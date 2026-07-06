إنها المواجهة التي كان الجميع يتوق إليها في دور الـ16، لا سيما سكان شبه الجزيرة الأيبيرية. ستلتقي إسبانيا مع جارتها ومنافستها، البرتغال، في دالاس يوم الاثنين (6 يوليو)، في مباراة تحدد من سيتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.

اعتقد الكثيرون أن تلك كانت آخر مرة نشاهد فيها كريستيانو رونالدو في مباريات كأس العالم، عندما تم استبداله خلال مباراة كرواتيا، لكن رأسية غونسالو راموس في الدقائق الأخيرة أثبتت أنها هدف الفوز، وأدت إلى تأهل البرتغال.

لكن هل سيتمكن كريستيانو رونالدو ورفاقه من اختراق دفاع المنتخب الإسباني الصلب، الذي لم يستقبل أي هدف حتى الآن في كأس العالم 2026؟ وما يزيد الأمر تعقيدًا، باستثناء الخسائر في ركلات الترجيح، أن «لا روخا» تسجل حاليًا سلسلة مذهلة من 35 مباراة دون هزيمة.

متى تنطلق مباراة البرتغال وإسبانيا؟

ستُقام هذه المباراة الحاسمة في دور الـ16 في ملعب دالاس (ملعب AT&T).

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كيفية شراء تذاكر مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم

إليك ما تحتاج إلى معرفته في لمحة سريعة:

بدأت مرحلة البيع في اللحظة الأخيرة في 1 أبريل. هذه ليست عملية يانصيب، حيث تُباع التذاكر على أساس «من يأتي أولاً يخدم أولاً» بشكل صارم مع تأكيد فوري. تمثل هذه المرحلة الفرصة الأخيرة لشراء التذاكر الرسمية مباشرةً من الفيفا.

سوق إعادة البيع الرسمي للفيفا مفتوح الآن. أصبحت هذه المنصة الآن الوجهة الرئيسية المعتمدة للمشجعين لشراء وبيع التذاكر المعتمدة بأسعار منظمة مع اقتراب انطلاق البطولة.

كخيار بديل، يمكن للمشجعين البحث في الأسواق الثانوية مثل Stub للحصول على تذاكر اللحظة الأخيرة. تذكر مراجعة الشروط والأحكام الخاصة بأي مواقع ثانوية قبل شراء التذاكر.

كم تبلغ تكلفة تذاكر مباراة البرتغال وإسبانيا في كأس العالم؟

طبقت الفيفا نظام تسعير متغير لبطولة عام 2026.

بدأت أسعار تذاكر مرحلة المجموعات من 60 دولارًا (لفئات معينة من المشجعين)، بينما وصلت أسعار تذاكر المباراة النهائية إلى 6,730 دولارًا - ناهيك عن الأسواق الثانوية وأسعار إعادة البيع التي قفزت إلى مستويات أعلى من ذلك.

أسعار تذاكر كأس العالم 2026:

التواريخ المرحلة / الفئة نطاق الأسعار الرسمي النطاق التقديري في السوق الثانوية 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب ذات الطلب المرتفع) 225 دولار – 540 دولار 550 دولار – 3,200 دولار (1,250 دولار) 28 يونيو - 3 يوليو دور الـ32 (الملاعب العادية) 225 دولار – 540 دولار 400 دولار – 2,800 دولار (1,134 دولار) 4 يوليو – 7 يوليو دور الـ16 240 دولار – 640 دولار 650 دولار – 4,200 دولار (1,518 دولار) 9 يوليو – 11 يوليو ربع النهائي 450 دولار – 1,775 دولار 850 دولار – 5,500 دولار (2,348 دولار) 14 يوليو – 15 يوليو نصف النهائي 930 دولار – 3,295 دولار 1,500 دولار – 9,500 دولار (3,721 دولار) 18 يوليو مباراة تحديد المركز الثالث 250 دولار – 800 دولار 500 دولار – 3,500 دولار (1,480 دولار) 19 يوليو نهائي كأس العالم FIFA (ملعب ميتلايف) 1,490 دولار – 7,875 دولار 5,900 دولار – 38,000 دولار وأكثر (15,240 دولار)

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