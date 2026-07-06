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Book Round of 16 Tickets

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كيفية الحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة لمباريات دور الـ16 في كأس العالم: مرحلة خروج المغلوب، مباراة الأرجنتين ومصر، وغيرها

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التذاكر
كأس العالم

تقترب مباريات دور الـ16 بخطى ثابتة، بما في ذلك المباريات المؤكدة بين البرازيل وباراغواي، وكندا والمغرب

تصل الإثارة في دور الـ16 من كأس العالم 2026 إلى ذروتها الحماسية. ومع اختفاء أي هامش للخطأ تمامًا، دخلت مباريات البطولة بالفعل في حالة من الفوضى المطلقة.

وقد فاقت المباريات الافتتاحية المذهلة كل التوقعات. انطلقت مرحلة خروج المغلوب في هيوستن، حيث انتهت مسيرة كندا، إحدى الدولتين المضيفتين، بفوز المغرب الساحق بنتيجة 3-0. 

ومنذ ذلك الحين، كانت التحديات قاسية للغاية بالنسبة للعملاقة العالمية: فازت فرنسا بصعوبة على باراغواي بنتيجة 1-0، ونجت إنجلترا من مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 3-2 أمام المضيف المشارك المكسيك رغم لعبها بعشرة لاعبين، وحققت النرويج المفاجأة الأكبر في البطولة بفوزها المذهل على البرازيل بنتيجة 2-1.  

ومع حسم المراكز المتبقية في ربع النهائي - والتي تتصدرها مواجهات ضخمة في دور الـ16 تجمع بين البرتغال وإسبانيا، والبلد المضيف المشارك الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا - فإن المباريات المتبقية تغذي طلبًا غير مسبوق على التذاكر وارتفاعًا حادًا في الأسعار في جميع الملاعب المضيفة.

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ما هي مباريات دور الـ16 المؤكدة؟

التاريخ ووقت انطلاق المباراةتفاصيل المباراةالمكانالتذاكر
4 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكادور الـ16: كندا ضد المغربملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية0-3
4 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ16: باراغواي ضد فرنساملعب فيلادلفيا، الولايات المتحدة الأمريكية0-1
5 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ16: البرازيل ضد النرويجملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية1-2
5 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 6 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدةدور الـ16: المكسيك ضد إنجلتراملعب مكسيكو سيتي، المكسيك2-3
6 يوليو، الساعة 2 مساءً بتوقيت وسط أمريكادور الـ16: البرتغال ضد إسبانيا ملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
6 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ16: الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا ملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
7 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ16: الأرجنتين ضد مصرملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
7 يوليو، الساعة 4 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ16: سويسرا ضد كولومبياملعب فانكوفر، كنداشراء التذاكر
9 يوليو – 11 يوليو، أوقات مختلفةربع النهائي: فرنسا ضد المغرب / إنجلترا ضد النرويج / لم يُحدد بعد / لم يُحدد بعدبوسطن، لوس أنجلوس، ميامي، كانساس سيتيشراء التذاكر
14 يوليو – 15 يوليو، الساعة 3 مساءًنصف النهائي: سيتم الإعلان لاحقًاملعب دالاس وملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
18 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 3 مساءًمباراة تحديد المركز الثالث: سيتم الإعلان عنها لاحقًاملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر
19 يوليو، الساعة 3 مساءًالنهائي: سيتم الإعلان لاحقًاملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكيةشراء التذاكر

ما هي مباريات الدور 32 القادمة؟

التاريخ ووقت انطلاق المباراةتفاصيل المباراةالموقعالتذاكر
29 يونيو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: البرازيل ضد اليابانملعب هيوستن، الولايات المتحدة الأمريكية2-1
29 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 4:30 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: ألمانيا ضد باراغوايملعب بوسطن، الولايات المتحدة الأمريكية1-1 (فازت باراغواي بركلات الترجيح)
29 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدةدور الـ32: هولندا ضد المغربملعب مونتيري، المكسيك1-1 (فاز المغرب بركلات الترجيح)
30 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 12 ظهراً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: كوت ديفوار ضد النرويجملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية1-2
30 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: فرنسا ضد السويدملعب نيويورك نيوجيرسي، الولايات المتحدة الأمريكية3-0
30 يونيو، انطلاق المباراة الساعة 7 مساءً بتوقيت وسط الولايات المتحدةدور الـ32: المكسيك ضد الإكوادورملعب مكسيكو سيتي، المكسيك2-0
1 يوليو، الساعة 12 ظهراً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: إنجلترا ضد جمهورية الكونغو الديمقراطيةملعب أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية2-1
1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 1 بعد الظهر بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: بلجيكا ضد السنغالملعب سياتل، الولايات المتحدة الأمريكية3-2
1 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 5 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: الولايات المتحدة الأمريكية ضد البوسنة والهرسكملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو، الولايات المتحدة الأمريكية2-0
2 يوليو، انطلاق المباراة الساعة 12 ظهراً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: إسبانيا ضد النمساملعب لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية3-0
2 يوليو، الساعة 7 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: البرتغال ضد كرواتياملعب تورونتو، كندا2-1
2 يوليو، الساعة 8 مساءً بتوقيت المحيط الهادئدور الـ32: سويسرا ضد الجزائرملعب فانكوفر، كندا2-0
3 يوليو، الساعة 1 ظهراً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: أستراليا ضد مصرملعب دالاس، الولايات المتحدة الأمريكية1-1 (2-4 بركلات الترجيح)
3 يوليو، الساعة 6 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدةدور الـ32: الأرجنتين ضد الرأس الأخضرملعب ميامي، الولايات المتحدة الأمريكية3-2
3 يوليو، الساعة 8:30 مساءً بتوقيت وسط أمريكادور الـ32: كولومبيا ضد غاناملعب كانساس سيتي، الولايات المتحدة الأمريكية1-0

كيفية شراء تذاكر دور الـ16 في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات Visa، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب). 

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

  • مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة جارية حاليًا، بعد أن انطلقت في 1 أبريل. وعلى عكس الجولات السابقة، لا تعتمد هذه المرحلة على السحب. تُباع التذاكر حصريًّا على أساس «من يأتي أولًا يخدم أولًا» مع تأكيد فوري. وتمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.
  • كما أن سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر التي تم التحقق منها بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.
  • كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

اقرأ المزيد: كيفية شراء تذاكر كأس العالم 2026 المعاد بيعها: إعادة البيع الرسمية للفيفا، وإعادة البيع في المكسيك، ومعلومات أخرى

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