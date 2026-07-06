تصل الإثارة في دور الـ16 من كأس العالم 2026 إلى ذروتها الحماسية. ومع اختفاء أي هامش للخطأ تمامًا، دخلت مباريات البطولة بالفعل في حالة من الفوضى المطلقة.

وقد فاقت المباريات الافتتاحية المذهلة كل التوقعات. انطلقت مرحلة خروج المغلوب في هيوستن، حيث انتهت مسيرة كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، بفوز المغرب الساحق بنتيجة 3-0.

ومنذ ذلك الحين، كانت التحديات قاسية للغاية بالنسبة للعملاقة العالمية: فازت فرنسا بصعوبة على باراغواي بنتيجة 1-0، ونجت إنجلترا من مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2 أمام المضيف المشارك المكسيك رغم لعبها بعشرة لاعبين، وحققت النرويج المفاجأة الأكبر في البطولة بفوزها المذهل على البرازيل بنتيجة 2-1.

ومع حسم المراكز المتبقية في ربع النهائي - والتي تتصدرها مواجهات ضخمة في دور الـ16 تجمع بين البرتغال وإسبانيا، والبلد المضيف المشارك الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا - فإن المباريات المتبقية تغذي طلبًا غير مسبوق على التذاكر وارتفاعًا حادًا في الأسعار في جميع الملاعب المضيفة.

ما هي مباريات دور الـ16 المؤكدة؟

التاريخ ووقت انطلاق المباراة تفاصيل المباراة المكان التذاكر 4 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ16: كندا ضد المغرب ملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية 0-3 4 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: باراغواي ضد فرنسا ملعب فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية 0-1 5 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: البرازيل ضد النرويج ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 1-2 5 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ16: المكسيك ضد إنجلترا ملعب مكسيكو سيتي، المكسيك 2-3 6 يوليو، الساعة 2 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ16: البرتغال ضد إسبانيا ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 6 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ16: الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا ملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 7 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ16: الأرجنتين ضد مصر ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 7 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ16: سويسرا ضد كولومبيا ملعب فانكوفر، كندا شراء التذاكر 9 يوليو – 11 يوليو، أوقات مختلفة ربع النهائي: فرنسا ضد المغرب / إنجلترا ضد النرويج / لم يُحدد بعد / لم يُحدد بعد بوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، كانساس سيتي شراء التذاكر 14 يوليو – 15 يوليو، الساعة 3 مساءً نصف النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا ملعب دالاس وملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 18 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 3 مساءً مباراة تحديد المركز الثالث: سيتم الإعلان عنها لاحقًا ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر 19 يوليو، الساعة 3 مساءً النهائي: سيتم الإعلان لاحقًا ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية شراء التذاكر

ما هي مباريات الدور 32 القادمة؟

التاريخ ووقت انطلاق المباراة تفاصيل المباراة الموقع التذاكر 29 يونيو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: البرازيل ضد اليابان ملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية 2-1 29 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: ألمانيا ضد باراغواي ملعب بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية 1-1 (فازت باراغواي بركلات الترجيح) 29 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ32: هولندا ضد المغرب ملعب مونتيري، المكسيك 1-1 (فاز المغرب بركلات الترجيح) 30 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: كوت ديفوار ضد النرويج ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية 1-2 30 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: فرنسا ضد السويد ملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية 3-0 30 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدة دور الـ32: المكسيك ضد الإكوادور ملعب مكسيكو سيتي، المكسيك 2-0 1 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطية ملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية 2-1 1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: بلجيكا ضد السنغال ملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية 3-2 1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسك ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية 2-0 2 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: إسبانيا ضد النمسا ملعب لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية 3-0 2 يوليو، الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: البرتغال ضد كرواتيا ملعب تورونتو، كندا 2-1 2 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئ دور الـ32: سويسرا ضد الجزائر ملعب فانكوفر، كندا 2-0 3 يوليو، الساعة 1 ظهراً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: أستراليا ضد مصر ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية 1-1 (2-4 بركلات الترجيح) 3 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة دور الـ32: الأرجنتين ضد الرأس الأخضر ملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية 3-2 3 يوليو، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكا دور الـ32: كولومبيا ضد غانا ملعب كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية 1-0

كيفية شراء تذاكر دور الـ16 في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها: إعادة البيع الرسمية للفيفا، وإعادة البيع في المكسيك، ومعلومات أخرى