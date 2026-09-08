تستضيف النرويج حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية، البرتغال، على ملعب أوليفال في أوسلو يوم الأحد 27 سبتمبر، قبل أن يلتقي الطرفان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب الدراجاو في بورتو خلال الأسبوع التالي. وتندرج المباراتان ضمن منافسات المجموعة الرابعة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية، التي تضم أيضًا الدنمارك وويلز.

وتصل النرويج إلى هذه المواجهة بثقة كبيرة بعد ظهور قوي في كأس العالم، مع قيادة إيرلينج هالاند للخط الأمامي لفريق يتطلع إلى اختبار نفسه أمام بطل أوروبا. أما البرتغال، فتخوض هذه المواجهة بصفتها حاملة لقب دوري الأمم الأوروبية وبطلة أوروبا أيضًا، ما يضفي أهمية كبيرة على مباراتي الذهاب والإياب.

GOAL لديها كل ما تحتاج إلى معرفته حول كيفية تأمين تذاكر مباراة النرويج ضد البرتغال الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة النرويج ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الأول؟

تقام مباراة النرويج ضد البرتغال على ملعب أوليفال في أوسلو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها الرسمي عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 14:45 أولِّيفال

أين يمكنك شراء تذاكر مباراة النرويج ضد البرتغال؟

تُطرح تذاكر مباراة أوسلو أولًا عبر القنوات الرسمية لبيع التذاكر التابعة للاتحاد النرويجي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم أول وجهة مماثلة لمباراة الإياب في بورتو.

StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. إذ يضم مجموعة واسعة من خيارات المقاعد للمباراة الافتتاحية على ملعب أوليفال في أوسلو، إلى جانب عروض خاصة بمباراة الإياب على ملعب الدراجاو في بورتو.

إليك بعض الأمور التي يجدر معرفتها عند شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً يكون ذلك قبل كل مباراة بفترة أقرب

عمليات نقل مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

تذاكر الجماهير الضيفة – مخصصات بورتو لجماهير النرويج المسافرة تُدار عبر قنوات الاتحاد البرتغالي لكرة القدم وقد تكون محدودة

السوق الثانوية – يُعد StubHub خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ومع الاهتمام الكبير بنرويج هالاند ومكانة البرتغال بصفتها حاملة اللقب، يُنصح بالحجز المبكر لمباراتي الذهاب والإياب.

كم تبلغ أسعار تذاكر مباراة النرويج ضد البرتغال؟

تُحدد الأسعار الرسمية لمباراة أوسلو عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد النرويجي لكرة القدم، مع إتاحة كامل الفئات من المقاعد العادية إلى المميزة بالسعر الرسمي ما دامت التذاكر متوفرة. وينطبق التسعير الرسمي للاتحاد البرتغالي لكرة القدم على مباراة بورتو بالطريقة نفسها.

StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي، وإليك دليلًا تقريبيًا لما يمكن توقعه هناك:

أرخص المقاعد (أوسلو): تبدأ من نحو 40 يورو إلى 55 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين في ملعب أوليفال

مقاعد الفئة المتوسطة (أوسلو): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، وبسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في بورتو: تتجه الأسعار إلى الارتفاع نظرًا لمكانة البرتغال بصفتها حاملة اللقب، مع توقع تزايد الطلب في إعادة البيع كلما اقترب موعد المباراة

وكما هو الحال مع أي مباراة تخص حامل اللقب، قد تتغير الأسعار بسرعة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا بدلًا من الانتظار يكون عمومًا الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تلتزم بميزانية محددة.

النرويج ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية، المستوى الأول: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النرويج والبرتغال

تدخل النرويج هذه المباراة بسجل يتضمن انتصارين وهزيمتين وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات، إذ سجلت ثمانية أهداف واستقبلت تسعة خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث نتائجها خسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، حققت انتصارين متتاليين بالفوز على البرازيل 2-1 وعلى كوت ديفوار 2-1، قبل الخسارة 4-1 أمام فرنسا وافتتاح هذه السلسلة بالفوز 3-2 على السنغال.

أما البرتغال، فأسفرت آخر خمس مباريات لها عن انتصارين وتعادلين وهزيمة واحدة، مع تسجيل تسعة أهداف واستقبال ثلاثة. وكانت آخر مبارياتها خسارة 1-0 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، فازت على كرواتيا 2-1 وعلى أوزبكستان 5-0، وتعادلت 0-0 مع كولومبيا و1-1 مع جمهورية الكونغو الديمقراطية.

النرويج ضد البرتغال: سجل المواجهات المباشرة الأخيرة

جاءت أحدث مواجهة بين الطرفين في مباراة ودية خلال مايو 2016، عندما فازت البرتغال 3-0. وعبر أربع مباريات مسجلة بينهما، فازت البرتغال ثلاث مرات مقابل فوز واحد للنرويج. وجاء انتصار النرويج الوحيد في تصفيات بطولة أمم أوروبا عام 2010، حين فازت 1-0 على أرضها، بينما فازت البرتغال في مباراة الإياب من التصفيات بنتيجة 1-0 في لشبونة خلال العام التالي.

ترتيب النرويج والبرتغال

تحتل النرويج حاليًا المركز الثاني، فيما تأتي البرتغال في المركز الثالث ضمن المجموعة الرابعة من المستوى الأول في دوري الأمم الأوروبية.