تسعى الولايات المتحدة إلى بلوغ ربع نهائي كأس العالم FIFA للمرة الثانية في تاريخها، بعد أن تغلبت الدولة المشاركة في استضافة بطولة 2026 على البوسنة والهرسك في ملعب «ليفيز» خلال مباريات دور الـ16 يوم الأربعاء.

ولكن لكي تصل إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ كأس العالم 2002، سيتعين على رجال ماوريسيو بوكيتينو التغلب على بلجيكا.

وسيعود «الشياطين الحمر» بقيادة رودي غارسيا، الذين وصلوا إلى نصف نهائي كأس العالم قبل ثماني سنوات، إلى سياتل يوم الاثنين (6 يوليو) بعد فوزهم على السنغال بضربة جزاء دراماتيكية سجلها يوري تيلمانز في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي على ملعب لومن فيلد يوم الأربعاء.

متى تبدأ مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا؟

ستُقام هذه المباراة الحاسمة في دور الـ16 على ملعب سياتل (لومين فيلد).

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كيف يمكن شراء تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا في كأس العالم؟

اعتبارًا من اليوم، انتهت رسميًا عمليات السحب الرئيسية الرسمية لتذاكر كأس العالم (بما في ذلك البيع المسبق لبطاقات فيزا، وسحب التذاكر المبكر، وسحب الاختيار العشوائي بعد السحب).

مع معالجة أكثر من 500 مليون طلب خلال تلك المراحل، وصلت التوافرية الأولية الآن إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق.

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

انطلقت مرحلة المبيعات في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه ليست عملية سحب، بل تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب موعد البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل StubHub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة الولايات المتحدة الأمريكية ضد بلجيكا في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

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