لا متأخرًا يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

النرويج ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج النرويج والدنمارك

أسفرت آخر خمس مباريات للنرويج عن ثلاثة انتصارات وهزيمتين، مع تسجيل ثمانية أهداف واستقبال تسعة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مباراة لها خسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل تلك الخسارة، حققت فوزين متتاليين بالتغلب على البرازيل 2-1 وكوت ديفوار 2-1، ثم تعرضت لهزيمة ثقيلة 4-1 أمام فرنسا. واستهلت النرويج تلك السلسلة من خمس مباريات بفوز 3-2 على السنغال.

شهدت آخر خمس مباريات للدنمارك فوزًا واحدًا وتعادلين وهزيمتين، مع تسجيل ثمانية أهداف واستقبال ثمانية. وكانت أحدث نتائجها التعادل 0-0 مع الكونغو الديمقراطية في مباراة ودية. وقبل ذلك، تعرضت لهزيمة 2-2 أمام التشيك في تصفيات كأس العالم، وفازت 4-0 على مقدونيا الشمالية، وخسرت 4-2 أمام اسكتلندا، وتعادلت 2-2 مع بيلاروسيا.

النرويج ضد الدنمارك: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أحدث مواجهة بين المنتخبين جاءت في مباراة ودية في يونيو 2024، عندما فازت الدنمارك 3-1 على أرضها. وعبر آخر خمس مواجهات مسجلة، فازت الدنمارك ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد للنرويج. وجاء الفوز الوحيد للنرويج في البيانات خلال تصفيات بطولة أوروبا 2011، حين تعادل المنتخبان 1-1 في أوسلو قبل أن تفوز الدنمارك في مباراة العودة 2-0 في كوبنهاغن.



