كيفية الحصول على تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026: أسعار تذاكر استاد مكسيكو سيتي ومعلومات أخرى

يأمل اللاعبون والمشجعون في رؤية منتخبهم يرفع كأس كأس العالم 2026 عالياً في المباراة النهائية التي ستُقام في ملعب ميتلايف بولاية نيوجيرسي في 19 يوليو. ومع ذلك، فإن مدينة مكسيكو وملعب أزتيكا، اللذين يستضيفان المباراة الافتتاحية للبطولة في 11 يونيو، هما اللذان يستحوذان على الأضواء في البداية.

تعد زيارة ملعب أزتيكا في مدينة مكسيكو حلمًا يراود العديد من مشجعي كرة القدم طوال حياتهم. فهو أحد أرقى الملاعب في عالم كرة القدم الدولية، حيث استضاف نهائيين سابقين لكأس العالم.

شهد حشد ضخم بلغ 107,412 متفرجًا فوز البرازيل على إيطاليا لتتوج بطلة في عام 1970. وقد حسمت تلك الضربة التي لا تُنسى من كارلوس ألبرتو الفوز بنتيجة 4-1. وبعد ستة عشر عامًا (1986)، شهد حشد أكبر بلغ 114,600 متفرج (أكبر حضور في نهائي كأس العالم على الإطلاق) قيادة دييجو مارادونا للأرجنتين نحو اللقب، بعد فوزها على ألمانيا الغربية، مع تسجيل خمسة أهداف أخرى لا تُنسى خلال المباراة.

دع GOAL يرشدك إلى أحدث المعلومات عن المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026، بما في ذلك كيفية الحصول على التذاكر، وتكلفتها، والمزيد.

متى ستقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026؟

التاريخ المباراة المكان التذاكر الخميس، 11 يونيو المجموعة أ: المكسيك ضد جنوب أفريقيا استاد أزتيكا، مكسيكو سيتي، المكسيك التذاكر

كيفية شراء تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026

يتوفر لمحبي كرة القدم عدد من الفرص لشراء تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 عبر بوابة التذاكر على موقع الفيفا من الآن وحتى اليوم الكبير في يونيو المقبل.

تختلف مراحل البيع المختلفة، الموضحة أدناه، من حيث إجراءات الشراء وطرق الدفع وأنواع التذاكر.

سحب البيع المسبق لبطاقات فيزا

اعتُبر هذا السحب أول فرصة لشراء تذاكر كأس العالم 2026، واستمر من 10 إلى 19 سبتمبر. وكان مفتوحًا فقط للمشجعين الذين يمتلكون بطاقات فيزا مؤهلة.

سحب التذاكر المبكر

استمرت فترة التسجيل للمرحلة الثانية من 27 إلى 31 أكتوبر. ومثل المرحلة الأولى، تضمنت عملية تقديم طلبات تلاها اختيار عشوائي.

حصل المتقدمون الناجحون على فترة زمنية محددة لشراء التذاكر، والتي بدأت في 17 نوفمبر.

قبل ذلك بوقت قصير، كان هناك فترة مخصصة (12-15 نوفمبر) للمقيمين في الدول الثلاث المضيفة (الولايات المتحدة وكندا والمكسيك)، مما سمح لهم بشراء التذاكر مبكرًا.

سحب الاختيار العشوائي

بعد سحب قرعة كأس العالم 2026 في 5 ديسمبر، تبدأ المرحلة التالية من بيع التذاكر. خلال هذه المرحلة، سيتمكن المشجعون من تقديم المزيد من الطلبات.

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة

مع اقتراب موعد البطولة (ربيع 2026)، سيتمكن المشجعون من شراء أي تذاكر متبقية على أساس أسبقية الحجز.

لم تذكر الفيفا عدد التذاكر التي سيتم طرحها، ولكن من المتوقع أن تكون الكمية محدودة وأن تنفد بسرعة.

لشراء التذاكر، يجب عليك زيارة البوابة الرسمية لبيع تذاكر الفيفا وإنشاء حساب. يمكنك بعد ذلك تسجيل الدخول إلى حسابك لدى الفيفا والتحقق من توفر التذاكر.

هل يمكنك الحصول على تذاكر إعادة بيع المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA 2026؟

إذا كنت تبحث عن طريقة رسمية وآمنة لإعادة بيع/تبادل تذاكر كأس العالم 2026، فإن سوق إعادة البيع/التبادل التابع للفيفا هو القناة الرسمية للقيام بذلك. تم افتتاح السوق في 2 أكتوبر ويمكن الوصول إليه عبر FIFA.com/tickets.

سوق إعادة البيع التابع للفيفا متاح للمقيمين في كندا والولايات المتحدة والمقيمين الدوليين، بينما سوق التبادل التابع للفيفا (Mercado de Intercambio de la FIFA) مخصص للمقيمين في المكسيك.

نقطة مهمة للمشترين في سوق إعادة البيع: قد تكون التذاكر متوفرة بكميات محدودة للغاية، وقد تظهر بشكل متقطع. يجب على المشجعين الراغبين في الحصول على تذاكر من سوق إعادة البيع مراجعة المنصة بشكل متكرر، والتصرف بسرعة عند ظهور التذاكر، وتجهيز تفاصيل الدفع مسبقًا.

كما ستتوفر تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026 في الأسواق الثانوية مثل StubHub. تخضع أسعار التذاكر على المنصات الثانوية للتوافر والطلب.

كم تبلغ أسعار تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026؟

أعلنت الفيفا سابقًا أنه مع تطبيق نظام التسعير الديناميكي، قد تبدأ أسعار تذاكر بعض مباريات المجموعات من 60 دولارًا. ومع ذلك، فإن أسعار تذاكر المباريات التي تشارك فيها الدولة المضيفة للبطولة، مثل المباراة الافتتاحية، ستكون دائمًا أعلى بكثير نتيجة لزيادة الطلب. ستتقلب الأسعار خلال مراحل طرح/بيع التذاكر المختلفة، لكن أسعار مقاعد المباراة الافتتاحية في استاد أزتيكا تراوحت في الأصل بين 370 و1825 دولارًا.

تختلف أسعار تذاكر نهائي كأس العالم 2026 حسب فئة المقاعد على النحو التالي:

الفئة 1: الأغلى، وتقع في الطابق السفلي.

الأغلى، وتقع في الطابق السفلي. الفئة 2: تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1.

تمتد عبر الطبقات العلوية والسفلية خارج مناطق الفئة 1. الفئة 3: تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خلف الفئتين 1 و2.

تقع بشكل أساسي في الطبقة العليا، خلف الفئتين 1 و2. الفئة 4: الأرخص، وتقع في الطبقة العليا خارج الفئات الأخرى.

على المواقع الثانوية مثل StubHub، يمكن للمشجعين الحصول على تذاكر المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA ابتداءً من 2,200 دولار أمريكي.

أين تقام المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026؟

استاد أزتيكا (المعروف رسميًا باسم استاد بانورتي لأسباب تتعلق بالرعاية) هو ملعب كرة قدم يقع في كويواكان، مكسيكو سيتي. وهو الملعب الرئيسي لفريق ليغا إم إكس، كلوب أمريكا، وكذلك المنتخب المكسيكي، منذ افتتاحه في عام 1966. ويبلغ عدد مقاعده 87,523 مقعدًا، وهو أكبر ملعب في أمريكا اللاتينية وثامن أكبر ملعب لكرة القدم في العالم.

اشتهر ملعب «أزتيكا» باستضافته نهائيات كأس العالم في عامي 1970 و1986، وعلى الرغم من أنه لن يستضيف المباراة النهائية لكأس العالم 2026، إلا أنه سيصنع التاريخ هذا الصيف، ليصبح الملعب الوحيد الذي يستضيف مباريات في ثلاث بطولات كأس عالم مختلفة. وبعد أعمال التجديد الأخيرة، من المقرر أن يُعاد افتتاح الملعب في مارس، قبل ثلاثة أشهر من المباراة الافتتاحية لكأس العالم 2026.