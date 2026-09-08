تستضيف النرويج، يوم الأحد 27 سبتمبر، منتخب البرتغال حامل لقب دوري الأمم الأوروبية على ملعب أوليفال في أوسلو، قبل أن يلتقي الطرفان مجددًا في مباراة الإياب على ملعب الدراجاو في بورتو خلال الأسبوع التالي. وتندرج المباراتان ضمن جدول تنافسي في دوري A، المجموعة A4، التي تضم أيضًا الدنمارك وويلز.

وتصل النرويج إلى هذه المواجهة بثقة كبيرة بعد ظهور قوي في كأس العالم، مع قيادة إيرلينج هالاند للخط الأمامي في فريق متحمس لاختبار نفسه أمام أبطال أوروبا. أما البرتغال، فتدخل هذه المواجهة وهي حاملة لقبي دوري الأمم الأوروبية وكأس أوروبا، ما يضفي وزنًا كبيرًا على مباراتي الذهاب والإياب.

GOAL يقدم لك كل ما تحتاج إلى معرفته عن كيفية حجز تذاكر النرويج ضد البرتغال الآن، بما في ذلك الأسعار والتوافر وأفضل الأماكن للشراء.

متى تنطلق مباراة النرويج ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية A؟

تقام مباراة النرويج ضد البرتغال على ملعب أوليفال في أوسلو، على أن يتم تأكيد موعد انطلاقها الرسمي عبر الناقل الإقليمي في منطقتك.

دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول - الجولة 2 27 سبتمبر 2026 - 14:45 أولِّيفال

أين يمكن شراء تذاكر النرويج ضد البرتغال؟

تُطرح تذاكر مباراة أوسلو أولًا عبر قنوات بيع التذاكر الرسمية التابعة للاتحاد النرويجي لكرة القدم، مع منح الأولوية عادةً للأعضاء قبل طرح ما يتبقى من التذاكر للبيع العام. وتمثل القنوات الرسمية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم (FPF) نقطة الانطلاق المماثلة لمباراة الإياب في بورتو.

بعض الأمور التي يجدر معرفتها بشأن شراء تذاكر هذه المواجهة:

البيع العام الرسمي – يبدأ بعد انتهاء فترات أولوية الأعضاء، وعادةً يكون ذلك أقرب إلى يوم كل مباراة

عمليات نقل مضمونة – كل عملية شراء عبر StubHub مدعومة ببرنامج FanProtect الخاص بالمنصة، ما يمنح المشترين الثقة بأن التذاكر صالحة وستصل في الوقت المناسب ليوم المباراة

تذاكر الجماهير الضيفة – يتم التعامل مع مخصصات بورتو لجماهير النرويج المسافرة عبر قنوات FPF، وقد تكون محدودة

السوق الثانوية – يعد StubHub خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي

ومع الاهتمام الكبير بمنتخب النرويج بقيادة هالاند، إلى جانب مكانة البرتغال كحاملة للقب، يُنصح بالحجز المبكر لكلا المباراتين.

كم تبلغ أسعار تذاكر النرويج ضد البرتغال؟

يتم تحديد الأسعار الرسمية لمباراة أوسلو عبر قنوات بيع التذاكر التابعة للاتحاد النرويجي لكرة القدم، مع إتاحة النطاق الكامل من المقاعد العادية إلى الممتازة بالسعر الرسمي ما دامت الحصة متوفرة. وتنطبق الأسعار الرسمية للاتحاد البرتغالي لكرة القدم على مباراة بورتو بالطريقة نفسها.

أرخص المقاعد (أوسلو): تبدأ من نحو 40 إلى 55 يورو، وعادةً ما تكون في المدرجات العلوية خلف المرميين في ملعب أوليفال

المقاعد متوسطة السعر (أوسلو): مقاعد مركزية على امتداد خط المنتصف، بسعر أعلى بشكل ملحوظ

مباراة الإياب في بورتو: تتجه الأسعار إلى الارتفاع بالنظر إلى مكانة البرتغال كحاملة للقب، مع توقع زيادة الطلب في إعادة البيع كلما اقترب موعد المباراة

StubHub هو خيارك المناسب إذا نفدت التذاكر المعروضة على الموقع الرسمي. إذ يدرج مجموعة واسعة من خيارات الجلوس للمباراة الافتتاحية على ملعب أوليفال في أوسلو، بالإضافة إلى تذاكر مباراة الإياب على ملعب الدراجاو في بورتو.

وكما هو الحال مع أي مباراة تجمع حامل اللقب، يمكن أن تتغير الأسعار بسرعة، لذا فإن حجز مقعدك مبكرًا لا متأخرًا يكون عادة الخيار الأكثر أمانًا إذا كنت تعمل ضمن ميزانية محددة.

النرويج ضد البرتغال في دوري الأمم الأوروبية A: كل ما تحتاج إلى معرفته

مستوى النرويج والبرتغال

تدخل النرويج هذه المباراة بسجل يتضمن فوزين وخسارتين وتعادلًا واحدًا في آخر خمس مباريات، بعدما سجلت ثمانية أهداف واستقبلت تسعة خلال تلك السلسلة. وكانت أحدث نتيجة لها الخسارة 2-1 أمام إنجلترا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، حققت فوزين متتاليين على البرازيل 2-1 وعلى كوت ديفوار 2-1، قبل الخسارة 4-1 أمام فرنسا، وافتتحت هذه السلسلة بفوز 3-2 على السنغال.

أما البرتغال، فأسفرت آخر خمس مباريات لها عن فوزين وتعادلين وخسارة واحدة، مع تسجيل تسعة أهداف واستقبال ثلاثة. وكانت آخر مباراة لها الخسارة 1-0 أمام إسبانيا في ربع نهائي كأس العالم. وقبل ذلك، فازت على كرواتيا 2-1 وعلى أوزبكستان 5-0، وتعادلت 0-0 مع كولومبيا و1-1 مع الكونغو الديمقراطية.

النرويج ضد البرتغال: سجل المواجهات المباشرة مؤخرًا

أحدث مواجهة بين الطرفين جاءت في مباراة ودية في مايو 2016، عندما فازت البرتغال 3-0. وعلى امتداد أربع مباريات مسجلة بينهما، فازت البرتغال ثلاث مرات مقابل فوز واحد للنرويج. وجاء الانتصار الوحيد للنرويج في تصفيات بطولة أوروبا عام 2010، حين فازت 1-0 على أرضها، بينما فازت البرتغال في مباراة الإياب من التصفيات بنتيجة 1-0 في لشبونة خلال العام التالي.



