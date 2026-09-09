كيفية الحصول على تذاكر النرويج ضد الدنمارك: أسعار دوري الأمم الأوروبية A، معلومات المباراة، المبيعات في اللحظات الأخيرة والمزيد

تستضيف النرويج نظيرتها الدنمارك على ملعب أوليفال في أوسلو يوم الخميس 24 سبتمبر، في افتتاح مشوارهما بدوري الأمم الأوروبية 2026/27 ضمن المستوى الأول، المجموعة الرابعة، إلى جانب البرتغال وويلز. ويلتقي الجاران الإسكندنافيان مجددًا في نوفمبر في مناسبة تاريخية فعلًا، إذ ستكون تلك أول مواجهة تنافسية بينهما على الإطلاق في هذه البطولة.

يقدّم GOAL كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر مباراة النرويج والدنمارك الآن، بما في ذلك الأسعار، والتوافر، وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة النرويج ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الأول؟

تقام مباراة النرويج ضد الدنمارك على ملعب أوليفال في أوسلو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 1 24 سبتمبر 2026 - 14:45 أولِّيفال

أين يمكن شراء تذاكر مباراة النرويج ضد الدنمارك؟

تُطرح تذاكر مباراة أوسلو أولًا عبر قنوات البيع الرسمية التابعة للاتحاد النرويجي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد الدنماركي لكرة القدم (DBU) نقطة الانطلاق المماثلة لمباراة الإياب في كوبنهاجن.

StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. ويوفّر مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الافتتاحية على ملعب أوليفال في أوسلو، إلى جانب تذاكر مباراة الإياب على ملعب باركن في كوبنهاجن.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً ما يكون ذلك قبل كل يوم مباراة بفترة أقرب

مواجهة تُقام للمرة الأولى – مع كونها أول مواجهة على الإطلاق بين المنتخبين في دوري الأمم الأوروبية، فمن المتوقع أن يرتفع الطلب سريعًا، خصوصًا على ختام المواجهة في كوبنهاجن

عمليات نقل مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect التابع للمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

السوق الثانوية – StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ونظرًا لأهمية المواجهة الختامية في كوبنهاجن على وجه الخصوص، يُوصى بشدة بالحجز المبكر لكلا المباراتين.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النرويج ضد الدنمارك؟

تُحدَّد الأسعار الرسمية لمباراة أوسلو عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد النرويجي لكرة القدم، مع إتاحة المجموعة الكاملة من المقاعد العادية إلى الفاخرة بالسعر الرسمي ما دامت التخصيصات متاحة. وينطبق التسعير الرسمي للاتحاد الدنماركي لكرة القدم على مباراة كوبنهاجن بالطريقة نفسها.

StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وإليك دليلًا تقريبيًا لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (أوسلو): تبدأ من نحو 55 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرمى على ملعب أوليفال

مقاعد الفئة المتوسطة (أوسلو): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

ختام كوبنهاجن: من المتوقع أن ترتفع الأسعار على ملعب باركن مع اقتراب مرحلة المجموعات من نهايتها، في ظل أن هذه المواجهة الأولى على الإطلاق بين المنتخبين قد جذبت بالفعل اهتمامًا مبكرًا كبيرًا

وكما هو الحال مع أي مباراة قد تحسم الترتيب النهائي لمجموعة ما، يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة، لذا فإن حجز مقعدك في وقت أقرب بدلًا من الانتظار يكون عادةً الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل وفق ميزانية محددة.

النرويج ضد الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية للمستوى الأول: كل ما تحتاج إلى معرفته

نتائج النرويج والدنمارك

شهدت آخر خمس مباريات للنرويج تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل هزيمتين، مع تسجيل ثمانية أهداف واستقبال تسعة خلال تلك السلسلة. وكانت آخر مباراة لها الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل تلك الهزيمة، فازت في مباراتين متتاليتين، بتغلبها على البرازيل 2-1 وكوت ديفوار 2-1، قبل خسارة ثقيلة 4-1 أمام فرنسا. وافتتحت النرويج تلك السلسلة من خمس مباريات بفوز 3-2 على السنغال.

أسفرت آخر خمس مباريات للدنمارك عن فوز واحد وتعادلين وهزيمتين، مع تسجيل ثمانية أهداف واستقبال ثمانية. وكانت أحدث نتائجها التعادل 0-0 مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في مباراة ودية. وقبل ذلك، تعرضت لهزيمة 2-2 أمام التشيك في تصفيات كأس العالم، وفازت 4-0 على مقدونيا الشمالية، وخسرت 4-2 أمام اسكتلندا، وتعادلت 2-2 مع بيلاروسيا.

النرويج ضد الدنمارك: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أحدث مواجهة بين المنتخبين جاءت في مباراة ودية في يونيو 2024، حين فازت الدنمارك 3-1 على أرضها. وعلى مدار آخر خمس مباريات مسجلة، فازت الدنمارك ثلاث مرات، مقابل تعادل واحد وفوز واحد للنرويج. وجاء الانتصار الوحيد للنرويج في البيانات خلال تصفيات بطولة أوروبا 2011، حين تعادل المنتخبان 1-1 في أوسلو قبل أن تفوز الدنمارك في مباراة الإياب 2-0 في كوبنهاجن.

ترتيب النرويج والدنمارك

في المجموعة الرابعة من المستوى الأول بدوري الأمم الأوروبية، تحتل الدنمارك حاليًا المركز الأول، فيما تأتي النرويج في المركز الثاني.